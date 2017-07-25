东南亚股市：上涨，投资者密切关注美联储政策会议

路透7月25日 - 东南亚股市周二上涨，投资者密切关注即将举行的美 国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两天的政策会议，意图从中找到有关 美联储今年再度升息的新线索。 投资者押注，美国通胀疲弱、以及华府的政治紧张局势或将限制今年 余下时间的升息步伐。 外界普遍预期美联储将在本次会议上维持利率不变，会议将就美联储 货币政策立场以及期待已久的缩表事宜进行讨论；缩表的细节计划很有可 能在9月出台。 马尼拉AP Securities分析师Grace Aller表示，美联储官员在希望年内开始削减债券持仓与等待更多经济数据之间左右为难。 “正因如此，分析师现在认为美联储今年第三次升息的几率低于50%，”她说。 新加坡股市 上涨0.5%，创两年来收盘高位。华侨银行 上涨1.4%，Thai Beverage 涨3.8%，收于五个月最高点。 菲律宾股市 小幅收高，日内稍早最高涨0.5%，金融类股的跌势抑制了大盘涨幅。 越南股市 收高1%，录得七周来最大单日涨幅，金融和能源类股领涨。 泰国 和印尼股市 略微上扬。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 399.96 0.73 +0.18 +14.41 349.57 新加坡 3327.83 17.03 +0.51 +15.52 2880.76 马来西亚 1763.34 1.35 +0.08 +7.41 1641.73 泰国 1581.42 4.69 +0.30 +2.49 1542.94 印尼 5813.54 11.95 +0.21 +9.76 5296.71 菲律宾 7971.72 9.08 +0.11 +16.53 6840.64 越南 767.27 7.53 +0.99 +15.40 664.87 (完) (编译 王琛/王兴亚；审校 孙茉莉)