专栏节选：肥咖条款带给台湾新机会--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自月日出版的当期「老谢开讲」专栏) 农历新春以来，股友最常问我的一个问题是：台湾的钱从哪里来的？怎么这么多？原来是台股过了一个新年，资金如地底下泉水涌出一般，让股市出现多年不见的价量齐扬景象。

这当中有几个值得重视的现象：一是二月二日鸡年开红盘首日，台股集中市场成交一四七九．三亿元，这已是二○一五年八月以来最大成交量，到了二月十日，台股如果把集中市场加上OTC的成交量加总高达一六九一亿元，这是证所税开征以来罕见的大成交量。对照去年耶诞节前后，外资休假去了，台股频频出现三、四百亿元成交量，逼得金管会差点祭出当冲降税政策。

一个新历年、一个农历年，台股只差了一个多月，居然出现那么巨大变化，原因到底在哪里？答案是原来跑到外面去的钱跑回来了，这些回流的热钱，有的跑进股市，有的进了房市，都让台湾出现许多年不见的久旱逢甘霖的景象。

上周到高雄演讲，一位住在国砚的朋友接我时，说到高雄房地产，他说这一波房市向下修正，高雄豪宅跌幅并不重，他说他住的国砚A栋，本来一位上市公司董事长要买其中一户，谈妥价格约在每坪六十万到七十万元之间，就在成交前夕突然有一位台商出手买了三户，这位上市公司董事长要买的那一户也就被捷足先登了。

而这样的情况在台北也如此，去年像兴富发、华固都出现有海外回流的台商，一次买三、四户，甚至七户的现象，这些大手笔买房的台商纯粹是以保值为考量，并非是短期炒房的钱。股市与房市双双升温，这是鸡年最显着的景象。

换句话说，这一波房地产与股市回春，很多钱跑出来，不是过去三年来专门买台湾权值股的欧美系外资，而是内资回流，最能展现这种特色的是台股过去的涨势，一定是外资推动的，加权指数要上涨，一定是外资在当天出现两、三百亿元的显着买超，而且是台积电一天买超两、三万张，甚至五、六万张，但是今年外资买超台股只有三个交易日逾百亿元，外资在权值股只是「浅尝即止」。

例如，外资买超的大型权值股中，台积电今年以来外资只买超七万七五六四张，大立光只增加一八○二张，但外资减码中华电信约近十万张，减码台湾大哥大四．八万张，减持台塑化近一万张，真正显着买超的是鸿海，高达三十一．九万张，但外资买盘一度集中在大同、中石化、中纤、新光金控，甚至很多超低价投机股。大同近半年来从四．四三元涨到二十．六五元，足足涨了三．六六倍，写下台股传奇，这个大手买盘显然是内资所为。

**台股出现内资行情，资金正回流**

台股出现多年难得一见的台湾味道的内资行情，到底是什么因素促使内资回流？而这些回流的资金可以驻足多久？这才是大家要努力追踪的重点，因为过去这些年，台湾的人、台湾的钱一直不断往外流，岛内资金旱象由来久矣，去年台股总成交值一八．九兆元台币，周转率只有六○．三％，都写下十五年新低。

二月二十日央行公布了去年金融帐的统计数字，台湾的金融帐出现连续二十六季净流出，一六年全年净流出六五○．四亿美元，这个数字比一五年的六六一．二亿美元略低，但连续两年台湾的金融帐净流出高达一三一一．六亿美元，这可不是一个小数字。

在马英九总统时代，○九年遗赠税从五○％降为一○％，造成海外资金回流，金融帐一度在○九年出现净流入，台湾的金融帐净流出大约从一○年下半年开始，到了马英九总统强推证所税，再到前财政部长张盛和力推健全财政补充方案，台湾的金融帐流出逐年扩大，台湾的资金持续外流，台湾的投资人大买海外不动产，大买海外股票，就是不投资台湾，造成台湾房市、股市日渐枯竭的成交量。

去年的金融帐净流出六五○．四亿美元是历史次高，这可能与台湾再度出现政党轮替，两岸关系持续紧张有关，这其中如果再看单季净流出金额，去年第四季的一八五．三亿美元是一六年四个季度中最高的一季，这当中包括外资卖超台股净流出六十一．二亿美元，本国投资人买进外国股票净流出一八二．三亿美元，这个部分加起来净流出二四三．五亿美元，其中有很大比重是本国寿险机构投资国外的股票及债券。这当中只有一个数字是净流入的，也就是去年第四季外资私有化华亚科及汉微科，造成的FDI（外国直接投资）净增加六十九．一亿美元，而这也抵销国人对海外的FDI净流出七十三．二亿美元。

台湾去年第四季，以进出口为主的经常帐出现一八三亿美元顺差，但金融帐净流出一八五．三亿美元，这等于是说台湾透过商品交易赚进来的顺差，又以另一种方式购买外国股票、债券，资金又从台湾岛内流出到境外。从一一年来，台湾的金融帐净流出力道持续加大，台湾像浴缸的水，一方面从水龙头源源不绝流下来，但是又从出水孔流出，这是全球十分罕见的现象。

