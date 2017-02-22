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亚洲 | 2017年 2月 22日 星期三 18:26 BJT

东南亚股市：上涨，新加坡股市触及18个月最高位

    路透2月22日 - 东南亚股市周三收高，追随亚股涨势，欧洲乐观的制造业活动数据以及美股隔夜劲涨提供了动力。
    
    沃尔玛       和家得宝      的强劲业绩驱动美股周二走高，欧元区企业活动增速也录得2011年4月以来最快。
    
    “地区市场正追随美股走高。美国市场周二上涨0.5%，所以东南亚股市是在追随这波涨势，”新加坡一名不愿具名的分析师说道。

    新加坡股市      上涨近1%，收报逾18个月最高，油气及金融类股领涨。
    
    新加坡大华银行         和吉宝企业         均涨逾2%。
    
    菲律宾股市      收高0.3%，受到Ayala Land         尾盘涨势提振。Ayala Land收高3.4%，创近四个月最高收盘位。
    
    泰国股市       收高0.5%；印尼股市       收高0.3%；越南股市      和马来西亚股市       也小幅上涨。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 370.33     2.02   +0.55   +5.94   349.57
    新加坡                            3122.20    28.01   +0.91   +8.38  2880.76
    马来西亚                          1708.08     1.53   +0.09   +4.04  1641.73
    泰国                              1572.04     7.62   +0.49   +1.89  1542.94
    印尼                              5358.68    17.69   +0.33   +1.17  5296.71
    菲律宾                            7304.45    21.77   +0.30   +6.78  6840.64
    越南                               717.24     0.69   +0.10   +7.88   664.87
    (完) (编译 王琛/刘秀红; 审校 王洋/蔡美珍)
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