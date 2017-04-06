专栏节选：消失的电脑代号--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月6日出版的当期「老谢开讲」专栏) 股票能带来财富，但可能也会把投资人心血全部吃光。从过往的惨痛例子，必须学到教训。 前不久，在报纸上看到一篇很有意思的报导，标题是这样写着的：「消失的企业，二十年逾四○○家」，这篇报导透露了从一九六二年以来，在漫长的五十五个年头中，台湾的上市公司到今天上市柜公司高达一六五三家，台湾企业从上市的舞台消失，近二十年就高达四○○家，比率高达二○％。

这是一个血淋淋的数字，也就是说投资人置身股海，稍不小心就跌在地雷上，不小心就炸得粉身碎骨。去年让大家印象最深刻的至少有两家公司，一是乐陞科技，一是复兴航空。游戏公司乐陞在二○一一年以每股六十元上柜，股价最高炒高到一九四．五元，该公司董事长许金龙，凭着超高胆识，大玩杠杆游戏，最后纸包不住火，股票暂停交易前已跌到面额以下。

**每月两家公司消失，误踩地雷恐屍骨无存**

另一家是复兴航空，董事长林明昇突然解散公司，留下错愕不已的员工及股东，列在航运类股，代号「六七○二」的复兴航空瞬间从股市看板上消失。去年单是这样下市的公司，上市有十家，上柜有十三家，加起来合计有二十三家，也就是说，每个月平均有两家上市柜公司从资本市场消失，所以对投资人来说，不小心就会踩到地雷，踩地雷最坏的代价是炸得粉身碎骨。

这篇二十年消失四○○家企业的报导，触发了我深入研究消失的上市柜公司的动机，花了一些时间去寻找那些已消失的上市柜公司，这当中得到一些结论，一是很多早期挂牌公司都不复存在，例如，每个行业开头的第一家公司，消失的比率最高，水泥的台泥代号一一○一，食品第一家上市公司是味全的一二○一，塑胶类股第一家公司是台塑一三○一，但往下看，一四○一不见了，原来是中纤，因为化工比率高，改挂化工类股，代号也改为「一七一八」。

再往后面看，一五○一的代号是谁？应该是台机，原来的一五○二大同改列电子股，现在的代号是「二三七一」；再往下是线缆业的一六○一台光，一六○二的太电，现在都已下市了；化工类股第一家上市的中化一七○一还在；但玻璃类股由一八○二的台玻开头，一八○一的新玻不见了，当年任和钧号称要到日本找钱，却卷款远走美国，新玻就倒闭不见了；纸类的一九○一是中兴纸业，原是省营事业，不堪亏损很早下市；钢铁的中钢是二○○二，钢铁业开路公司是谁？答案是台湾炼铁。

台湾炼铁在一九五二年成立，厂房外壳如今仍耸立在阳金公路旁、靠近天籁温泉饭店的马路旁，炼铁营运不佳，但介入其中的一直都是股市高手，俞宗元、徐雨松、吴光伟都是赫赫有名的人士，后来马志玲为了炼铁还遭到罗福助枪击；这些行业先锋消失的还有九九○一的台湾工矿，也是在俞宗元家族手上告别上市舞台，这些行业开头的公司，几乎一半以上企业不见了，算资本市场的传奇之一。

二是很多行业淘汰率奇高，最具代表性的是纺织业，近年来，纺织都视为夕阳产业，我曾出了一个题目考记者，找出一四○一到一四三二，也就是上市前三十二家公司的代号，如果大家从电脑代号上去查，上市前三十二家纺织股，如今还挂在上面的只剩下一四○二远东新世纪、一四○九新纤、一四一○南染、一四一三宏洲、一四一四东和、一四一六广丰、一四一七嘉裕、一四一八东华合纤、一四一九新纺、一四二二利华羊毛，及一四三二大鲁阁，也就是说，上市前三十二家纺织股，如今还活着的剩十一家，也就是消失的有二十一家，代表老牌纺织上市公司存活率只有三分之一。

