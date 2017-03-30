专栏节选：台湾经济的三支柱加一奇兵--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自3月30日出版的当期「老谢开讲」专栏) 台股即将再攻万点，这是历史上台股第六度向万点叩关，这次加权指数来到九九七六．六一点，距万点只差一步之遥，市场上讨论万点行情的声音再度升高。其实万点只是一个图腾与形式，不具特别意义，但万点对多数台湾股民来说，既是伤痛也是遗恨多过憧憬。因为，台股触摸到万点行情总是留下崩盘厄运，这次台股再向万点叩关，我认为这是历史上台股最具潜力的一次。

从金融海啸以来，全球资本市场靠着央行撒钱迭创历史新高，惟独台股与日经指数在一九九○年奔驰后，如今尚未回到一九九○年前后的天价位置，日经指数的最高点是三九五七六点，台股是一二六八二点，台股从一九九○年的最高峰崩跌而下，已经历时将近二十八年还没有回到历史的高峰，这也意味从九○年以来，台股的制造业西进、南进，加上资本大规模外逃，几乎掏空了台湾。

**台积电股价超越Intel，成最大半导体制造商**

过去二十八年，根据《先探投资周刊》副总主笔江文胜的统计资料，台股总共有七一六九个交易日，台股真正站在万点上的天数只有八十四天，占总交易天数只有一．一七％，可见万点行情对资本市场是个可遇不可求的里程碑。主要原因是九○年的万点行情，靠的是金融寡占与资产膨胀堆出来的泡沫支撑，二○○○年后的网路泡沫也是科技股狂潮的昙花一现；这次的万点行情，台股逐渐具备挑战万点的实力，这当中有几个重要凭藉。

一是台积电，不久前英特尔（Intel） 以一五三亿美元并入汽车自动驾驶系统开发商，以色列的Mobileye，这家一九九九年由两位以色列大学教授创立的公司，一六年营收是三．五八亿美元，这家防碰撞的系统开发商本来的初衷，是为了减少人类因车祸而受伤或死亡，但○七年获得高盛一．三亿美元投资，一四年在纽约交易所上市。

过去十年来，Mobileye一直是汽车辅助驾驶的明星厂商，EyeQ系列晶片由意法半导体（STM）代工生产，Mobileye的自动驾驶辅助和防碰撞系统（ADAS）市场，全球市占率将近七成，英特尔并入Mobileye，可结合Mobileye所累积的图像辨识与运算、机器视觉、深度学习、资料分析与高精度图资等技术，再结合英特尔旗下Altera的FPGA产品线厚植在车用晶片市场的实力，快速搭上自动驾驶爆发的商机。

而在自动驾驶驱动晶片市场，原来存在英飞凌、Mobileye、Qualcomm、Altera及NVIDIA五大势力，高通（Qualcomm）去年以四七○亿美元收购恩智浦（NXP），实力更上一层楼。而NVIDIA在人工智慧晶片（AI）后来居上，过去一年股价从二十美元左右飙上一二○美元，此时Mobileye选择嫁入英特尔，找到更强而有力的奥援，是不得不的选择。

不过市场很冷静看待这宗购并案，英特尔并入Mobileye后，股价一直停留在三十五美元左右，Mobileye的最大对手NVIDIA是台积电的大客户，在全球智慧化需求与日俱增的驱动下，晶圆代工的台积电股价稳步走高，三月正式超越英特尔，成为全世界最大的半导体制造商。

以三月二十七日的收盘价来看，台积电ADR收盘是三十三．一七美元，市值来到一七二四．三七亿美元，而英特尔股价三十五．三九美元，市值是一六七七．一三亿美元，台积电 ADR打败英特尔，这是十分不容易的成就。而这也是台股的新里程碑，因为历史上，台股从来没有出现过一家市值超过五兆元台币的超大型企业。

有了台积电当中流砥柱，台股攻上万点的实力更厚实，如果把台湾市值前十大企业一字排开，用台股市值换算成美元，台积电第一是一七二四．三七亿美元、鸿海的五一八．四三亿美元居次、台塑石化三三五．三八亿美元第三、第四是中华电信的二六九．二七亿美元、五是大立光的二一二．六三亿美元、六是国泰金的二○七．六六亿美元、七是台塑一九五．五亿美元、八是南亚一八九．五五亿美元、九是台化的一八三．八八亿美元、第十名是富邦金的一七五．二四亿美元。

这张前十大市值排行榜中，暂时不讨论两家金控业者国泰金与富邦金，这个情况与美国市值前十大中的摩根大通、富国银行、美国银行及花旗银行加起来市值超过一兆美元有点类似。不谈金控，专注来看台湾前十大市值的制造业，其中可区分成三大支柱，一是台积电代表的半导体产业，二是鸿海代表的代工制造业，三是台塑集团，四是代表台湾新崛起力量的大立光。

像台塑四家企业全在市值前十大排行榜上，这个巧合十分不容易，将台塑四宝加起来，市值已达九○四．三一亿美元，而鸿海集团前十大只进榜一家，但如果再把鸿准、桦汉、广宇、台扬、GIS业成、群创等鸿海控股公司加起来，鸿海旗下又多了十五家上市柜公司，也就是鸿海是航空母舰，加上十五艘小舰艇，这个组合形成的集团实力，谁也不敢小觑。

最近台积电以五千亿元投资三奈米新厂落脚高雄路竹计画被传生变，引起举国震惊。这是因为台积电三奈米投资案牵动下一个奈米时代的布局；假如三奈米新厂被美国抢走，那么台湾半导体制造链可能有断链之虞。怪不得科技部部长陈良基说要以洪荒之力全力留住台积电。

