专栏节选：不流血转型，台韩历史的巧合--天下杂志

(本文由台湾天下杂志提供，节选自7月5日出版的中研院院士朱云汉专栏) 六月在韩国参加一场重新评价「六二九宣言」的国际学术会议。此宣言与一九八六年十月，蒋经国接受《华盛顿邮报》专访，首度宣布解除戒严的意向，和同年二月将菲律宾前独裁者马可仕赶下台的人民革命，堪称开启东亚第三波民主化的三大历史转折。

三十年前的六月，卢泰愚作为韩国军政府强人全斗焕钦定的接班人，面临严峻的历史抉择。一方面，透过被操控的间接选举，他笃定可当选下任大统领；另一方面，他的合法性也将受到严峻挑战，因从六月初开始，韩国大学生、工会与中产阶级无法忍受军事政权私相授受，在各地举行大规模静坐示威，以罢课、罢班与罢工行动，逼迫军政府进行民主改革。

如果他决定循老路，由总统选举团黄袍加身，就势必要动用比光州事件更大规模的镇压手段，才可能强制驱离广大示威群众。若他回应抗争群众的要求，同意恢复总统直选，所有军事政权的核心份子，就必须承受失去政权的风险，一旦败选，他们都势必锒铛入狱，甚至被判处极刑。

卢泰愚在关键历史时刻毅然做出顺应时势的决定，他说服部份将领，也与反对党领袖私下接触，在六月二十九日发表民主化八点宣言，承诺进行修宪，开放总统直选，恢复反对派阵营领袖的参政权。

六二九宣言开启韩国民主转型的大门，让濒临大规模流血冲突边缘的政治危机和平落幕。当时，卢泰愚敢放手一搏，就是寄望反对阵营分裂而渔翁得利。果不其然，在简单多数的选举规则下，同属反对阵营的金大中、金泳三与金锺泌三位昔日盟友互不相让，让卢泰愚领导的保守派阵营，以微弱的少数险胜。

三十年前韩国的「六月民主运动」催生六二九宣言；三十一年前，台湾党外运动领袖挑战党禁，宣布组党，触动蒋经国解严与开放党禁、报禁的决定。

但当时卢泰愚代表的保守阵营失去政权的风险，远大于国民党，而蒋经国如果选择执行党禁而逮捕民进党领袖，短期要付出的镇压成本也低于韩国军政府。

当时国际大环境引导韩国与台湾不约而同走上和平民主转型道路，虽然是大势所趋，但也有历史偶然的成分。(完)

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注: 1.专栏作者为中央研究院院士，也是台湾最具国际声望之政治学者之一。

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