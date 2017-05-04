专栏节选：新科技大跃进，亮点企业在哪里？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月4日出版的当期「老谢开讲」专栏) 美国总统川普执政百日，他特别到宾州大秀他的政绩，虽然川普表示他是美国历任总统就职百日做得最好的总统，但美国主流媒体对他仍然有很多针砭，然而，有一项铁的事实，川普就职美国股市市值增加一兆美元，其中，美国高科技巨擘是最大受益者。

川普就职以来，美国大市值科技股有如冲天炮一般，市值扶摇直上，到五月一日为止，最大市值的苹果电脑股价来到一四六．六美元，市值达七六九一．四二亿美元，Alphabet紧追其后，四月才跨过六千亿美元的谷歌，如今市值跑到六四四九．一亿美元，第三的微软跃上五千亿美元之后，很快来到五三○六．四一亿美元，而第四名的亚马逊飞越四千亿美元之后，股价来到九四八．三二美元，市值跑到四五三二．六五亿美元，脸书则快速跑到四四○六亿美元。

美国前五大市值企业，分别由苹果、Alphabet、微软、亚马逊及脸书囊括，其后是波克夏A股、埃克森美孚石油、娇生及摩根大通。而此时亚洲的科技股也在这个潮流中快速挺进，这其中韩国三星、中国的腾讯及阿里巴巴，成为亚洲新三雄，若以四月三十日前的收盘价，三星市值三四六．二四兆韩元（约三○五一．九亿美元），在全球企业最大市值排行榜中挺进到第十名，而第十一及十二名各是腾讯及阿里巴巴。

在香港挂牌的腾讯，今年从一七九．六港币大涨到二四五港币，市值跑到二．三六兆港币（约二九六九．二亿美元），居全球第十一大；而紧追其后的阿里巴巴，市值也达二八九三亿美元，阿里巴巴在二○一四年九月九日上市，股价一度涨到一二○美元，市值飞越三千亿美元，目前股价在高档盘旋，最近被《富比世》杂志评选为全球最具投资价值的企业，第二名是脸书，第三名是Uber，可以见到马云的威力。

全球科技股奔腾，今年来看两岸三地一千大排行榜，也很清楚看到科技巨擘领航的现象。美国前五大市值企业由科技股囊括，今年两岸三地市值最大的企业不再是银行或寿险公司，而是由腾讯及阿里巴巴领衔，其中，腾讯从去年第五名变第一名，阿里巴巴从第四名变成第二名，而且这些代表新经济的科技股，名次都大幅提升，例如，台湾的台积电从去年第十名晋升到第八名，鸿海市值大跃进，从第三十二名跳升到第二十名。

**新型科技股打苹果光，市值跃升**

其他具代表性的新经济企业，如京东从第三十一名到第二十六名；网易在美国上市的市值跑到三五五．一亿美元，排名从第八十五名跳升到第四十一名；携程网从第一一七名升到第六十八名。而台湾的大立光过去一年市值大跃升，从第一五八名跳升到第七十七名，同样是苹果供应链成员的瑞声科技，也从第一八一名拉升到第一○八名；中国的面板制造商蓝思科技，也从第二四五名升到第一五四名；光学镜头模组的舜宇光学，从第五八四名跑到第二一○名，就连过去一年争议不断的紫光股份，也挺进到第二四四名。

这些新型的科技股在苹果领航下，两岸的苹果供应链崛起，堪称是二○一七年最大赢家，这包括晶片供应的台积电、手机组装的鸿海，零组件的供应商从大立光、舜宇光学、蓝思科技、瑞声、立讯精密、比亚迪电子、三安光电、可成，到欧菲光、歌尔声学都成了赢家，去年这些新型科技股市值都有显着跃升，这是二○一七年两岸三地一千大最大的特色。

而过去以大型股着称的金融机构，过去一年市值不进反退，像是最大市值的工商银行退居第三，被腾讯、阿里巴巴超越，去年市值第一名的中国移动受电信费率走低影响，股价盘跌而下，中国移动市值一．六九八兆港币，已被腾讯比了下去，排名落居第四。新科技股取代传统银行、产业，这是今年两岸三地一千大的第一个大趋势。

二是台湾的企业，随着今年台股攀升至近万点，台湾上市企业市值显着上升，最具代表性的是台积电，市值上升到新台币五兆元，已跻身两岸三地第八大企业，而且台积电有望超越滙丰，成为第七大市值企业。台湾第二大市值的鸿海，市值挺进到新台币一．七兆元，排名略小于邮储银行，位居第二十；台湾第三大市值的台塑石化，从第五十一晋升到第四十五，第四大市值的中华电信状况类似中国移动，排名从第五十二退至第五十九，大立光跃升台湾第五大市值企业，两岸三地排名从第一五八升到第七十七，成为苹果供应链成员中最出色的企业。今年光学镜头模组大热，来自中国的舜宇光学、欧菲光、丘钛科技，排名都突飞猛进。

**前十大市值企业，台塑集团抢四席**

台湾今年前十大市值企业中，排名都有上升。第六大的国泰金从第一一一名挺升到第八十二，第十大市值的富邦金从第一二五前进到第一一六，而台塑集团在前十大市值企业中抢进四席，今年排名都上升，除了台塑化排名第四十五，台塑从第九十七升到第九十，南亚从第九十八升到第九十四，台化从第一○三升到第九十九。从这个前十大的顺位来看，台湾的企业排名在两岸三地中有明显的上升。

