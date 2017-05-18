专栏节选：永别了！我们的大家长！--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月18日出版的当期「老谢开讲」专栏) 我们共同的大家长孙文雄社长辞世，留给所有员工无限的哀恸，他保持了一生最低调的作风，遗体迅速火化，没有任何告别式，让我们连和他说再见的机会也没有；但是孙社长一生的巨人风采，仍长留在大家心中。

我来说说孙社长的故事吧！一九七二年四月二日，邱永汉先生回到他阔别了二十四年的台湾；七四年，他创办了《股市了然》，一方面推介日本的产业，也报导股票市场。那时，孙先生在第一银行上班，与邱先生结缘，后来成了邱先生的人生拍档。

孙社长是政大法律系毕业，曾经很短暂时间担任教职，后来到银行服务，也负责过天厨菜馆的财务；但改变他人生最关键的仍是《财讯》杂志。约在八一年，孙社长以「股炮」为名，在《股市了然》发表专文，那时候的杂志是铅字排版，没有一张图片，孙先生一写就是六页。他以「是谁塑造了吃人市场坏形象？」为题，来探讨和信兴及景美印染伤害投资人的个案，他以天生正义感，对那些上市公司不肖的主事者口诛笔伐。

**接手《财讯》，逆转多年亏损**

也许是这篇长文吸引了邱永汉先生的青睐，八二年，孙社长接下《股市了然》的编务，《股市了然》也正式改名为《财讯》。孙社长主导《财讯》的社务是从十九期开始，当时《财讯》没有什么人手，孙社长是「校长兼撞钟」，在《财讯》十九期，孙社长亲自署名的「黎明前的股市」，他足足写了十五页，这是后来《股市总览》的范本。

从八二年接下《股市了然》改名的《财讯》，孙社长的一生从此与《财讯》连结；这一段时间，他让《财讯》转亏为盈，同时有余力把过去十年来《股市了然》的亏损还给邱先生，让《财讯》走上独立经营的道路。

我是在八四年六月由当时的总编辑林健炼引荐，在天厨与孙先生见面，七月一日到《财讯》上班，从此展开与孙先生共事的三十三年人生。我常常说，他是改造我一生命运最重要的贵人，也是人生导师；因为在认识孙先生之前，我是政治狂热分子，是孙先生将我引导进入财经批判的道路。

我从政治批判走进财经批判的领域，从对股票一窍不通，摇身变成投资专家，孙社长其实是带领我入门的师傅；看着老师傅走完了他的人生路，心中有诸多的不舍。假如，八二年是孙社长在《财讯》的起点，到现在足足三十五年，他的一生可以说全在《财讯》上面。

七四年邱永汉先生创办了《财讯》的前身《股市了然》，他在二○一二年离世。他逝世时享寿八十八岁，那年我飞到日本东京去参加他的丧礼，《财讯》大多数员工没有与邱先生共事过，心中虽有感伤，冲击却没那么大。但孙社长是与《财讯》员工朝夕相处的大家长，他的辞世，带给《财讯》集团员工更大的震惊与不舍。

我是在孙先生去世第七天后，由戴子芳会计师告知他已离开的消息，当时我坐在高铁上，眼泪一时夺眶而出，想起与孙社长共事的三十三年岁月，满脑子都是他的影子。最后一次见到孙社长是在四月十一日，我特别赶到台北荣总病榻去探望他，和他聊了一个小时，当时他对我说他体重增加两公斤，看起来气色好很多，也很健谈，没想到这是我和他的最后一面。

在离开荣总病房前的最后一刹那，孙先生紧紧握着我的手，轻声一句「加油！」⋯⋯

「一定要把《财讯》、《今周刊》做起来」，迄今仍回荡在我的脑海；他常对我说，赚再多钱的快乐，也没有杂志做得好的快感与喜悦。尤其《财讯》是他一生的心血结晶，他常勉励我：「再怎么困难，也要把杂志经营下去。」

**到装订厂包书，请团队吃消夜**

我常常私下在想，该如何定位孙先生这一生？很多人都称他是台湾的巴菲特，他是真正身体力行的基本面投资家，他更是大投资家；但令我一生尊敬的典范，是他热情洋溢的正义批判，以及毫不藏私的智慧分享。《财讯》是一步一脚印苦干实干做起来的。后来《财讯》接下了《先探》周刊，那时《财讯》、《先探》都在台北赤峰街的装订厂装订，孙社长亲自带队，所有同仁一起到装订厂包书，直到深夜把杂志送到邮局，大家去青叶餐厅吃一顿消夜，这是我们最快乐的时光。孙社长常常勉励我们：工作可以辛苦，不可以痛苦。

我说孙社长，一生最丰富的是他毫不藏私的智慧分享及正义的批判。我在《财讯》上班最快乐的时光，就是每天下班前到他的办公室去串门子，孙社长是一位开朗健谈的人，只要有认真的「听众」，他话匣子一开就是好几个小时，有时谈到欲罢不能，就到公司附近的巷子找餐馆再战。

他不但对政坛人物有定见，对企业老板的作为也观察入微。在几十年的共事中，我经常从孙社长的一句话或某一个观点，稍加整理就变成《财讯》的封面故事或者是一篇文章；所以说，我和他相处三十几年，孙社长是动口，我是动手的人，我到了《财讯》之后，孙社长从此很少再提笔写文章，通常他的观点都被我消化后写出去了；到了二○○○年之后，我请编辑、记者去记录他的投资观点，并以「邓怡然」等笔名发表。

