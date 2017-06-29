专栏节选：鸿海新定位，挑战千亿美元市值国际级企业--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自6月29日出版的当期「老谢开讲」专栏) 六月九日，美国科技股出现小股灾，接着是联准会宣布升息一码，同时明确表达缩表，这两大利空让站在万点的台股面临极大考验，不过此时外资挺身而出，成为捍卫台股的中流砥柱力量。

三家外资报告不约而同力挺鸿海，其中瑞信把鸿海目标价调到一二○元，法商巴黎证券把鸿海目标价调高到一二七元，但是最受瞩目的是麦格理，除了给鸿海「优于大盘」的评等，未来一年的合理目标价居然上看二○○元；这份报告很像二○一四年巴克莱台北在力旺二○○多元时，突然由年轻的分析师侯明孝出具报告，上看力旺目标价七五○元，同样引起市场震撼。

不过这次，我对麦格理证券大中华区科技团队主管张博凯领衔的报告高度肯定，麦格理这份报告厚达二二六页，最让我感到惊叹的是，这份报告以「未来世界整合者」（Integrator for tomorrow's world）为题，将鸿海布局全球的版图整理出来，鸿海横跨亚洲、北美、南美、欧洲、非洲及澳洲，这个全球布局掌握了世界经济的脉动，鸿海有就近接近市场及客户的能力。

**毛三到四代工厂，变未来世界整合者**

我对外资报告通常只是参考，这次是用着「欣赏」的角度来看麦格理团队的观点。因为评价鸿海有很多面向，过去最粗糙的看法是，鸿海只是「毛三到四」的低毛利代工厂，所以市场一直都给鸿海很低的本益比；这次张博凯的「未来世界整合者」，堪称是神来之笔的佳作，这个「未来世界整合者」也把鸿海从横跨两岸的企业，变成世界级企业，格局与想像空间立刻改观。

麦格理这份报告登上六月十九日报纸头版头条，立刻对股价带来强大震撼效果，十九日鸿海股价上涨四．二九％，次日鸿海又涨四．五七％，鸿海的股价本来涨到一○六元，后来回档到一○五元。这份报告出炉，鸿海股价在两天之内冲上一一五元，让鸿海市值在两天之内暴增新台币一七三二．八七亿元，威力果然十分了得。

麦格理这份报告之所以能发挥那么大的影响力，首先，这是一份厚达二二六页的报告，一份报告写得像一本书，可以看出团队的用心。二是这份报告揭露九大事业、四大优势、四大新市场，把鸿海从传统组装产业出发，延伸到未来新科技的布局铺陈得相当好，所以我认为，这是今年写得最好的一份外资报告，而这份外资报告，对台股的万点行情也带来及时雨一般的助力。

这几年，台股行情一直都是外资主导，到现在依然没有什么改变，这是市场不平等游戏规则造成，但是，一直以来，台股都是台积电一枝独秀，去年靠着台积电从一三○．五元涨到逼近二○○元，台股创造了将近万点行情，台积电市值则突破新台币五兆元，外资持股一度超过八成，但是鸿海股价却一直盘旋在八十元左右，去年最后一个交易日，鸿海的收盘价是八十四．二元，市值大约是新台币一．四六兆元，也就是不到五○○亿美元。

如果把台股前十大市值企业掀出来看，以美元计价，台积电市值已跳上一八○○亿美元以上，遥遥领先。第一名的台积电领先第二大市值的鸿海三倍，其后是市值约三四三亿美元、超过新台币一兆元的台塑石化，及二七三亿美元的中华电信，还有跳上第五大的大立光市值约二一二亿美元，六至十名分别是国泰金、台塑、南亚、台化、富邦金。

这份市值前十大排行榜名单，单是台塑集团就包办了四家，台塑四宝市值加总约九○○亿美元，若统称来看，台塑集团会是市值第二大的集团企业，这时暂时不讨论稳健型的两家金控及中华电信的角色，那么，台积电、鸿海及大立光绝对是影响台股最吃重的三家企业。

**外资买超台积电，鸿海将是第二标的**

今年在外资报告出炉之前，我就在农历年前预测鸿海会是二○一七年最具潜力的权值股，我的看法有几个重点，一是外资买超太集中台积电，鸿海会是下一个标的。在去年最后一个交易日，外资持有鸿海八五六．七四三七万张，持股比率约四九．四四％，外资持有台积电是七八．七三％，在台积电的外资持股逼近八成之后，外资再大力买超台积电的空间恐怕已不大，而鸿海的外资比率不到五成，还有很大的加码空间。

这一年来外资加码台积电持股比率高达八○．二一％，如果扣除国发基金持有的六．三八％，本国人的筹码只剩一三．四一％，外资总不可能把市场上的台积电买光，此时鸿海的角色格外重要。

二是郭董征战全球，必须有一家旗舰企业。过去鸿海都是航空母舰策略，但大型股过去在台股跑不动，于是郭董开始采轻便型的快艇战略，鸿海这些年扶植了很多小鸡，最具代表性的是工业电脑的桦汉，从一六一．五元大涨到五四六元；原名是沛鑫半导体的京鼎以六十元挂牌，今年也涨到一八二．五元。

