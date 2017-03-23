专栏节选：现金减资操作学，抓出减资热潮中的潜力股--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自3月23日出版的当期「老谢开讲」专栏) 台股逐渐逼近万点，市场最热的不是讨论台股会不会上万点，而是哪一家公司要办理现金减资？因为现金减资俨然成了股市明牌，只要哪一家宣布减资，股价立刻跳空涨停板。

顺手拈来看几个显着的例子，像已减资三次的国巨，今年决定再进一步现金减资三成，三月三日宣布，隔周的周一（三月六日）股价开高直接涨停，且一价到底。之后的三月七日，震旦行也宣布现金减资三成，再配三．二五元现金，三月八日震旦行也是一价到底拉出涨停。到了三月十日，股本只有二．四一亿元的维格，拿出公积及前一年度盈余，同时宣布现金减资三○％，股本从二．四一亿元降为一．七亿元，减资加上配息，股东可领回十元，这个消息宣布后，维格次日股价在兴柜市场大涨三○．三四％。维格在兴柜，股本已经够小了，仍然进行现金减资，作法引起诸多揣测。

**昔日减资利空，今成抬价利多**

最近另一桩震撼市场的减资案是牛仔裤大厂年兴纺织，把柬埔寨的几座厂房卖给中国的天虹纺织，年兴宣布配发一．五元现金，同时大规模减资，幅度高达五○．五％，把股本从四十亿元减为十九．八亿元。此一消息公布后，年兴的股价直接跳空涨停，次日还进一步强力上涨。年兴股性温和，平时股价波动很小，如今一个巨大的现金减资案，让年兴成为市场的焦点。过去不太受重视的现金减资，今年为何成为市场显学？资本市场是用来筹集大众资金，帮助企业发展的，增资是常态，减资是异常，但近两年为何大家对减资趋之若鹜？

先看历史背景。减资通常有三种状态，一是公司发生重大亏损，在几乎无路可走（最坏是下市）的情况下，只有用减资减除亏损，打销股本；最具代表性的是铼德集团旗下PMOLED 兴柜厂铼宝。

铼宝在二○○○年成立，没几年就把钱烧光了，后来进行一次八七％的减资，然后股东又陆续增资，到了一五年，铼宝的业绩逐渐好转，上兴柜之前，铼宝又进行一次更彻底的减资，将资本额从四十九亿元减为二．五亿元，减资四十七．七亿元，减资幅度高达九七．三四％；一般原始股东经过这两次大减资，持股几乎变成零。铼宝去年可赚进一个股本，因为资本额已减为二．八三亿元了。

纺织股的怡华也是在减资、私募、再减资的噩梦中打滚，二○一二年怡华资本额一六．七五亿元，第一次减资四六％，一五年再减五六％，经过这两次减资、两次私募，其资本额剩九．三七亿元，现在纺织的怡华转型为营建业。最近办理减资，直接打销股本的是旺宏，宣布减资五一％，资本额将从三六七．二一亿元减为一八○．六九亿元，删减的资本额达一八六．五一亿元，这是旺宏史上最大规模的减资；去年董事长吴敏求已将旺宏折旧摊提年限从五年延长为七年，旺宏业绩连两季转盈，看来吴敏求是有备而来。

过去二十年，台湾从资本市场消失的企业超过四百家，尤其像一九九七年前后，很多公司遭到掏空，股票变成壁纸，或是沦为夕阳产业，经营者一走了之。像纺织业，如果从﹁一四○一﹂的公司代号念到﹁一四一五﹂，前面挂牌的十五家纺织公司，如今只剩下一四○二的远东新世纪、一四○九的新纤、一四一○的南洋染整、一四一三的宏洲及一四一四的东和纺织；也就是前十五家上市纺织公司，如今只剩下五家，阵亡的比率超过三分之二。

台湾资本市场过去的减资，大多数是经营不善的公司在执行，像二○○九年金融海啸后办理减资的公司有六十二家，其中，该年办理现金减资的只占七家，比率约一成。也就是说，船到桥头自然直，到了办理减资，通常都是企业临死前的挣扎，市场都当成利空，公司遇到减资也都觉得没面子。

像东元旗下子公司东讯，资本额六十三．○七亿元，由刘兆凯担任董事长，东元电机持股一二．七八％，到去年前三季为止，每股净值只剩下○．四六元，有一天我遇到东元的会长黄茂雄，我告诉黄会长，〞您是国内企业界的龙头领导人之一，东元集团人才济济，怎么能坐视东讯沦为全额交割股而不顾？〞但他似乎有难言苦衷。

**温和减资，用库藏股缩股本、提高EPS**

企业的第二种瘦身方式，是从市场买进库藏股来打销股本，这是比较温和的减资方式，对股东比较有保障；这种从市场买回股票打销股本的作法，最显着的是李志贤的炎洲与万洲。

二○一五年炎洲一次执行库藏股六．一四亿元，将资本额从五十一．二七亿元减为四十五．一三亿元；通常企业执行库藏股的数量都比较有限，像炎洲一次打销六．一四亿元，并不多见。而由亚化改名的万洲，则是从二○一一年起，每年大约以一亿元的规模执行库藏股打销股本。此外，去年原来决议现金减资三元的浩鑫突然临时变卦，撤回现金减资，今年二月六日公告已买回二千八百张库藏股，进行库藏股减资。资本额庞大的矽统则执行三次库藏股，将资本额从七十一．三八亿元减为五十六．○一亿元；昆盈也几乎每年都用库藏股方式，将股本减到二十七．七亿元。

这类执行库藏股减资的方式，比较适合帐上没有庞大现金，但有一些闲置资金可以运用的企业，可从市场上买回股票，直接打销股本。这种方式把股本变小，可以提高EPS（每股盈余），让股票权益变大，也算是一种温和、善良的减资方式。

