东北亚情势：中俄就朝鲜问题举行磋商，再确认决不允许半岛生战生乱--新华

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京5月23日 - 中国外交部部长助理孔铉佑和俄罗斯外交部副部长莫尔古洛夫周一在莫斯科举行磋商，重点就朝鲜半岛问题交换意见。双方再次确认了决不允许半岛生战生乱、反对任何一方激化半岛局势紧张的立场。中俄双方重申坚决反对美国在韩国部署“萨德”反导系统。
新华社周二报导，中俄双方对近期朝鲜半岛紧张局势表示高度关注，一致认为应坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。
朝鲜(北韩)周一宣布成功试射一枚中程弹道导弹，所有技术要求均达标，现有可能进行量产。但美国官员和专家质疑其进展程度。(完) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为