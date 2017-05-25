专栏节选：瑞声震撼，秃鹰只会大口咬腐肉--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月25日出版的当期「老谢开讲」专栏) 在电影《蝙蝠侠》中出现的高谭市（Gotham City）是一个虚拟城市，它象征的是夜晚的纽约，蝙蝠侠就在黑夜的小巷打击坏人，故事源自一九四○年代出版的DC漫画小说；现在大家又见到高谭市的名字，不过是来自一个放空机构「Gotham City Research」。最近这家公司年仅三十五岁的韩裔小伙子，挑中了苹果供应链的模范生瑞声科技，造成股价大跌与停牌效应，让Gotham City Research成了香港市场瞩目的焦点。

过去，放空机构都盯紧一些有争议的国企股，或者是经营者形象不佳的公司，这次Gotham City Research在香港一出手就瞄准向来有绩优形象，而且是香港恒生成分股中绩优的苹果供应链厂商，这无疑是重磅狙击。全市场都在看是瑞声科技倒下去？还是Gotham City Research在香港铩羽而归？

**瑞声树大招风，遭放空研报重击，难逃紧急停牌命运**

五月十一日，Gotham City Research出具报告指控瑞声科技，重点有四，一是瑞声自二○一四年起开始使用超过二十家未经披露的关系企业之产品，其中至少有二十家，由行政总裁潘政民家人或员工管理或控制，而上述未披露的供应商，并不在苹果供应链名单上。

二是瑞声利用这些隐藏的公司，避开苹果供应商守则上的劳工标准，估计苹果将对瑞声展开调查。三是瑞声纯益率比同业，甚至是苹果、微软，或谷歌更高，相信是由有关未披露的公司来撑大利润，尽管看起来很牵强，但过去瑞声也曾以相同方式来夸大公司利润；四是瑞声股价终将下跌到港币四十至五十元。

这份放空研究报告一出来，五月十一日当天，瑞声股价卖压涌现，当天成交三九一四．七万股，创下历史最大天量，股价重挫港币十一．六元，瑞声从不久前创下的港币一一六．五元天价，跌到港币九十九．四元，当天跌幅达一○．四五％；此后瑞声更连跌四个交易日。

眼看着情势恶化，瑞声董事总经理莫祖权出面召开记者会，强烈否认报告中的指控，认为Gotham City Research的说法不实，且有误导之嫌，正就此事寻求法律意见，并保留法律追诉权。莫祖权说：「我们的技术具有领导地位，瑞声有独有的自动化生产系统及规模效益，产品价格较同业高，十分正常，才会有较高的毛利率。」莫祖权也强调，瑞声要保持高毛利率，保持市场领先地位，每年有八％研发费用比率，该公司上市以来，一直遵守港交所规范，从未违法。但这样的说法似乎未能释疑，到五月十八日瑞声科技紧急宣布停牌。这恐怕兹事体大，因为到了停牌，局势通常都是恶化，先前辉山乳业也是如此。

**苹果光加持，零组件小厂翻身，市值冲破千亿元**

我们先来看瑞声科技这家公司。瑞声是二○○五年于香港挂牌上市，主要供应电声产品，如扬声器、受话器、微机电系统器件、触控马达、及传统麦克风、耳机等，是苹果供应链中最重要成员，去年获选为恒生成分股，瑞声发行九九七一．八万股，股价最高时为港币一一六．五元，市值达港币一一六一．七亿元，在《今周刊》的两岸三地一千大排名是第一○八名，在台股市值排名可以超越富邦金控，抢进第十名，除了大立光外，瑞声是苹果最大市值的供应商之一，因此，Gotham City Research卯上瑞声，可说是「来者不善」。

瑞声从一家中小型零组件厂，因切入苹果供应链而暴发，而瑞声电声产品也是华为、OPPO、vivo的主力供应商，产品市占率超过三成。这些年，瑞声不断升级，无线射频结构件及触控马达解决方案比重拉高，非声学业务比重去年成长五六％。

先前花旗出具的报告指称，今年全球二十一款新手机型号，有五款会采用立体声音箱，六款型号采用防水音箱。由于立体声型号的接受器要升级，均价较一般扬升器高出一○○％，而防水音箱均价也较一般扬声器高出三○％，瑞声是产业龙头，手机规格升级，瑞声受益最大。

彭博在三月间的报导也表示，苹果在今年秋天推出的三款iPhone，其中有一款为精品配备，外观将有巨大变化。而瑞声除了声控产品，今年也切入3D玻璃，甚至一三○万画素的镜头，目前手机镜头每月有二○○万件，已具挑战大立光的资格。

瑞声在去年获得二九一项全新专利，其中一五一项是非声学产品，整体专利权有一九九三项，这些有利瑞声的报告出炉，终于在今年四月将瑞声股价推上港币一○○元以上。其实瑞声在二○○五年上市后，因金融海啸影响，股价一度跌到港币二．二元，一开始只是一家中小企业，原来名字是AAC声学控股公司，后来改名瑞声科技，这些年瑞声营收、净利年年都有大幅成长。

二○一二年瑞声全年营收人民币六十二．八○二亿元，净利人民币一七．六二亿元，EPS港币一．四四元，到去年瑞声营收已达人民币一五五．○七亿元，净利是人民币四○．二五亿元，EPS港币三．二八元，因成长力道强劲，本益比一度逾三十倍，其千亿港币的市值，也比目前当红的舜宇光电市值港币六八七亿元更具威力。