这些消失的电脑代号，除了一四○一的中纤变成一七一八外，现在都消失无踪了，纺织类股消失的代号，以前十家公司最传奇，我试着还原纺织类股代号，只找到一四○五的大明化纤，及一四○七的华隆、一四○八的中纺，当年华隆、中纺、新纤号称「三枪牌」，现在只剩新光合纤。

华隆的翁大铭不久前逝世，他在九○年代是股市的风云人物，当年的洪福证券，雷伯龙、李秀芬，甚至在华隆案爆发后，翁大铭成为立法委员，华隆帮一度叱咤立法院议场都成为话题，华隆下市后，旗下代号一二一一的嘉新畜产也下市了；代号一二○二的农林后来经营权落入熊名武之手，现在代号改为二九一三。

**纺织业曾风光一世，排队抽签盛况空前**

纺织产业最早叱咤风云的是代号一四○五的大明化纤，这家在一九六七年由萧柏煌创立的化纤厂，在一九七五年股票上市，那时正逢化纤业景气，萧柏煌号称一艘船舶进来就可净赚三千万元，大明在盛况中挂牌，那时候新股上市抽签要排队，申购大明化纤的投资人排了新公园好几圈，最后的队伍进入馆前路，但这个盛况消退很快，大明后期由沈中民当董事长，雷伯龙出任总经理，股价从上市高价一路崩盘而下；萧柏煌的兄弟萧柏舟的裕和（一四一一）、裕成（一四一二）也都快速陨落。

在七○年代纺织业盛况中，还有一家太平洋实业，代号一四一五，这家一九六九年成立的聚酯丝厂是国泰蔡家的事业，最大股东是蔡辰男，国泰信托也持股一九．九％，董事长阎奉璋曾经是《经济日报》社长，常务董事有蔡辰男、辜濂松、王又曾、游淮银，董事有陈德深、贾文中，可以看出市场性鲜明。一九八五年十信风暴，后来吹倒了太平洋实业；至于在台塑与南亚中间的国泰塑胶（一三○二）及国际海运（二六○二）也都下市了。

纺织代号一四二○的润泰工业，后来变身二九一五的润泰全球；一四二一的景美印染创下纺织业最快下市纪录，这家染整厂在一九七八年九月以每股十七．三元「高价」上市，打着新设备、营运前「景」「美」好为号召，股价上市就冲上三十二．六元，但乐极生悲，股价随即暴跌，上市时间很短暂，很快成了消失的电脑代号。

由香港大亨林百欣创办的民兴纺织（一四二三），由营建业大亨陈居德借壳，后来也不支出局；代号一四二六的宝祥实业，原是一家成衣厂，后来开发桃园新屋土地，改列营建股，代号二五二五。在一九九○年代，股市涨到一二六八二点，宝祥实业建设股价居然飙升到六九○元，这个恶性炒作也种下宝祥下市的命运。

在台湾一度爆发弊案的丸亿，代号一四二八，原是以纱布、胚布起家，后来切入水染布及伸缩牛仔布，一度成为纺织绩优股；但是一九八三年丸亿办了一次二亿元增资，股东缴完股款才知道丸亿虚盈实亏，成为台湾股市在千点以前的假帐事件。

纺织消失的代号，像一四二四的新东、一四二五的福昌、一四二七的鸿通，及在灭顶案时的一块土地变更案受瞩目的新燕（一四三一）、新奇（一四二九）都是经营不善，遭到淘汰的命运。纺织消失的代号还有一四三三的台化改为一三二六，一四四二的达永兴改名名轩，一四四八的佳艺与一四五○的皇帝龙都消失，也代表纺织业确实经营不易。