鸿海养在外面的小鸡很多，如GIS业成、讯芯、臻鼎、广宇、台扬、正达、建汉、群创、乙盛，还有在香港挂牌的富智康，甚至是从日本购并的夏普。庞大的鸿海集团里，过去政策要扶植哪一家企业，那家公司的业绩都会扶摇直上，但是今年可以看出，郭董将战略重心放在并入不久的夏普及鸿海母公司身上。

鸿海入主后的夏普以最短的时间转盈，股价也得到很大的回报，去年八月，夏普股价最低跌到八十七日圆，今年四月三日股价最高涨到五○○日圆，股价大涨四．七九倍；夏普快速转盈，也让出征的戴正吴得到很大的肯定。

**改采轻快艇战略，养小鸡也加码中、美**

但是郭董手上真正的王牌仍是鸿海，二○一六年鸿海全年营收四．三五八兆元，不及一五年的四．四八兆元，但鸿海净利却创下历史新高的一四八六．六三亿元，EPS是八．五八元，以鸿海的EPS八．五八元，但股价一直徘徊在八十元左右，本益比不到十倍，这可以看出投资人只把鸿海当成低毛利的代工企业，市场一直给鸿海很低的本益比。

但是如果从鸿海去年四个季度的净利分布，就可以看出郭董今年对鸿海的「用心」。去年第一季鸿海净利二七五．七六亿元，第二季一七六．八四亿元，第三季是三四六．三五亿元，但是第四季跳出来是六八七．六六亿元，鸿海去年第四季EPS高达三．九七元，创单季历史新高，这个现象正式宣告集团重头戏一定落在母公司身上。

今年有一些涨幅已高的鸿海小将，像桦汉股价从五四六元跌到二九六元，但今年鸿海却从八十元左右一直涨到一二一．五元，鸿海才是今年集团使力的重点，这又带出今年最重要的主流。川普当选美国总统，不断重申制造业重返美国。川普不但要制造业重返美国，更欢迎外国企业来美国，川普今年要推减税方案，就是要透过较低的税率，让全球企业愿意到美国投资设厂。

去年川普当选后，软体银行的孙正义已率先带领一支投资团队，也把鸿海算入一份。川普就职后，郭董也亲自低调拜会白宫，媒体透露郭董有见到川普，他为了因应川普，也积极展开投资美国的计画。而此时，中国也相对要求鸿海在中国加码投资，中国国务院总理李克强特别跑了一趟河南郑州会郭董，而鸿海也在深圳宣布投资面板十代线厂。

鸿海要加码中国及美国，最重要的一件事是市值要变大，一家国际级大企业，其实最低门槛要从千亿美元起跳，像是美国前五大市值企业，苹果市值一度突破八千亿美元，谷歌逼近七千亿美元，微软到五五○○亿美元，亚马逊到四八○○亿美元，脸书也跨过四五○○亿美元门槛；亚洲的阿里巴巴也超过三五○○亿美元，腾讯超过三三○○亿美元；韩国三星也超过三千亿美元。这些市值超过三千亿美元的企业，已是富可敌国的巨无霸。

**麦格理报告加持，鸿海市值冲二兆元** 现在往下一层看，美国有几家重量级企业，像是经过购并后的博通（Broadcom），市值已逼近千亿美元，辉达（NVIDIA）也一度突破一千亿美元，网飞（Netflix）及特斯拉（Tesla）都超过六○○亿美元，中国的百度市值超过六○○亿美元，京东逐渐接近六○○亿美元，鸿海逾五○○亿美元。现在站上六○○亿美元，让自己变成国际大企业，这是郭董自我挑战的最重要目标。

今年年初，我曾预告鸿海今年市值若要先挑战新台币二兆元，股价要涨到一一五元，如今这个目标在六月二十日已达成，下一个目标，如果麦格理估鸿海涨到一五○元或二○○元，那么到一五○元，鸿海市值是新台币二．五五九兆元，约八五七亿美元，如果涨到二○○元，是三．四六五兆元，约一一四三亿美元；目前郭董的老朋友孙正义的软体银行，市值正跨过千亿美元门槛，来到一○二○亿美元，正式跨越千亿美元里程碑。

这两年全球科技股奔驰，像美国的FAAMG（指脸书、亚马逊、苹果、微软，及谷歌的母公司Alphabet）、中国的腾讯、阿里巴巴、韩国的三星都出类拔萃，但是日本软银却表现疲态，这些年软银并入ARM，也买下美国Sprint电信，孙正义购并不手软。

但软银去年股价一度跌到四一三三日圆，市值不到五○○亿美元，今年随着国际大科技股奔驰，最近股价涨到九五二一日圆，市值终于站上一千亿美元，重回日本第二大市值企业；以软银是阿里巴巴大股东的背景，软银应该还有后劲，此时，与孙正义拍档的郭董重新找回鸿海定位，这是郭董走向世界的第一课。

换句话说，让鸿海市值变大是重要战略目标，麦格理这份掷地有声的研究报告，带给鸿海未来股价上涨的想像空间。更重要的是鸿海挺身而出，让台股站上万点添加更大柴火，有了台积电新台币五．六兆元市值，再加上鸿海二兆元市值，这两家市值最大的企业，已占台湾全体上市柜公司市值的四分之一。

很多人问台股能不能站稳万点？我说只要台积电、鸿海屹立不坠，台股站上万点的时间就会很久，这次麦格理报告真正是抵千亿价值，这是今年最有重量的研究报告。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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