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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 08:46 BJT

东北亚情势：中俄就朝鲜问题举行磋商，再确认决不允许半岛生战生乱--新华

路透北京5月23日 - 中国外交部部长助理孔铉佑和俄罗斯外交部副部长莫尔古洛夫周一在莫斯科举行磋商，重点就朝鲜半岛问题交换意见。双方再次确认了决不允许半岛生战生乱、反对任何一方激化半岛局势紧张的立场。中俄双方重申坚决反对美国在韩国部署“萨德”反导系统。

新华社周二报导，中俄双方对近期朝鲜半岛紧张局势表示高度关注，一致认为应坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。

朝鲜(北韩)周一宣布成功试射一枚中程弹道导弹，所有技术要求均达标，现有可能进行量产。但美国官员和专家质疑其进展程度。(完) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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