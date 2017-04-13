专栏节选：台股万点是起点，还是终点？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月13日出版的当期「老谢开讲」专栏) 结算完二○一六年年报，台股加权指数来到九九七六．六一点，市场再度对万点行情燃起熊熊期待。因为从一九九○年的一二六八二万点行情，台股一直都是昙花一现，稍纵即逝。每次来到万点，最后的崩盘总是令投资人捶心肝，今年的万点行情命运又会如何？

台股在一九九○年的一二六八二点创下历史新天价，但是随即而来是万点崩盘，指数跌到二四八五点；到了一九九七年靠着电子代工业带动，加权指数涨到一○二五六点，但也随着亚洲金融风暴崩盘而下；到了二○○○年网路科技泡沫，台股两度攻万点，一次是一○三九三点、另一次是一○三一一点，但是台股因阿扁当选总统引发政局波动，指数惨跌到三四一一点；最近的一次万点行情是一五年的一○○一四点，但这个万点行情只冒头一天就掉头跌到七二○三点，这次是史上第五次万点行情的挑战赛，这是格局最好的一次，因为台湾的上市企业缴出史上最佳的获利成绩单。

**新台币强力升值，当心踩到汇损地雷**

这次公布年报的一六三二家上市柜企业，全年税后净利高达一．八八兆元，其中第四季的税后净利高达五七三五亿元，也是史上单季最高纪录，预计全体上市柜公司今年配出的股息会超过一．二兆元，这也是史上新高纪录。还有一个值得一提的新纪录是，上市柜公司赚超过一个股本的公司高达五十五家，这也是史上最多的纪录。

像大立光的每股纯益（EPS）一六九．四七元，精华光学也达三十五．二八元，一股赚超过二十元的公司也有可成、硕禾、华硕、群联、精测五家公司，台股在相对良好的基本面护卫下，照理说挑战万点行情不难。不过现在在第二季行情出现了一只拦路虎，那就是新台币升值带来的第一季上市公司汇损。

去年第四季，上市柜公司交出了五七三五亿元的好成绩，是因为去年第四季台币从三十一．三元贬值到三十二．二七九元，台币约贬值一元，但今年第一季底新台币收盘在三十．三二元，台币倒升了二元左右，新台币在第一季的强力升值，到底吃掉上市柜公司多少汇损？在季报揭开谜底之前，谁都不知道，但是公司内部人应该会先知情，因此，对于前一年度获利传捷报、股价在四月领先下跌的公司，可能是汇损踩到地雷严重的公司。

例如，跨入电竞有成的微星，在召开法说会坦承汇损可能吃掉五％左右的获利，股价跌到六十六元，微星去年EPS五．七九元，创下历史新高，股价一度冲上九十．九元，如今，轻松跌破年线，看起来股价先示弱，应该是今年第一季季报表现不佳的预兆。

不过，汇率的升贬是一刀的两刃，新台币升值不见得全然是利空，像食品股的卜蜂去年EPS写下四．七一元的空前佳绩，大成长城也有二．八元，大统益也高达五．五八元，显然进口业者得到利益。所以，新台币的升贬只有上市柜公司个别去调整，台股能不能重返万点，要看那些具有竞争力的企业，能不能把台股带领到更高的里程碑。

所谓最有竞争力的公司，就是台湾市值前十五大企业，如果以四月十日收盘价排行，台湾前十五大市值企业，若以美元计价，排列顺序分别是台积电的一六○七．三二亿（美元，以下同），鸿海五四五．五五，台塑石化三四三．四一，中华电信二六三．二，大立光二○一．九六，国泰金控一九九．八一，台塑一九二．七三，南亚一八五．五一，台化一八一．二七，富邦金控一六一．四二，台达电一四○．二八，中钢一三二．一八，台湾大哥大一二六．一一，中信金一一八．三一，联发科一一二．○一。

**从五大体系趋势，看台股登万点力道**

这前十五大市值的企业，又可分成几个聚落；一是台积电代表的半导体产业聚落；二是鸿海代表的代工产业王国；三是台塑四宝拉出来的台湾石化产业竞争力；四是大立光带出来的光学镜头模组；五是国泰金与富邦金相关的金控体系，也就是台湾金融产业的竞争力，看看这五个大体系的趋势力量是往上或往下？就可知道台股有没有登上万点的实力，这其中最具威力的当然是台积电。

台积电是全台市值最大的企业，去年在美国挂牌的TSMC ADR股价从二十．四五美元涨到三十三．五三美元，市值一度超越英特尔（Intel），达一七三七亿美元，台湾的台积电股价一度到一九五元，这也是台积电的新天价，去年台积电全年营收达九四七九．三八亿元，税后净利三三四二．四七亿元，EPS达十二．八九元，这是台积电连续三年EPS超过十元，今年台积电配出七元现金股息，外资持股达七九．六八％，都到了历史新高水位。

不过，外资持有台积电已达将近八成，未来再加码空间恐怕受限，还有新台币在第一季升六％，可能冲击台积电获利，台积电首季营收二三三九．一四亿元，没达到台积电原本预估的首季营收二三六○至二三九○亿元的低标成绩，台积电首季营收受台币升值影响约新台币六十亿元。

台积电首季业绩恐怕不如预期，这也使台积电股东陷入两难，一是台币升值，有助于投资台积电的股东享受汇差，但却不利台积电的业绩；另一个角度是台币若贬值，有助台积电业绩，却可能引发台积电股东卖股求现压力。所以，台积电可能陷在恐怖平衡状态，股价在一九○元上下盘旋，类似去年带领台股攻坚的角色，可能会由郭台铭的鸿海取代。

