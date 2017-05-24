上海中期：中国期指成交和持仓量回升，三大期指走势分化

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下内容节选自5月24日的《期货日报》：
近期三组期指走势分化愈加显着，周二IF1706合约收涨0.67%，IH1706合约大幅收涨1.41%，而IC1706大幅下挫1.94%，对应的现货指数沪深300和上证50指数分别上涨0.38%和1.27%，而中证500指数大幅下跌2.10%，可以看出期指相对于对现货指数具有一定的抗跌性，上涨动力亦大于现货指数，从三组期指的贴水幅度来看，IF、IH和IC贴水幅度分别为0.65%、0.72%和和0.85%，其中IH较上周增加，而IF和IC指数有所收窄，市场流动性提高。
整体来看，周二三组期指成交量和持仓量回升，市场对IF指数表现出一定偏好，而IH和IC指数分化严重，操作难度较大。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为