上海中期：中国期指空头持仓逐步增加，市场风向仍偏向大盘蓝筹

自中金所2月16日晚间公布对期指进行松绑之后，成交量和持仓量较同期有了一定幅度的增加。数据表明，IF和IH合约成交量和持仓量增加幅度较为显着，但IC合约增幅较小，同时IC合约持仓量仅增加了3.56%，而IH合约持仓量增幅达26.14%，显示市场资金更加倾向于IH合约。从三组合约成交持仓变化幅度可以看出市场对于IH合约有较强的偏好，亦是对现货指数市场基本面的反映，随着养老金入市、供给侧改革深化、基础设施投资加大、PPP项目推动和一带一路落实，这些政策支持，无疑会对低估值的蓝筹股带来中长期利好，因此加大了市场资金对IH合约的偏好。