不过今年台湾出现一个罕见的新变化，原来跑出去的钱，正四面八方跑回来，而这个钱显然不是政府机构正常统计数字规范的，例如，金管会统计一七年以来到二月十六日为止，外资净汇入的金额二十．九二亿美元，大约六五○亿台币，可见外资买超台股力道并不那么大；外资累积净汇入二○四一．○九亿美元，但台股不断出现大量，第一个最显着的资金回流是避税的钱。

这些年全球掀起查税风潮，美国在一○年即订定FATCA（Foreign Account Tax Compliance Act），台湾翻成肥咖条款，也就是说美国布下天罗地网要追海外的税，金管会在去年底已和美方签署协定，美方可根据肥咖条款的协议，提供「不合作客户」的资料进行查税，若是被视为不合法帐户，可能被课三○％重税，受影响的约五千多位，台美肥咖条款进行多年，这项协定冲击没那么大，真正打击力大的是中国版的肥咖条款。

**陆版肥咖拍板，在星、港顿失优势**

中国版肥咖条款在一七年元月上路，范围达中国、香港、新加坡，针对当地开户资讯做辨识，三地将在一八年进行资讯交换。中国版的肥咖条款针对资产在六百万人民币以上的非居民进行清查，包括台商，台干都列为查税，课税的重点对象。过去二、三十年来，台湾人在中国有人赚了很多钱，这些有钱人把钱藏在海外，利用境外公司交易、投资，他们不会申报资产。

这个肥咖条款通过后，目前大约有超过一百个国家，在经历巴拿马洗钱风波之后，这些国家都签署金融资讯交换制度，未来会陆续实施共同申报准则CRS（Common Reporting Standard），类似全球总归户概念。假设台商在新加坡藏钱，过去没有CRS，中国没办法取得资讯交换，但从一七年肥咖条款通过后，中国、香港、新加坡在一八年进行资讯交换，这威力当然非同小可。

台商过去把钱藏在香港、新加坡，这两地都有低税优势，香港、新加坡股利所得免税，香港个人所得税率最高一六．五％，新加坡二○％，都比台湾具优势，今年中国肥咖条款通过，一八年香港、新加坡适用CRS，台商把钱存这两地，等于无所遁形，这是今年资金回流的最大凭藉。

小英总统上任后，两岸关系荡入谷底，陆客来台几乎停滞，大家都很担心台湾经济前景，今年两岸关系依然没出现转圜，但台湾却红光满面，关键就是资金回流，也就是说过去跑出去的钱，大举返台，关键是和台湾有邦交的国家很少。

这次六十亿美元身家的肖建华被绑架事件受到冲击极大，肖建华一九七一年生，十五岁就跳级考进北大，六四事件发生时，肖建华是北大学生会长，这回他在香港四季酒店高档出租套房，半夜被六名彪形大汉用棉被盖住头，送上轮椅，离奇失联，半个月后传出肖建华被羁禁在北京，这事件对中国有钱富豪冲击极大。

香港九七年回归后，仍坚持一国两制，香港的低税及金融发达的环境，资金汇入汇出方便，成为中国富豪藏钱的要塞之地。这次肖建华的案子等于宣示中国有钱人即使落脚在香港也有很大风险，在这种情况下，台湾邦交国少，加上两岸关系僵持，台湾成为资金躲避肥咖条款的首选。

**引爆避税效应，台商从中国撤回**

而去年起，台商逐渐从中国撤出，一方面是中国不再是廉价生产基地，儒鸿在去年底关闭最后一座无锡生产基地，把生产线撤回台湾，这一年来，包括华孚处分上海中镁厂获利十三．九亿元台币，声宝子公司新宝出售东莞虎门厂获利四八七五万人民币，宝隆、荣成也处分东方休闲股权，获得四五五○万美元净利。

台商有的积极处分中国的资产，有的如精诚资讯卖掉四方精创所有股权，去年第四季获得二十五亿元台币净利，岳丰关闭大麦克卖场，或是拥有中国大润发卖场的高鑫控股都有出售股权的计画，台商纷纷在中国Cash Out，这是造成台湾资金回流的第三个要件，也就是说，农历年起，台商四处把钱汇回来，一是躲避肥咖条款，原来藏在新加坡、香港的钱跑回来，这是最大宗。

也有一说是中国有钱人把一部分资金藏在台湾，因为他们把钱放在哪里都不安全，尤其是肖建华事件后，其实肖建华与台湾有很深的渊源，前几年肖建华隐身在后的中策集团一度要与尹衍梁争夺南山人寿经营权。目前为止，肖建华仍是日盛金背后最大股东，有了肖建华在香港被绑案例，中国有钱人把钱移一些放台湾，并非不可能。

而台商从丰泰被罚款二．二亿人民币后，这一波从中国撤资效应愈滚愈大，我很多朋友都说，台湾经济基本面并没多大改善，小英政府也没做出大不了的政绩，为什么那么多钱跑回来？这是肥咖条款的避税效应，是被动式的，但也透露台湾热钱二十六季的出走，到了转机的临界点。

过去二十六季，台湾金融帐净流出九．二兆元台币，假如这些钱回流一些，台湾就会出现很不一样的变化，尤其今年五月，行政院要主导税改，假如财政部能端出一个各方都叫好的方案，这些到哪里都不安全的资金，最终停泊在台湾，而政府若能把热钱化为投资台湾的力量，那么乾旱已久的台湾经济，将有久旱逢甘霖的机会。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。