但最值得注意的，仍是在这次两岸三地一千大当中的一些亮点企业。一是选择在香港上市的腾讯，已跃升为华人第一大市值企业，去年腾讯的营收达人民币一五一九．三八亿元，税后净利人民币四一○．九五亿元，EPS为人民币四．三八元，今年股价大涨，本益比超过五十倍。腾讯成立于一九九八年十一月，集团主要为中国用户提供互联网及移动增值服务，地位与美国前五大市值企业一样，成为中国发展新经济最具代表性的公司，未来市值可能站稳三千亿美元以上。

在中国，腾讯、阿里巴巴、百度向有「BAT」三宝之称（B是百度，A是阿里巴巴，T是腾讯）。从市值来看，腾讯及阿里巴巴地位已确立，这是中国最重要的两家代表性互联网企业；这些年百度发展似乎陷入瓶颈，在两岸三地一千大企业排名，百度从原来第十五名退居第十七，这是全球网路企业不断攻城掠地中，百度罕见不进则退的现象。

这当中，反而也是腾讯转投资的京东出现转机，京东在美国上市，日前股价三十五．○九美元，市值四九八．四一亿美元，在两岸三地一千大排名从第三十一晋升到第二十六，京东已逐渐扭转亏损，二○一六年全年营收达人民币二六○六亿元，成长四四％，全年亏损人民币三十五亿元，已减少六三％；如果使用非通用会计准则，京东全年获利人民币十亿元，而从亚马逊的发展力道来看，京东的未来充满想像空间。

其中快递速运业的崛起，也是两岸三地资本市场的大事。去年王卫的顺丰控股借壳上市，股价一度冲上人民币七十三．四八元，目前市值达人民币二○八二．七亿元，顺丰去年营收人民币五七四．八二亿元，税后净利人民币四十一．八亿元，EPS一元，今年首季营收人民币一五四．七亿元，净利人民币七．七三亿元；顺丰向资本市场叩关，王卫一度成为中国首富，日前顺丰在两岸三地一千大成了新进榜的第五十五大企业。另一家速运的国通，去年营收人民币一六八．一七亿元，税后净利人民币十三．七一亿元；包括申通、中通快递，速运业也成了中国在电子商务时代新崛起的亮点产业，中通快递在美国挂牌，两岸三地卡位到第一九一名。

很多在美国挂牌ADR的企业，今年在两岸三地一千大排名都有显着上升。像网易、携程网，还有微博从第三六九名跳升到第一四八名；补教事业的新东方从第二六九名到第一六五名，名次稍落后的是唯品会（VIP）从第二一三名退到第二二一名。整体来看，美国科技股上涨，在美国挂牌的中国企业也跟着水涨船高。

**茅台市值暴涨，超越银行、百度**

另外是沉寂很久的中国白酒股今年大翻身，最大的亮点是贵州茅台，从去年的第二十五名跳升到第十五名。茅台市值超越招商银行、百度，这是很难以想像的事。茅台在二○○一年以每股人民币三十一．三九元上市，这次涨到人民币四二八．六八元，市值居然超过全球最大市值、以生产约翰走路着称的帝亚吉欧（Diageo），成了全世界最大市值的酒股。目前茅台市值高达人民币五一九．四亿元，这家中国最著名的酒股去年营收人民币三八八．六二亿元，净利人民币一七九．三亿元，EPS高达十三．三一元，今年首季营收人民币一三三．○八亿元，净利人民币六十五．四四亿元，堪称是全球最会赚钱的酒企。

经过中国国家主席习近平打贪风暴，今年酒股市值都有显着上升，像五粮液市值到人民币一七二七．一亿元，一千大排名从第一○二名晋升到第六十四。第三名的洋河股份去年净利为人民币五十八．○四亿元，市值人民币九九二．六亿元，排名从第一○四名升到第九十七，比台化略大。蹿升最多的是泸州老窖，市值挺进到人民币六五一．八亿元，排名从第三五七名升到第一九○名，今年可说是白酒股出航的一年。

不过今年谈两岸三地一千大，我注意到中国有一些出色企业正扶摇直上，一是以安全监控为主的海康威视，市值高达人民币一七二三．九亿元，去年营收人民币三一九．二四亿元，净利人民币七十四．二亿元。海康威视的崛起，让台湾的安全监控产业快速边缘化。

另外，中国还有两家快速崛起的企业，一是很有中国GE（通用）架式的美的集团，这家在一九六八年创立于顺德的企业，从电器产品起家，去年营收人民币一五九○亿元，净利人民币一五八．六亿元，EPS二．二七元，市值高达人民币二○五二亿元，今年排名从第七十四跃升到第五十。另一家是格力电器，该公司负责人董明珠白手起家，在中国享有高知名度，与美的形成双强之势，格力去年营收人民币一○八三亿元，净利人民币一五五．二四亿元，EPS二．五六元，市值达人民币一九七○亿元，今年从第八十三跳升到第五十四，这是在中国难得一见有理念型的企业经营者。

像格力董明珠这种女力当家的公司，还有由周群飞领军的蓝思科技，在面板及电子元件产业也令人刮目相看。蓝思去年营业额人民币一五二．三六亿元，净利是人民币十二．○三亿元，一千大排名从第二四五到第一五四名；另一家是台湾很熟悉的立讯，由王来春领军，这家以连接器起家的电子零组件厂，市值人民币五○七．三亿元，一千大排名从第三四六名跳升到第二二五名。

过去一千大排名都是国企领军，今年我们已可见到中国具有理念的企业经营者，他们用生命打造一家有创造力的企业，这是台湾产业发展不可不正视的一股新力量。就像赵伟国领军的紫光股份，不管台湾人喜不喜欢他，他的攻击战略，令大家另眼相看。相对垂垂老矣的台湾企业，这一点值得大家借镜。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。