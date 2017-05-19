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亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 18:33 BJT

东南亚股市：印尼股市涨至纪录高位，受标普上调债信评级激励

    路透5月19日 - 印尼股市周五涨至纪录高位，录得3月以来最大周线涨幅，此前评级机构标准普尔将印尼主权债信评级上调至投资级，投资者和政府对此期待已久。
    
    标普将印尼主权债信评级从BB+上调至BBB-，称此举反映出其认为印尼财政状况面临的风险减少。            
    
    “这次评级上调印尼当之无愧，归功于该国将财政可持续性放在优先位置，牺牲了一些2016年的经济增长率，”法国外贸银行(Natixis)驻香港的资深分析师Trinh Nguyen说。

    印尼45支流动性最强股指数         一度涨4.2%，触及历史高点。
    
    印尼指标股指收涨2.6%，受金融和科技股带动。Telkom Indonesia          跳涨5.1%。
    
    越南股市      收在逾九年来的最高位，为连续第四周上涨，受金融和能源股提振。Vietnam National Petroleum Group         因油价上涨，录得近7%的涨幅。
    
    与此同时，其他东南亚股市大多收涨，因围绕美国政治的担忧消散，而且交易员把关注焦点转向本地因素。
    
    泰国股市       和菲律宾股市略微收高。不过，菲律宾主要股指连续第二周录得跌幅。
    
    新加坡股市      逆势下跌，为连续第四日下跌，亦为三周首次录得周线跌幅，工业和电信板块跌幅居前。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 388.71     2.56   +0.66  +11.20   349.57
    新加坡                            3216.92    -4.74   -0.15  +11.67  2880.76
    马来西亚                          1768.28     1.11   +0.06   +7.71  1641.73
    泰国                              1549.64     3.76   +0.24   +0.43  1542.94
    印尼                              5791.88   146.43   +2.59   +9.35  5296.71
    菲律宾                            7767.62     9.93   +0.13  +13.55  6840.64
    越南                               733.82     6.83   +0.94  +10.37   664.87
    (完) (编译 艾茂林/侯雪苹；审校 李春喜/王洋)
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