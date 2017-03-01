上海中期：中国期指空头持仓逐步增加，市场风向仍偏向大盘蓝筹

中国个股：大康农业再度进军巴西市场，拟收购农产品贸易商Belagricola
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
以下内容节选自3月1日的《期货日报》：
自中金所2月16日晚间公布对期指进行松绑之后，成交量和持仓量较同期有了一定幅度的增加。数据表明，IF和IH合约成交量和持仓量增加幅度较为显着，但IC合约增幅较小，同时IC合约持仓量仅增加了3.56%，而IH合约持仓量增幅达26.14%，显示市场资金更加倾向于IH合约。从三组合约成交持仓变化幅度可以看出市场对于IH合约有较强的偏好，亦是对现货指数市场基本面的反映，随着养老金入市、供给侧改革深化、基础设施投资加大、PPP项目推动和一带一路落实，这些政策支持，无疑会对低估值的蓝筹股带来中长期利好，因此加大了市场资金对IH合约的偏好。
但成交持仓比并没有显着变化，在政策松绑后的6个交易日内平均成交持仓比反而有所下降。从国际市场成交持仓比看，0.4倍左右是较为理性或是成熟的市场标准，但实际上，目前我国较低的成交持仓比是由于市场流动性不足导致的。(完)
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路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
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