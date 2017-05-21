东北亚情势：朝鲜称若要上谈判桌，美国得先撤回“敌对政策”

路透联合国5月19日 - 朝鲜(北韩)副代表周五表示，再举行谈判之前，美国需要撤回对朝鲜的“敌对政策”；美国当局目前正担心朝鲜可能正在生产一种用于神经毒剂的化学品。

“众所周知，美国亮出了对话的姿态，”朝鲜联合国副代表Kim In Ryong周五向记者表示。“但重要的不是说了什么，而是做了什么。”