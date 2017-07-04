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东南亚股市：全面收低，朝鲜导弹试射打击市场信心
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2017年7月4日 / 上午10点50分 / 1 天前

东南亚股市：全面收低，朝鲜导弹试射打击市场信心

2 分钟阅读

    路透7月4日电 - 东南亚股市周二下跌，尾随亚洲市场颓势，今日稍早朝鲜(北韩)试射导弹，在日本海域落海，打压了高风险资产。
    
    “朝鲜在日本海附近的导弹部署显示该地区安全风险加剧。”
    
    印尼股市收低0.8%，电信和消费类股下跌打压大盘。
    
    Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT          重挫达4.2%，创2016年11月以来最大盘中跌幅。
    
    马来西亚股市收低0.4%。
    
    菲律宾股市收低0.4%，主要受金融股、地产股和工业股打压。
    
    新加坡股市跌0.4%，连三个交易日下滑。大盘受金融股拖累，华侨银行         最多下跌1.5%。

                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
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    汤森路透东南亚指数                 393.41    -1.59   -0.40  +12.54   349.57
    新加坡                            3211.17   -12.29   -0.38  +11.47  2880.76
    马来西亚                          1762.08    -6.59   -0.37   +7.33  1641.73
    泰国                              1574.11    -5.30   -0.34   +2.02  1542.94
    印尼                              5865.36   -44.87   -0.76  +10.74  5296.71
    菲律宾                            7833.96   -32.56   -0.41  +14.52  6840.64
    越南                               775.54    -3.34   -0.43  +16.65   664.87
    (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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