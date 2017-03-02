专栏节选：台纸经营者在抢什么？仔细探视台股中的超值股--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自3月2日出版的当期「老谢开讲」专栏) 台纸公司派争夺公司经营权，双方除了卯足全力收购委托书，并且连续包下报纸全版广告，除了诉求台纸股东，并互相指责对方的不是，这个两造双方当事人都很有来头，一位是现任券商公会理事长简鸿文，一位是京城银行董事长戴诚志的家属，成了市场最受瞩目的焦点，当然市场上最关注的是，他们为什么抢得这么激烈？

其实从台纸经营权之争，可能牵动台股今年市场最大的亮点，很多老牌上市公司「怀璧其罪」，过去他们经营绩效不彰，股价跌到剩下零头，其实这些公司都拥有庞大资产，如今大翻身，成为市场人士挖矿的焦点。今年以来，大同的股价突然从四．四三元狂涨到二十．六五元；宝隆卖掉富春山居，股价从六．五元一跃涨到三十一．八五元，都给了市场很好的示范作用。

过去几十年，大同公司经营不善，尤其是华映亏损累累，大同最惨时在二○一一年大幅减资三二一．三四亿元，资本额从五五五．二八亿元减为二三三．九五亿元；但是大同遍布全台的土地资产可观，这次突然之间，股价大涨三．五倍，成为二○一六年头号飙股。 拥有多笔土地，宝隆身价水涨船高

接着是宝隆处分旗下东方休闲事业拥有的富春山居，这笔交易获利四五五○万美元，宝隆进帐二五○○万美元，过去业绩只能靠荣成获利挹注的宝隆，自结二○一六年十二月净利八．六亿元，EPS（每股纯益）达五．七四元，假如今年宝隆采取高配息，只要配发五元现金，就会令市场惊艳，除了出售富春山居的业外进帐，宝隆持有荣成约一九％，以荣成二月底收盘价二十九．八五元计，单是宝隆持有荣成的市价即高达五十七亿元，每股值三十八元。

宝隆是在一九六五年成立的老公司，最早的经营者是赵常恕先生，后来荣成纸业成为宝隆最大股东，持有二五．九五％。宝隆的股价在台股涨到一二六八二点时，最高曾涨到四十五．二元，后来在二○○一年最惨跌到一．四九元。我在很多年前，常对很多人提到宝隆很有价值，除了有荣成股票外，宝隆在云林林内有四．二万坪土地，在林口有三．七八万坪土地，还有芦洲土地三百四十五坪；假如有心人把宝隆买下来单是卖地，就是股本的几倍，如今宝隆已从五、六元的低价股，股价一度飞奔到三十一．八五元，未来只要荣成继续炙手可热，宝隆身价还会继续水涨船高。

用大同、宝隆、荣成的例子来看台纸就更有意思了。台纸是一九四六年成立的老牌公司，与早期台湾农林、工矿、台泥并列为四大公司，台纸在一九六二年台湾有股票交易所就已挂牌上市，堪称是台湾最资深的挂牌公司；在一九九○年台股涨到一二六八二点的时代，台纸股价最高一度涨到一○六．五元，那时的董事长是蔡能，后来交棒给张伯鸿家族。

张伯鸿家族掌握台纸经营权将近二十年，到了二○一四年六月，台纸经营权出现变化，一直都拥有台纸股权的简鸿文，结合市场上实力雄厚的戴诚志家族，及中纤王朝庆家族的王贵增联手拿下台纸经营权。这场董监改选中，简鸿文为首的和高山国际拿下两席，戴诚志家族的戴颂伟、戴颂琪及许良宇拿下三席，再加上属简鸿文阵营的和旺投资拿下一席监察人，在台纸的九席董事及三席监察人中，简鸿文阵营拿下六席董监，于是简鸿文取代张淑媚成为台纸董事长，而王贵增一度取代张伯鸿成为台纸新总经理。