这些年迈入智慧化的时代，什么都必须用到晶片，台积电等于是智慧化时代最重要的发动机，从手机到汽车，当人工智慧成为趋势新潮流的大势下，台积电的角色只会更重要。这从美国费城半导体指数从金融海啸发生后自一六七．五五大涨到一○一七．一四点，指数就大涨五○七％，即可看出台积电成为费城半导体最大且最具代表性的企业，对台湾有多大的助力。这些年中国全力抢进半导体制造领域，但台湾仍保持领先；假如台积电站稳五兆元台币市值，加上外资持有台积电股份已达七九％，台积电将成台股最核心的万点行情助力。

**鸿家军跨向全球，市值逾千亿美元**

九○年台股涨到一二六八二点，是没有台积电的时代；二○○○年台股上万点，台积电市值约二兆元左右；如今市值进一步大跃升，这是台股登上万点的最大靠山。而市值第二大的鸿海，旗下八四一家企业跨向全球，实力正与日俱增，其中最引人入胜的是郭台铭并入夏普，发挥了在最短时间让夏普转亏为盈的「神乎其技」，而且夏普股价在短短半年内从八十七日圆飙升到四四五日圆，单单这项纪录就让日本人瞠目结舌。

目前鸿海在资本市场的小舰艇有工业电脑的桦汉，股价最高到五四六元，已是工业电脑的股王，其他还有PCB（印刷电路板）的臻鼎，电视机构件的乙盛，半导体设备供应商京鼎，触控模组的业成（GIS），系统模组封装的讯芯，再加上原来的老面孔，广宇、群创、建汉、鸿准、正达，这些鸿家军，除正达亏损外，多数是业绩良好的悍将，若把这些兵团实力加进来，鸿家军市值已逾千亿美元，这是台股除了台积电外很扎实的第二只脚。

**台塑四宝获利创新，加大万点力度**

三是台塑集团。台湾有四家同一集团企业在前十大市值里面，这个现象在国外并不多见，尽管台塑集团这些年受到环保风波影响，加大美国投资力度，但台塑兵团在台湾资本市值的地位，仍然无人可以撼动。去年油价从谷底翻扬，台塑四宝利差加大，台塑四宝获利都创下历史新纪录，其中台塑净利三九三．九三亿元，EPS（每股纯益）六．一九元；南亚净利四八八．四亿元，EPS六．一六元；台化净利四三八．三三亿元，EPS七．五元；而台塑石化甚至创下空前的七五七．六四亿元，EPS达七．九五元，台塑石化去年净利几乎是过去前三年的总和；台塑四宝四家公司净利高达二○七八．三五亿元，也写下历史新纪录。

有了获利大放送，去年台塑化配六元现金，台化配五．六元，台塑配四．六元，南亚配四．五元，都是台塑四宝集团史上股利最高的纪录。今年台塑集团股利大放送，加上华亚科并给了美光，而十二寸矽晶圆大涨，台胜科意外大丰收，今年也会是台塑集团风光的一年，因此，台塑家族也加大了台股万点的力度。

**大立光表现亮眼，带动台湾光学产业**

四是台股的真正奇兵。今年大立光涨到四八五○元，外资都看好大立光会涨到五千元以上，今年是光学产业最风光的一年。去年大立光缴出EPS一六九元的超高成绩，成了真正台湾之光；今年光学产业除了iPhone 8 智慧手机的双镜头之外，汽车车用镜头，不管是先进驾驶辅助系统（ADAS）或自动驾驶，都需要搭配影像感测元件。

一六年镜头产品全年出货达二二六○万件，成长三七％，产品包括前视镜头、后视镜头、环视镜头、内视镜头，台湾的光学族群今年除了大立光外，都出现大爆发的现象，像玉晶光从四十七．三元大涨到二八二元，亚洲光学从二十六元涨到五十七．七元，今国光、先进光、佳凌也都乘势而起，业绩亏损累累的新钜科引入中国在香港挂牌的丘钛集团入股，股价从十六．五五元狂涨到五十四．八元，台湾的光学产业有了大立光带动，成了最活跃的族群。

大立光的资本额只有十三．四亿元，却能凭藉着顶尖的光学技术，囊括光学镜头模组市场，股价节节走高，市值日日上升，当大家看到大立光，股价直逼五千元大关，大立光市值已跃上六千亿（六千四百亿）元，这是小企业也能成为巨龙的经典案例。也就是说，大家每年排市值，前十大排行榜，排来排去都是老面子，大立光现在市值第六，成为台湾前十大市值最新的面孔，而且，大立光市值超越国泰金与富邦金，这是十分难得的成就。

从台股挑战万点排出来的阵仗来看，台积电是中枢神经，在美国挂牌的ADR每天创新高，台湾的台积电股价易涨难跌，这是挑战万点最可靠的实力，而外资买超台积电持股近八成后，台积电筹码已渐落入外资之手；今年外资加码重心转向鸿海，外资今年以来买超鸿海超过四十万张，这也是鸿海今年挑战百元高价最有实力的一次；再加上台塑四宝的高获利、低本益比、高股息的支撑；还有大立光直捣黄龙般的新气象；台股今年的万点行情展现了过去三十年前所未见的气势。

万点行情只是台湾经济的一个图腾，但背后也代表了台湾企业在全球竞争中隐含的实力。这些年大家唱衰台湾经济，但台湾企业默默耕耘，闯出的全球竞争力，股价挑战万点，可以让国人找回一点信心。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。