被Gotham City Research盯上后，瑞声也快速公布今年首季业绩，瑞声首季营收人民币四十二．一五亿元，比去年同期成长六六％，净利人民币一○．六二亿元，成长七二％，其中毛利率四一．六％，提升了一．一％，纯益率二五．二％，增加○．九％。瑞声首季动圈器体占四五％，无线射频结构体及触控马达的非声控产品占五二％，而MEMS麦克风占三％，这个结构十分良好，但这张漂亮的成绩单，似乎未能挽救瑞声的股价。

**高谭市一战成名，三十五岁韩裔小子，连续搞垮上市大公司**

原来，最致命的是Gotham City Research在五月十八日再发第二份放空报告，这次的报告总共有四十三页，详细披露瑞声不为人知的内幕。该报告指称，瑞声有逾二十家未经披露的关系企业为其生产产品，这些公司由潘政民的关联人士如配偶、父母、助理等人持有，其中有一家名为渖阳中北通磁科技公司，于去年与瑞声进行人民币十五亿元的交易，该公司主要负责人与潘政民妻子同名，估计瑞声少报人民币十五亿元的成本，涉及六○○○名员工，实际盈利可能只是帐面上的四分之一。

Gotham City Research更进一步指控瑞声违反苹果供应链原则，这些关联交易都没有出现在苹果供应链名单里，瑞声以此规避苹果的劳工标准守则，相信苹果及其他第三方会出面调查，最终瑞声的利润率将会回到同业水平。

Gotham City Research二度狙击，且公布更多内容，这份报告出来，瑞声股价再度暴跌港币八．九五元，股价最低跌到港币八十一．二五元；午盘过后，瑞声突然宣布暂停交易，看起来情况严重。假如瑞声被狙击成功，整个苹果供应链会发生什么新效应？整个市场都睁大眼睛在看。

而狙击瑞声一战成名的Gotham City Research，是由现年三十五岁的美籍韩裔年轻人Daniel Yu所创办，这位年轻人毕业于麻省理工学院，曾在投资银行当过分析师，后自立门户，专门以放空个股为主，他将公司取名为Gotham City Research，颇有师法蝙蝠侠替天行道、打击邪恶的精神。

Gotham City Research的抛空目标，过去以欧美为主，最具体的战役是狙击西班牙Wi-Fi供应商Let's Gowex，该公司被狙击后，股价暴跌六成停牌，后来证实该公司有四年财报造假。去年四月Gotham City Research也狙击美国上市公司MDC Partoner，认为该公司股价不值一美元，迄今为止，股价已下跌六成。这次Gotham City Research狙击瑞声科技，可说是最重磅的出击。

**引爆连锁效应，港股陆企不重管理，放空机构紧盯捞暴利**

而这个效应在香港会不会引发连锁效应？大家都高度关注。

今年最具代表性的是浑水机构狙击辉山乳业。三月二十四日，辉山乳业股价一天暴跌八五％，每股由出事前港币二．九元，重挫到港币○．二五元，该公司过去从未有亏损纪录，一出事才知道公司负责人掏空资产，山东债务连环爆，台湾也有永丰金控等多家银行及证券公司卷入其中。

除了辉山乳业外，中国铝锭制造厂中国宏桥也被Emerson Analytics指控财报作假。中国宏桥去年上半年公布净利，高达人民币三十二．七九亿元，EPS人民币○．四元，是一家绩优公司，原来也涉入作假帐。宏桥股价自三月二十一日停牌迄今，看起来前景不妙。

其后，过去作空威力四射的Glaucas也盯上地产公司丰盛控股，指控丰盛控股炒高股价，将公司资产移转给公司大股东。四月二十五日丰盛股价一度重跌一一．八九％，后来股价停牌，到五月三日丰盛发布消息澄清，五月四日丰盛重新挂牌交易，股价大涨一七．四六％，该公司澄清Glaucas所有指控，如今丰盛已回到Glaucas指控前的价位。

这些被放空机构点名的企业，大都来自中国大陆到香港挂牌的公司，目前恒生指数在二五○○○点的高档，很多公司股价都已大涨，现在放空机构盯上治理不佳的公司狙击，一旦像辉山乳业这样掏空的公司，放空机构很容易获取暴利，这些放空机构瞄准到港上市的陆企，引来香港证监会的注意，香港证监会主席唐家成表示，一旦发现市场受操控或违规，将立即采取行动，优先保护投资人。

不过追本溯源还是公司治理，这些年很多陆企并不在乎公司治理，经营者上下其手，一旦给放空机构盯上，等于给一群秃鹰飞下来咬腐肉的机会。在台湾，Glaucas也曾盯上再生-ＫＹ（一三三七），再生-ＫＹ从福建晋江来台第一上市，二○一三年股价曾涨到一○二元，那几年再生每年EPS都超过八元，再生一二年以每股八十三元上市，此后业绩急转直下，这两年EPS只剩下一．五元左右，市场对这家公司失去信心，股价一度跌到一○．二元，当年高价抢进的投资人全都吃大亏。

一朝被蛇咬，三年怕井绳，再生的案例也让所有从福建晋江回台挂牌的ＫＹ公司都被用放大镜检视，这些公司本益比都比一般同业低。这次Gotham City Research狙击瑞声可能是有备而来，公司当局看到洋洋洒洒的四十三页报告，恐怕心里有数。

瑞声若被证明作弊，苹果供应链可能将重新洗牌。台湾的供应链最好以瑞声为镜，把公司治理摆中间，千万不可有一丝侥幸！ (完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。