东北亚情势：美日就扩大对朝鲜制裁达成共识--白宫

路透意大利陶尔米纳5月26日 - 美国白宫称，美国总统特朗普和日本首相安倍晋三周五同意，扩大对朝鲜(北韩)制裁，以因应朝鲜持续发展核武器及弹道导弹。

朝鲜在过去一年一再进行导弹试射活动，促使多个国家要求对该国实施更严厉的经济制裁，以迫使其放弃武器项目。

幕僚表示，特朗普和安倍在七国集团(G7)峰会前举行会晤，主要讨论了朝鲜问题。

“特朗普总统和安倍首相就双方团队合作加强对朝鲜的制裁达成共识，包括确认并制裁支持朝鲜弹道导弹及核项目的实体，”白宫在声明中称。

“他们还同意进一步强化美日同盟，提高各自阻止和防御朝鲜威胁的能力，”白宫称。

“我们十分关切...这是一个大问题，是世界问题，会解决的。迟早会解决，大家可放心，”特朗普对记者说，安倍则坐在一旁。

安倍发言人Norio Maruyama称，安倍在G7会议上明确表示，包括中国在内的国际社会必须向朝鲜施压。(完) (编译 侯雪苹；审校 张若琪)