专栏节选：科技巨人的政治风险--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自7月13日出版的当期「老谢开讲」专栏) 在香港挂牌，市值最大的股王腾讯，今年上半年股价一路奔驰，最高一度涨到二八八．四港币，以腾讯发行九十四．七九八亿股，市值最高来到二．七兆港币，大约是三五一四亿美元。如果拿来与全球重量级企业评比，腾讯市值将仅次于苹果、谷歌、微软、亚马逊、脸书、波克夏A股、阿里巴巴，成为全球第七大市值企业；如果拿来与国家相比，已超过整个香港创造的GDP（国内生产毛额），也超过埃及、南非这些国家。

把企业无限上纲，阿里巴巴创办人马云把话说得更直白，他预言二十年后，阿里会成为全球第五大经济体，数据是水，网路是土壤，未来企业或国家如果不会使用数据赚钱，就会灭亡。他说，阿里服务全球二十亿消费者，凡是上网购物、线上支付，甚至到旅游服务全包。他也透露，未来五年，人们只要带着一支手机，透过人脸辨识，不必使用护照，即可环游世界。

这是马云勾勒的新世界，也就是透过最新科技应用，国家与国家的界线，可能被科技的力量弭平，他预言的世界第五大经济体排名，是美国、中国、欧盟、日本，接下来就是阿里巴巴。把阿里端上枱面，而且跟中国平起平坐，会不会触犯以统治权至上的共产党权威？大家都睁大眼睛在看。

**官媒狠批腾讯，市值蒸发逾二千亿港币**

这样的忧虑，首先在腾讯出现，六月二十七日这一天，腾讯股价创下二八八．四港币天价，此时看好腾讯主导全球游戏市场，一些重量级外资机构纷纷调高目标价。

例如，彭博综合券商预测，腾讯二○一七年到二○一九年每股盈利成长率，分别是三三％、二九％及二七％，对应本益比（PE）为三十五、二十七及二十二倍；DBS（星展）给予买入评等，目标价是三三六港币；工银国际上看三一四港币；瑞士银行也给予买入评等，目标价是三一○港币，麦格理上看三○四港币，瑞信看目标价是三○二港币，高盛上看三○○港币。

外资圈频频调高腾讯目标价，但谁也想像不到，代表中国官方的人民网连续三天点名狠批腾讯，称腾讯旗下全球吸金力最强大的线上手机游戏《王者荣耀》令人沉迷，非但「荼毒」学童，且释放负能量陷害人生。

人民网对这款王牌游戏狠批，用辞之严厉，让市场大吃一惊。七月四日，腾讯股价大跌十一．六港币，跌幅高达四．一三％。次日，腾讯又急跌到二六○．四港币，尾盘才翻起。如果从二八八．四港币高价跌到二六○．四港币来算，下跌二十八港币，市值总计跌掉二六五四亿港币。

人民网出手，腾讯股价应声下跌，市值蒸发逾二千亿港币，但事后仍获多家券商护航。目前手上持股高达五．一亿股、占腾讯总发行股数五．三八％的高盛证券，仍不改三○○港币的目标价。持有三．七八亿股的摩根士丹利认为，腾讯年轻玩家比率少，虽然市场监管有风险，但长远会让游戏产业朝更健康的方向发展。持有二．七七亿股的瑞银认为，效应被过度放大，股价回档正是买进机会。持有一．五二亿股的德意志银行认为，未来游戏产业仍会有强劲成长。

有了外资券商强力护航，腾讯在二六○．四港币止跌，七月十日收盘价二七一．六港币，市值回复到二．五兆港币，乍看事件已反应大半，但对全球投资人来说，无异是当头棒喝，也让市场看得更清楚，隐藏在成功网路公司背后的政治风险。

传统上，中国商人不论在哪个地方发展事业，都深刻明了民不与官斗的硬道理，以腾讯为例，管理阶层也许早有先见之明，在人民网挞伐之前，腾讯早已领先官媒一步，推出防止沉迷措施，限制十二岁以下儿童每天只能玩《王者荣耀》一小时，并且计画每天晚上九点以后，禁止该年龄层的小孩登录这款游戏。

因此，当人民网连连狠批之际，《王者荣耀》的制作团队颇感委屈，除了一边强调将竭尽全力防止未成年人「玩机丧志」，也期望有朝一日能制作出「传递爱和幸福的游戏」。由此可见，不管官媒是否有意透过公开批评《王者荣耀》加强监管社交媒体，腾讯及游戏开发商已自动自发配合党和政府的意向行事，可说政治敏感度极高。

然而，网路科技巨人大到政府监管都不安的地步，其实也让企业的成长陷入险境，特别是在中国，因此，当阿里巴巴及腾讯市值越来越大的时候，未来经营风险也逐步升高。例如，最近马云被约谈的谣言时有所闻。

**FAAMG富可敌国，权力跟着急速膨胀**

科技创新引领世界潮流，手机游戏、网购、AR（扩增实境）、VR（虚拟实境）、大数据、物联网，到今年最兴旺的AI（人工智慧），这一波接一波的科技浪潮打进民众生活。 科技创新也带来巨大财富，大市值企业应运而生，像是最具代表性的美国FAAMG（脸书、亚马逊、苹果、微软及谷歌），非但在各自专长领域享有垄断性地位，且随着其产品和服务渗透到消费者的各个领域，权力及影响力也跟着急速膨胀，矽谷已逐渐取代华尔街，成为民粹力量矛头所指焦点。

