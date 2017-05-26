东北亚情势：美国称中国认识到与朝鲜协商的时间有限

路透北京5月26日 - 美国国务院一名高阶官员周五表示，中国已经认识到通过协商来限制朝鲜(北韩)核计画的时间有限，中国也对加强制朝鲜裁抱持开放态度。

在北京举行的一场记者会上，美国国务院主管东亚太平洋事务的代理助理国务卿董云裳(Susan Thornton)表示，中国了解到，美国认为朝鲜局势是一个紧迫的“时间有限的问题集”。

“因此我认为他们现在知道，他们没有太多时间试图让朝鲜同意协商以改变其盘算并坐上谈判桌，”她说道，“我认为这会让他们在实施自己的方案时有一些紧迫感。”

董云裳表示，在预先协商过的各项措施基础上，美国打算和中国根据讨论一个新的联合国安理会决议，藉以更快地对朝鲜进一步核试及其他挑衅行动做出反应。