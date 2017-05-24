上海中期：中国期指成交和持仓量回升，三大期指走势分化

近期三组期指走势分化愈加显着，周二IF1706合约收涨0.67%，IH1706合约大幅收涨1.41%，而IC1706大幅下挫1.94%，对应的现货指数沪深300和上证50指数分别上涨0.38%和1.27%，而中证500指数大幅下跌2.10%，可以看出期指相对于对现货指数具有一定的抗跌性，上涨动力亦大于现货指数，从三组期指的贴水幅度来看，IF、IH和IC贴水幅度分别为0.65%、0.72%和和0.85%，其中IH较上周增加，而IF和IC指数有所收窄，市场流动性提高。