三是这些年大家趋之若鹜的现金减资。为何现金减资会叫座？这与台湾的租税有关。现金减资是经营者觉得公司有庞大现金，但公司无法让现金运用得更具效率，乾脆把现金还给股东，让股东自己运用；这是现金减资的第一个初衷。

**现金减资避税金牌，成为大老板的最爱**

而现金减资最大的优点是减资不用课税。企业的盈余必须缴税，在台湾，股利所得必须并入综合所得税，而对净所得逾一千万元的人，最高税率四五％，再加二％的二代健保补充费，同时两税合一扣抵减半；于是企业配现金，高所得股东必须课重税。在这样的税制下，大股东通常都会弃息，这也是台湾绩优好公司最后都是外资高持股的主因。

像台湾市值最大的台积电去年配发六元现金股息，共配出一五五八亿元，外国股东比率超过七八％，外资配得一二二八亿元；而外国股东只要分离课税二○％即可，本国投资人却必须并入综合所得税，于是很多绩优公司，外资持股几乎都过半。

现金减资是企业把帐上现金退还给股东，因是退还股款，股东拿到这笔钱完全不用缴税。在二○一二年证所税及其后的健全财政补充方案实施后，我曾预告现金减资会是未来主流，因为这是高所得大股东的最爱，且近三年现金减资比率也逐渐升高，例如：一四年三十七件一般减资案，现金减资占十三件，比率是二六％；一五年一般减资案三十件，现金减资十五件，占三三．三％，到了去年，一般减资案三十四件，现金减资案二十三件，比重大幅升高到四○．三％；今年现金减资案已超过一般减资案，比率超过五成以上。显见在现金减资不必缴税的重大诱因下，现金减资已成为企业大老板避税的好途径。这是从节税的角度看减资的益处。

其次，现金减资是快速达成企业瘦身的最快捷便利方式。台湾在早期员工分红配股的环境下，企业喜欢进行盈余转增资，企业配发股票股利，同时增发股票给员工，导致公司股本快速膨胀；这些年被动元件产业为什么热中现金减资？是因为九○年代大家增资膨胀速度太快，以国巨为例，一九九二年国巨的资本额二十四．○一亿元，到二○一一年国巨已把资本额增资到二二○．五三亿元，被动元件不算大产业，国巨顶着二二○．五三亿元股本，营业额二四七亿元，每股营收只有十一元，现在国巨把资本额减至五十一．六三亿元，每股营收提升到四十二．二元，算是瘦身有成。

华邦在一九九三年资本额只有二十三亿元，这些年资本额膨胀到三五八亿元，在华邦转型到利基型记忆体元件，华邦每股营收只有八．九元，其实华邦帐上现金充裕，有很大减资空间。日月光在一九九二年股本只有十五亿元，去年膨胀到七九四．五亿元，所有封测产业营收也跟着水涨船高，日月光没有减资的问题。一般传统产业在本业式微之后，更迫切有减资的需要。像过去的毛巾大厂广丰，在毛巾本业式微后，这些年努力开发八德基地，股本从二○○九年的五十四．九八亿元，经过四度减资， 从三○ ％、二○ ％、一○％到二二％，把股本减为二○．五九亿元，广丰连续四年配息，股东退回现金，算是功德圆满。这次纺织股从宜进减资一○ ％， 年兴减资五○．五％，都可算是公司改造的第一步。

说到以现金减资把公司价值极大化，这些年陈泰铭领军的国巨集团，可说是登峰造极的经典。极力瘦身成功的国巨，这些年现金股息加现金减资，配发给股东逾三六○亿元，现在国巨股价八十五元左右，市值将近四五○亿元。当年国巨股价徘徊在七、八元间，市值大约一六○亿元。这些年现金减资加上配现金股息，再把市值加在一起，已超过八百亿元，这是国巨顶着二二○亿元庞大股本难以想像的暴发，如果未来市场愿意给国巨更高的本益比，其市值还可以继续成长。

有了国巨的成功范例，旗下奇力新股价逾八十元，市值逾百亿元，旺诠、智宝、凯美都跟着国巨脱胎换骨，陈泰铭堪称是现金减资最大赢家。这次同样是清翫雅集成员的陈永泰，也将震旦行股本从三十三．七四亿元减为二十三．六二亿元，看来有见贤思齐的味道。

**国巨减资有成，錩新、华新科、大毅跟风瘦身**

今年陆续公布减资的公司，像攻入特斯拉供应链的錩新，宣布减资一二．一六％，股本从九．一一亿元减为八亿元，这是好的开始。这些年被动元件出现现金减资热，华新科前年减一八．二％，去年再减七．五％，如今股价站上五十元。这次未被凯美收购成功的大毅，去年也减资三○．四％；智宝则是减资多次，把股本从三十六．四五亿元减至六．一五亿元，再完成三亿元增资，而禾伸堂也宣布减资三成，这是公司改造的起点。

投资人面对这么多的现金减资案，如何抉择？基本上还是要考量公司体质，首先要看公司股本与营收比率，如果每股营收不到十元，进行现金减资是正确的，这是瘦身第一步。二要看公司帐上现金是否充沛，假如负债金额庞大，现金部位不足，打肿脸充胖子，反而自暴其短。三是股本要够大，像维格资本额只有二．四一亿元，减资与下市没有两样；国巨减资至三十五亿元的资本额，未来再现金减资的空间也不大了。最后还是要看公司的基本面，假如企业的盈余持续成长，现金减资减去分母，分子增加，那么EPS垫高，股东权益增加，公司股价自然容易走上良性循环。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。