孙社长天生热情洋溢，乐于与人分享他的投资心得，记得有一次，《财讯》金融家联谊会请孙社长演讲投资趋势，他居然从下午六、七点钟一直讲到深夜仍欲罢不能。不管面对什么样的人，只要你愿意向他求教，孙社长一定倾囊相授。这样一位内心热情洋溢，外在却异常低调的大家长突然辞世，留给大家的是巨人的身影。

**要记者守住灵魂，严禁为人搽脂抹粉**

这几天，我在脸书发表了一些对孙社长感伤的文章，面对这位大家长的离去，未来我的担子将更沉重；但是不管遭遇什么困难，我们一定要记取孙社长生前的训勉，继续把他经营媒体事业的热情发扬光大。

作为一位媒体人，孙社长念兹在兹的是，再三告诫记者，必须「说大人，则藐之」，小记者面对大官要有勇于挑战的心志，这是一种批判的原动力；记得三十年前孙社长告诉我，记者如果要出卖自己，还不如到南门市场去卖猪肉，也许还比较好赚；他相信媒体经营最重要的是品格，因此，他说「拿人的手短，吃人的嘴软」，经营媒体绝不能有一丝利益纠葛，他严格禁止记者拿人好处，去为报导对象做搽脂抹粉的事。

**相信投资要游刃有余，就像「打拳」**

孙社长投资股票，但他从不利用媒体去吹捧个人的投资，他认为媒体是公器，不能拿来变成个人的私器，我在他的身边三十几年，这点我最敬佩他；他对未来的投资趋势侃侃而谈，他乐于分享看法；但他对公事与私事分得很清楚，绝不谋个人丝毫的私利，这是他经营《财讯》一生的风骨。

此外，我也很敬佩孙社长的专注力，他卯足一生的力量钻研投资，他大量阅读，并且从中判断趋势，而且眼光十分精准；八○年代，他以邱永汉先生为师，发现日本流行的事物，几年之后就会吹到台湾，用这个趋势看产业，他清楚地抓到产业的脉动。

九○年，日本泡沫经济吹破，台股大跌一万点，房市大崩盘。孙先生开始思考下一个投资大趋势，当时台湾资金在台币升值到尽头之后大量外逃，一边是西进、一边是南进，孙社长认为，中国崛起会是一生最大的机会。于是由邱先生带领的上海浦东考察团，大家开始抓住中国投资的大机遇。

面对这个大狂潮，孙社长全力拚搏，他在深沪港股市创造了空前大机遇。我印象最深刻的是，九九年上海B股在基金经理人墨比尔斯狂杀中暴跌到二十一点；那天，我正好在孙先生的办公室，他对我说，这是千载难逢的大机会，墨比尔斯杀出的B股全被孙社长低价接下，孙社长后来成了很多B股的前十大股东；一年后，中国证监会宣布持有外汇的大陆股民可以买B股，B股一年后大涨到二四一点，这是孙社长经常津津乐道的危机入市经典代表作。

香港九七大限后，不久即面临亚洲金融风暴，国际投机大鳄狙击香港股市，孙社长认为，香港有中国老大哥撑腰，必定可以挺住危机。他大举进场买进港股，当时海螺水泥股价最惨跌到○．三港币左右，没想到后来赶上中国建设大狂潮，海螺水泥飙涨到九十港币以上，孙社长让我们见识到大时代的狂潮。

在投资市场，孙社长十分专注地抓住趋势的脉动，他认为，趋势就像是远方的灯塔，要先看灯塔在哪里，不是只看到岸边的浪花；趋势看对了，这是战略的问题，买什么个股是战术的问题。他常告诫我们，投资要怡然自得、游刃有余，千万不可卯足全力；就像打拳一般，只能伸出一只手，另一只手要放在腰际，如果两手都伸在外面，刀子砍下来就全断，再也没有逢低加码的本钱。这些看起来稀松平常的人生智慧，却是投资的硬道理。

孙社长抓到中国崛起的大机遇，他曾开玩笑说，中国的A股、B股大涨之后，下一个是H（港股），最后会是T（台股），他认为香港股市大涨之后一定会轮到台湾；这个A到B到H，最后到T的路径，台湾并没有发光发亮，这是因为台湾历任领导人都未能妥善面对两岸问题。这些年台湾受制于税制，资金一直流窜在外，孙社长对马政府时代的税制一直很有意见，只可惜到小英政府，这个错误的税制，依然无法调整。

**一生勤学，对社会保持关怀热情**

一位政大法律系毕业的苗栗客家人，一生靠着勤学、苦学累积的功夫，用很高的智慧钻研投资，累积庞大财富；他又用关怀社会的热情，坚持原则地经营媒体。

孙社长认为，无冕王最大，记者要用没有私心的大笔来评论时势，监督政府，不管哪个党执政，媒体就是永远的反对党，这是一个最有尊严的良心事业，再苦也要把媒体经营起来。他说，钱赚再多，生不带来、死不带去，只有有尊严的媒体，可以让他骄傲地走一生。

这是孙社长的临别赠言，希望财讯集团的全体同仁在孙社长的叮咛中，继续完成他的遗愿！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。