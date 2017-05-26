东北亚情势：美国称中国认识到与朝鲜协商的时间有限

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京5月26日 - 美国国务院一名高阶官员周五表示，中国已经认识到通过协商来限制朝鲜(北韩)核计画的时间有限，中国也对加强制朝鲜裁抱持开放态度。
在北京举行的一场记者会上，美国国务院主管东亚太平洋事务的代理助理国务卿董云裳(Susan Thornton)表示，中国了解到，美国认为朝鲜局势是一个紧迫的“时间有限的问题集”。
“因此我认为他们现在知道，他们没有太多时间试图让朝鲜同意协商以改变其盘算并坐上谈判桌，”她说道，“我认为这会让他们在实施自己的方案时有一些紧迫感。”
董云裳表示，在预先协商过的各项措施基础上，美国打算和中国根据讨论一个新的联合国安理会决议，藉以更快地对朝鲜进一步核试及其他挑衅行动做出反应。
虽然中国认为对朝鲜制裁“不会立竿见影”，但董云裳称没有迹象表明中国当局对于可能扩大对朝鲜制裁的态度转为冷淡。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为