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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 08:43 BJT

上海中期：中国期指成交和持仓量回升，三大期指走势分化

以下内容节选自5月24日的《期货日报》：

近期三组期指走势分化愈加显着，周二IF1706合约收涨0.67%，IH1706合约大幅收涨1.41%，而IC1706大幅下挫1.94%，对应的现货指数沪深300和上证50指数分别上涨0.38%和1.27%，而中证500指数大幅下跌2.10%，可以看出期指相对于对现货指数具有一定的抗跌性，上涨动力亦大于现货指数，从三组期指的贴水幅度来看，IF、IH和IC贴水幅度分别为0.65%、0.72%和和0.85%，其中IH较上周增加，而IF和IC指数有所收窄，市场流动性提高。

整体来看，周二三组期指成交量和持仓量回升，市场对IF指数表现出一定偏好，而IH和IC指数分化严重，操作难度较大。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
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