有一个数字可以参考，今年外资买超台积电张数是二十四万四五四二张，但是外资买超鸿海高达五十三万八二二二张，也就是外资买超鸿海张数比台积电多了一倍。今年外资买超首选目标是鸿海，照这个情势判断，今年鸿海可能才是带领台股攻万点的「真命天子」。

**外资大买超，鸿海股价挑战百元以上**

为什么这样说？外资持有台积电七九．六八％，但外资持有鸿海原不足五成，最近加码才拉升到五二．五四％；也就是说，外资加码台积电似乎到顶了，今年把目标转向鸿海，最具代表性的是清明长假过后，外资在四月五日单日买超鸿海七四二七一张，这个大买超让鸿海股价单日大涨七．六九％，告别百元高价已三年的鸿海，今年很可能重返百元以上。

鸿海今年除筹码因素外，郭台铭把重心放在两个项目上，一是夏普的转亏为盈，已成为日本企业的奇谭，夏普股价在半年之内从八十七日圆大涨到五○四日圆，令人刮目相看。另一个重心是主力旗舰鸿海，过去鸿海家族由旗下舰艇先行，像桦汉、臻鼎、乙盛、业成等，今年帐似乎做回到鸿海。

把鸿海二○一六年四个季度税后净利拆解来看，分别是二七五．七六亿元，一七六．八四亿元，三四六．三四亿元及六八七．六六亿元，鸿海第四季的获利突然大暴冲。本来鸿海前三季EPS只有四．六一元，没想到第四季冲出三．九七元的好成绩，鸿海全年EPS八．五八元，这是难得的好成绩，以鸿海目前九十六．五元的股价，本益比大约只有十一倍左右；若市场愿意给鸿海高一些的本益比，鸿海就有能力带动台股挑战万点。况且，鸿海旗下次集团如群创今年都有苦尽甘来的机会，加上川普号召制造业重返美国，过去代工业陷入「毛三到四」，大家都不看好，如今大规模制造业重新得到肯定，鸿海今年在台股地位会跟着攀升。

**大立光频创佳绩，带旺台湾光学产业**

三是大立光今年可能扮演奇兵角色，一家股本只有一三．四一亿元的公司，居然会成为台股市值第五大企业，大立光市值打败国泰金、富邦金，这想起来还真是不可思议。一九八七年林耀英先生以新台币一千万元创业，从相机、投影机镜片，一路与时俱进，从数位相机自动对焦模组，到画素愈来愈高的手机镜头模组，大立光频创惊人佳绩，一四年EPS达一四四．九一元，一五年高达一八○．○八元，去年也达一六九．四七元，一家公司连续三年创下赚十个股本以上的惊人获利，这是台湾资本市场罕见的纪录。今年首季大立光营收一○八．○七亿元，比去年同期成长三○．七％，看来，今年大立光有挑战EPS二○○元的企图心，这是台湾资本市场的很大亮点。

大立光带出了台湾光学镜头模组产业，过去这个产业只有智慧手机，一支手机有一个相机镜头模组；未来汽车电子时代，汽车自动驾驶，每部车可能要用到三十六颗以上对焦镜头模组，这是产业新革命。今年玉晶光业绩仍亏损，但股价却涨到三三三元，亚光、今国光、新钜科、先进光、佳凌等光学相关公司再度成为市场焦点，这是台湾今年最有活力的产业之一。

同是台湾传统产业中，过去面对横逆的台塑集团，去年台塑集团在台湾所有投资案都铩羽而归，台塑六轻四期环评都未能过关。台塑把石化业基地搬到美国，单是德州四期就投了一五○○亿元，路易斯安那新厂准备投资新台币二八二○亿元，未来乙烯新产能将超过台塑六轻，显然台塑已有全面挹注美国的想法。

**台塑四宝获利亮眼，Q1海赚逾五五○亿元**

另一个是台塑越钢厂被罚了五亿美元，目前越南政府似乎要松口；但王文渊总裁有了上次被扣留的梦魇，不愿再赴越南洽谈，也使越钢变数迄今未解。不过尽管如此，台塑四宝去年仍然交出全年税后净利二○七八．六三亿元的好成绩；这其中市值已上兆元的台塑石化，去年大赚七五七．六四亿元，这项获利几乎是过去四年获利的总和。

台塑集团在台湾投资不顺，去年却都交出史上最好的获利成绩单，例如台化四三八．三三亿元，南亚四八八．八亿元，台塑三九二．九三亿元，都是史上最好成绩；去年台塑EPS六．一九元，南亚六．一六元，台化七．四八元，台塑石化七．九五元，都是史上最佳成绩单。

今年首季台塑四宝率先公布获利，继续交出好成绩单，台塑四宝首季净利加总达五五○．六三亿元，比去年同期成长九四．七％，其中台塑石化的二二六．一六亿元，比去年同期成长一一六．五％，单季EPS达二．三七元；南亚的一○八．五五亿元，也比去年成长一○二．一％；台化一一七．○二亿元，比去年同期成长七三．二％；台塑的九十八．九亿元，也成长七三．一％。尽管台塑四宝首季汇兑损失吃掉八十六．一亿元，但是台塑四宝获利仍然十分显眼。

今年首季市场焦点全在电子股身上，台塑四宝蛰伏了一整季，也许第二季会有捷报。石化与钢铁都是台湾的产业之母，这些年产业发展受阻，这才是台湾下一步成长很大的隐忧。

今年的大立光、台塑集团及鸿海家族都是台股攻万点行情的正能量，唯一的负能量可能是金融股。过去几年，寿险业大举在海外投资，像富邦买下英国很多大楼，如今英镑大贬，台币强升，富邦金股价最近从五十三．四元跌到四十八．一元。看起来首季汇损是金融股令人不安的因素，尤其是过去靠寿险业务支撑的金控要稍加小心。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。