现在科技巨擘富可敌国的力量有多大？像苹果股价最高涨到一五六．六五美元，最高市值来到八一六七．四八亿美元，如果拿来与国家GDP评比，苹果排在人口二．五亿的印尼之后，但超过荷兰、土耳其。最近苹果股价回跌，但七月十日收盘一四五．○六美元，市值仍高达七五六三亿美元。

市值第二大的Alphabet（谷歌的母公司），股价一度来到一○○八．六一美元，市值最高到六九七七亿美元，一度超越瑞士GDP，谷歌最近被欧盟罚款二十四．二亿欧元，理由是谷歌运用搜寻引擎发动不公平竞争，欧盟祭出反垄断条款，要求谷歌在九十天内改善，如果未能改善，将把罚金从三％调升到每日营业额的五％，这个重罚一度让谷歌股价重挫。市值第三大的微软，股价最高来到七十二．八九美元，市值最高达五六二七亿美元。让大家印象最深刻的是，市值超过台湾GDP的微软，最近准备全球裁员三千人，其中七五％是海外员工，这是微软从PC走向云端及大数据、云端服务的大动作，七月十日收盘价六十九．九八美元，市值仍达五四○三亿美元。

**亚马逊市占不断扩大，打趴一堆零售业**

而话题不断的亚马逊，股价一度跑到一○一六．五美元，市值推高到四八五六亿美元，最近股价跌回一○○○美元以内，但七月十日收盘价九九六．四七美元，市值仍达四七六二亿美元。六月，亚马逊宣布以一三七亿美元收购有机食材店Whole Foods Market就令市场震惊，所有大型零售股，从沃尔玛、COSTCO、TESCO，到Target等股价纷纷重挫，亚马逊颠覆了零售产业，很多收银员都担心未来工作不保。

现在市场上对亚马逊的成功也有些杂音，过去十年，亚马逊营业额成长七倍，但毛利率只有一八％，市值及本益比水涨船高，唯一的理由是亚马逊不断扩大市占率，目前本益比高达一八八倍。

华尔街的分析师形容贝佐斯（Jeff Bezos）最大的成就，在于把股东的钱用在建立一个全球最先进，却也最不赚钱的货品交付系统，单就这一点，贝佐斯已如巴菲特所言，堪称是世上最了不起的商业奇才。

最近有意思的是，一直抗拒亚马逊的运动产业巨霸耐吉（Nike）也投降了，执行长帕克（Mark Parker）这些年来一直抵制亚马逊，坚持产品不进亚马逊的店，现在双方也宣布要合作了。

至于脸书，创办人祖克柏亲自上网宣布，全球脸书每月上网人数达到二十亿人，这个数字比马云所说的二十亿人口提前五年达阵。脸书股价最高涨到一五五．八九美元，最大市值来到四五○九亿美元，七月十日股价来到一五三．五美元，市值是四四四八亿美元。

全美五大科技股最近都回档，但脸书距离高价最接近，很可能再度一马当先创历史新高。脸书的用户比中国人口还多，如果站在统治者的角度来看，岂不到了可颠覆政权的地步。

这些年，祖克柏向中国示好，学习中文，又娶了华裔的妻子，也到中国几所著名大学演讲，推崇中国文化，但不管他怎么努力，脸书依然进不了中国，这当然是政治的问题。

科技巨人的领袖，虽然不一定要政治正确，但他们越成功，企业市值越庞大，必然引来政府的监管，未来世界会出现的新局面，一定是大科技（BigTech）与大政府（Big government）正面交锋，但吃亏的是没有政治公权力当后盾的大科技企业。

所以最近从美国FAAMG引发的科技股回档，其实也告诉大家，这些科技巨人所面临的政治风险是最难估算的，除了FAAMG外，目前波克夏A股市值约四二二○亿美元，全球排名第六，紧追其后的居然是阿里巴巴。

马云的阿里巴巴自从公布业绩以来，市值与股价不断跳升，以七月十日的股价一四三．八一美元来算，市值达三六八三亿美元，跻身世界第七大市值企业，打败娇生（Johnson & Johnson，又称“强生”）的三五四三亿美元，也打败埃克森美孚石油（EXXON）的三二九六亿美元。

**陆企攻进全球市值前十大，政治风险增**

中国企业过去很难抢进全球市值前十大，但是阿里抢到第七，腾讯七月十日股价二七一．六港币，市值约三三○九亿美元，输给娇生、摩根大通（JPMorgan Chase），仍抢占到第十名。换句话说，全球前十大市值企业，中国至少抢到两席，在富可敌国的大时代，未来马云及腾讯的马化腾面临的政治风险，也会与日俱增。

从美国前五大的FAAMG，再加上中国的阿里巴巴及腾讯，最近韩国三星公布第二季营业利益达十四兆韩元，可能超越苹果，成为最赚钱的大型企业。三星的股价涨到二四三．三万韩元，市值达三五三．五九兆韩元，换算市值达三○七九亿美元，意谓全球有八家市值超过三○○○亿美元的大科技企业，但企业市值越大，政治风险也越高。

三星的领导人，包括现在的少主李在熔仍处于牢狱之灾，在亚洲国家政治统治力高于一切的现实下，阿里巴巴及腾讯未来恐怕要面对越来越多不可预知的政治风险，这次《王者荣耀》只是一个「引信」而已。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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