东南亚股市：上涨，新加坡股市触及18个月最高位

路透2月22日 - 东南亚股市周三收高，追随亚股涨势，欧洲乐观的制造业活动数据以及美股隔夜劲涨提供了动力。 沃尔玛 和家得宝 的强劲业绩驱动美股周二走高，欧元区企业活动增速也录得2011年4月以来最快。 “地区市场正追随美股走高。美国市场周二上涨0.5%，所以东南亚股市是在追随这波涨势，”新加坡一名不愿具名的分析师说道。 新加坡股市 上涨近1%，收报逾18个月最高，油气及金融类股领涨。 新加坡大华银行 和吉宝企业 均涨逾2%。 菲律宾股市 收高0.3%，受到Ayala Land 尾盘涨势提振。Ayala Land收高3.4%，创近四个月最高收盘位。 泰国股市 收高0.5%；印尼股市 收高0.3%；越南股市 和马来西亚股市 也小幅上涨。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 370.33 2.02 +0.55 +5.94 349.57 新加坡 3122.20 28.01 +0.91 +8.38 2880.76 马来西亚 1708.08 1.53 +0.09 +4.04 1641.73 泰国 1572.04 7.62 +0.49 +1.89 1542.94 印尼 5358.68 17.69 +0.33 +1.17 5296.71 菲律宾 7304.45 21.77 +0.30 +6.78 6840.64 越南 717.24 0.69 +0.10 +7.88 664.87 (完) (编译 王琛/刘秀红; 审校 王洋/蔡美珍)