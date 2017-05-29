东北亚情势：美日就扩大对朝鲜制裁达成共识--白宫

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透意大利陶尔米纳5月26日 - 美国白宫称，美国总统特朗普和日本首相安倍晋三周五同意，扩大对朝鲜(北韩)制裁，以因应朝鲜持续发展核武器及弹道导弹。
朝鲜在过去一年一再进行导弹试射活动，促使多个国家要求对该国实施更严厉的经济制裁，以迫使其放弃武器项目。
幕僚表示，特朗普和安倍在七国集团(G7)峰会前举行会晤，主要讨论了朝鲜问题。
“特朗普总统和安倍首相就双方团队合作加强对朝鲜的制裁达成共识，包括确认并制裁支持朝鲜弹道导弹及核项目的实体，”白宫在声明中称。
“他们还同意进一步强化美日同盟，提高各自阻止和防御朝鲜威胁的能力，”白宫称。
“我们十分关切...这是一个大问题，是世界问题，会解决的。迟早会解决，大家可放心，”特朗普对记者说，安倍则坐在一旁。
安倍发言人Norio Maruyama称，安倍在G7会议上明确表示，包括中国在内的国际社会必须向朝鲜施压。(完) (编译 侯雪苹；审校 张若琪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为