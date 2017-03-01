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财经报道 | 2017年 3月 1日 星期三 08:32 BJT

上海中期：中国期指空头持仓逐步增加，市场风向仍偏向大盘蓝筹

以下内容节选自3月1日的《期货日报》：

自中金所2月16日晚间公布对期指进行松绑之后，成交量和持仓量较同期有了一定幅度的增加。数据表明，IF和IH合约成交量和持仓量增加幅度较为显着，但IC合约增幅较小，同时IC合约持仓量仅增加了3.56%，而IH合约持仓量增幅达26.14%，显示市场资金更加倾向于IH合约。从三组合约成交持仓变化幅度可以看出市场对于IH合约有较强的偏好，亦是对现货指数市场基本面的反映，随着养老金入市、供给侧改革深化、基础设施投资加大、PPP项目推动和一带一路落实，这些政策支持，无疑会对低估值的蓝筹股带来中长期利好，因此加大了市场资金对IH合约的偏好。

　　但成交持仓比并没有显着变化，在政策松绑后的6个交易日内平均成交持仓比反而有所下降。从国际市场成交持仓比看，0.4倍左右是较为理性或是成熟的市场标准，但实际上，目前我国较低的成交持仓比是由于市场流动性不足导致的。(完)

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