这是台纸上一次董监改选，市场派完全取代公司派，顺利拿到经营权，台纸本来是由简鸿文、戴诚志及王贵增三大家族共治，这次则由戴诚志夫人余美玲挂帅挑战简鸿文。原来是市场派变成公司派的两大阵营一分为二，戴诚志卯上简鸿文，而简鸿文又是券商公会理事长，这次简鸿文动员券商体系收购委托书，引来本身也有德信证券的王贵增反击，而简鸿文本身又是官派的兆丰金控旗下兆丰证券董事长，他一人脚跨两条船，也引起外界高度争议。

本来是共同结盟的台纸经营大股东，何故翻脸相向，而且大动干戈？关键是台纸背后的庞大开发利益，先从台纸的资产负债表来看，台纸虽然是老牌四大公司，但资本额仅四十．二亿元，长短债加起来也只有二十五．七二亿元，帐上还有四．四亿元现金，若以台纸二月底十二．五五元市价，台纸市值不过是五十亿元，而台纸在台湾有纸浆厂，在越南有三座纸厂，近三年来本业都获利，去年前三季还有一．一亿元净利，也就是说，台纸是一家乾净的公司。

**新营土地16万坪，台纸资产让外界眼红**

但更关键的是台纸背后的资产，根据《先探投资周刊》在二○○九年的土地细目普查，台纸新营厂有十六．八四万坪；在台北市长安东路有一笔四四三坪的地；已开发完成的台中大肚日光郡，尚有四○七八坪土地；在汐止台北世贸中心还有一个一千坪的建物；这当中最值钱的是新营区十六．八四万坪土地，这块地如果拿来开发，肯定价值远远大过股价的市值。

除了台湾的资产外，张伯鸿家族在台湾纸浆产业式微后，在越南成立吉富、嘉富、明富三座纸厂，三座工厂土地面积约十六公顷，再加上有一家华越联营公司，资本额七千万美元，在越南经营高尔夫球场及别墅开发，面积超过三百公顷。二○一四年台纸经营权易主，戴诚志及简鸿文都看中台纸潜藏价值，如今可能对开发台纸看法不同，双方势同水火。这场经营权之争愈演愈烈，目前每张委托书行情已喊到二十五元，券商几乎都加入收购委托书行列。

而简鸿文以券商公会理事长身分卷入这场经营权争夺战，也给了财政部很大压力，财政部要求简鸿文三月底前要辞去台纸董事长，但他似乎不想罢手放弃这场经营权之争。两派经营权抢得愈凶，愈让市场投资人，更想挖掘台纸的背后价值。

其实台纸财务结构不差，每股净值十四．八八元，今年纸业景气向上，工业用纸价格连番上涨，台纸本业看好，现在再加上资产价值，股价将更受期待。而从台纸效应也给市场带来一个新方向，那就是大家用心寻找市场上的超值股，今年纸业股大翻身，像台纸从十元涨到十四．七元；荣成则从九．七八元飙升到三十一．五元；正隆也从十．七五元涨到十五．三五元；比较落后的华纸从七．三九元涨到十一．八元；永丰余也从八．八六元涨到十一．九五元。

过去三年在证所税冲击下，欧美系外资青睐台积电、大立光、台塑化、中华电信、鸿海等权值股；但今年以来，受到美国、中国实施肥咖条款的影响，香港及新加坡都纳入资讯交换范围，很多台商避税的资金汇回台湾，造成台币持续大幅升值，这些过去流出的内资，今年起专门锁定价值低估的低价股，大同成为外资买超第一目标，其次是中石化、中纤、新光金都出现外资大买超的买盘。

这些新回流的内资，虽然仍是外资身分，但是这些回流新钱并不会帮原来已涨了三年的台积电等抬轿，大家重新另辟新战场，此时很多具有资产开发价值的个股，纷纷成为市场青睐的目标，像是泰丰在中坜厂发生大火之后，股价从十一．七五元涨到十八．六元，最近才出现回档。