**亚洲金融风暴，营建业借壳公司黯然退场**

另一个快速消失的代号是营建业，营建业在八○年代之前，消失的代号有二五○三复兴木业、二五○七的华成、二五○八的国丰兴业。最残酷淘汰是一九九七年的亚洲金融风暴，很多大力推案，或借壳炒股的公司都不见了，这些消失的代号是二五一二的宝成建设，二五一七的长谷建设、二五一八的长亿、二五一九的宏福、二五二一的宏总建设、二五二二的启阜建设、二五二三的德宝营造、二五二四的纬城、二五二五的宝祥、二五二九的仁翔、二五三一的三采、二五三二的尖美、二五三三的昱成、二五三七的春池，后来借壳改为联上发。

一九八○年代，高雄房地产起飞，后来盖高楼的宝成建设、宏总建设、长谷建设都不支倒地，现在五十层楼的长谷世贸联合国仍耸立在民族路上，当然最经典的是东云建设陈由豪的八五大楼。

还有一个淘汰速度很快的是食品产业，食品股一二○二是农林，现在改列观光类股，而从化工起家、代号一七○二的南侨，如今重点变成食品；除此之外，食品股代号一二○四的津津不见了，津津最有名的是芦荀汁；一二○六的台凤在九○年代也出现大炒作，后来黄宗宏炒丢了家业，台凤也是早期台湾四大公司之一，拥有庞大资产，可惜黄宗宏守成未果。一二○七是王又曾家族的嘉食化，一块关渡厂土地炒了几十年，不久前总算卖给华硕，王令麟又得到现金。

在市场炒作中，一二○八由蔡克宽经营的和信兴，也是股市吃人市场的代表作，该公司以一块元宝乐园土地为饵，在股海翻云覆雨，尤其是「盗豆案」，更让公司形象跌到谷底，该公司负责人不务正业，专事投机，把股市吃人市场形象极致化到极点。

后面的嘉畜（一二五八）、中日饲料（一二一二），或一二○九的益华都在炒作中覆灭，中日的林坤钟后来成为工总理事长。但成为产业龙头，股价却不捧场，九○年代有一次工总理事长之争，林坤钟、孙道存、吴思锺、陈飞龙，他们竞争激烈，那时这些公司股价都不到十元，后来只有陈飞龙回归本业，靠餐饮闯出一片天。

**电子产业变化多，购并、移转屡见不鲜**

电子业也变化很大，很多早期的电子公司，像二三○四的诚洲，二三○六的宏碁（因购并改为二三五三），二三一○旭丽（并入光宝集团），二三○七大业电子、二三一五神达（改为三七○六）、二三一九大众电脑、二三二○中强电子、二三二二致福、二三二六亚瑟科技、二三三三碧悠电子、二三三二国丰、二三三五清三电子、二三三九合泰（购并）、二三四一英群、二三四三精业（与六二一四精诚合并）、二三四六源兴（并入光宝）、二三四八力捷（被海悦借壳）、二三五○环隆电器（现于上海挂牌，改名环旭电子）。

除了电子业外，还有大家可能听过，现在不见了的，如一一○五是中国力霸，后来力霸水泥卖给尹衍梁，现在变了一个名字是润泰材（代号八四六三）。一一○六是永康，永康与大能的董事长是蒋启弼，蒋先生蛰伏很多年，最近在北市议员童仲彦家暴事件中，因为「邱主任」又让大家想起他的名字。

电机产业不见的代号有一五○八的中精机、一五○五的杨铁、一五○九的元富铝业、一五二○的复盛、一五一一的飞瑞，后面这两家都是被私募基金收购。从「一六」开头的是台湾日光灯（一六○一）、一六○二的太电，还有一六○六的歌林，一六○七的新亚。纸业股不见的是一九○八的万有。钢铁不见的公司有二○○三的同光、二○○四的大中钢铁、二○○五的友力工业、二○一一的彦武，二○一八的安锋、二○一九的桂宏、二○二一的纽新。饭店股消失的是二七○三的华国饭店，当年雷伯龙把华国炒到四三六元，华国饭店今天还在，但股票是下市了，这些消失的代号，最主要的原因，除了产业衰败，多数是人谋不臧，恶性炒作。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。