**机捷通车点火，沿线资产股受市场注目**

今年桃园机场捷运通车，很多机场捷运沿线的资产股也受到市场高度注目，像荣运在桃园南崁交流道口的五．八八万坪货柜集运场土地自然成了焦点，最近股价也从十二．三元涨到十六．○五元；在芦竹有一．七万坪土地的南洋染整也涨到三十．七元。

最具代表性的是中福纺织，这家老牌纺织厂，本业老早已熄火，如今改成仓储及红酒买卖，本业只是小赚，但因为中坜中正路有逾二万坪土地，及中和景平路与台北市中山北路各有两笔五百多坪建物，中福的股本十三．九八亿元，全部负债只有一．七五亿元，这是一家十分乾净的公司，如果有人要借壳上市，公司的价值绝不止是目前的九．七亿元，这是最显着的价值低估股。

台湾有很多老牌企业，过去因业绩不佳，本业缺乏竞争力，股价跌到剩下残值，纸业股最明显，像荣成最惨跌到三元，台纸最惨也只剩下一．六三元，正隆只有三．八元，华纸只剩五．八元，宝隆只剩一．四九元，现在荣成、宝隆至少都翻扬十倍。

从一九九○年代以来，台商大力西进，很多台商在过去二十几年，在中国西进浪潮中取得丰硕成果，如今有的处分中国的转投资公司，像精诚全数卖掉四方精创的股票，有的则是卖掉工厂，这种在中国CASH OUT的资金，一旦回到台湾，必须为资金谋求最佳出路，这段期间，有的台商在台湾砸下巨资买豪宅，也有台商交给券商营业员一笔资金，要他们寻找可以保值的股票标的，这是今年股市出现的最显着变化。

**西进资金回流，瞄准躺在地上的超值股**

过去很多经历十年寒窗无人闻问的公司开始受到注目，像是老牌企业高林，最近股价脱离面额向上翻升，从资产负债表看，高林资本额二十一．二亿元，帐上现金有十四．七八亿元，每股净值十四．○八元，去年前三季高林营业利益还有一．四九亿元，高林算是高净值公司，但是更难能可贵的是高林是杏昌二二．八五％大股东，手上有八千张杏昌股票，市值近八亿元，加上高林在台塑大楼有二三三坪土地，这次台塑大楼申请办理都更，大家赫然发现拥有台塑大楼一千多坪建物的高林也是大地主之一，于是股价开始受到市场青睐。

今年钢铁业景气逐渐复苏，很多绩优钢铁股如中钢、盛余今年股价纷纷大涨，而过去很惨的如千兴、官田钢、聚亨也都逐渐受到青睐，像官田钢握有二六．五一％的夏都饭店股权，市值十．九六亿元，官田钢去年前三季EPS○．四三元，加上资产价值，股价在面额附近，已属标准超值股。聚亨本业转盈，泰国厂规模庞大，如今股价只有六元左右，这类躺在地上很久的超值股，今年碰到台股资金回流，将成新资金寻找保值的新猎物。

今年台纸经营权之争，为这类低价超值股开了第一枪，过去这类绩效不佳的公司，法人不会找上门，一般散户也没有能力争夺经营权，大股东只要「闷声不响」，没有人敢挑战经营权，现在回流的热钱，正虎视眈眈，努力寻找市场可以保值的好标的。

这些年台湾的土地价格不知已翻涨了多少倍，而股市里的资产股却沉寂了二十几年，如果对照一九九○年一二六八二点时，这些资产股创下的天价，如今几乎都只剩下零头，例如南港轮胎在一九九○年涨到三三四元，如今剩下三十一．二五元，泰丰最高涨到四一六元，如今剩下十五．六元，在士林有地的士纸，当年最高涨到二六一元，现在是三十七．三元，新纺当年涨到二四九元，现在是四十．三五元。还有农林当年最高涨到三八八元，现在只有十五．八元。

这些资产股过去只是一块地，现在都进入开发阶段，有些则是加速处分动作，像宝隆卖掉富春山居，整个价值都浮现出来，这种蛰伏很久的超值股，很可能是二○一七年台股垃圾堆中的黄金，台纸两派经营者火并，正透露了这个讯号！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。