东南亚股市：印尼股市涨至纪录高位，受标普上调债信评级激励

路透5月19日 - 印尼股市周五涨至纪录高位，录得3月以来最大周线涨幅，此前评级机构标准普尔将印尼主权债信评级上调至投资级，投资者和政府对此期待已久。 标普将印尼主权债信评级从BB+上调至BBB-，称此举反映出其认为印尼财政状况面临的风险减少。 “这次评级上调印尼当之无愧，归功于该国将财政可持续性放在优先位置，牺牲了一些2016年的经济增长率，”法国外贸银行(Natixis)驻香港的资深分析师Trinh Nguyen说。 印尼45支流动性最强股指数 一度涨4.2%，触及历史高点。 印尼指标股指收涨2.6%，受金融和科技股带动。Telkom Indonesia 跳涨5.1%。 越南股市 收在逾九年来的最高位，为连续第四周上涨，受金融和能源股提振。Vietnam National Petroleum Group 因油价上涨，录得近7%的涨幅。 与此同时，其他东南亚股市大多收涨，因围绕美国政治的担忧消散，而且交易员把关注焦点转向本地因素。 泰国股市 和菲律宾股市略微收高。不过，菲律宾主要股指连续第二周录得跌幅。 新加坡股市 逆势下跌，为连续第四日下跌，亦为三周首次录得周线跌幅，工业和电信板块跌幅居前。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 388.71 2.56 +0.66 +11.20 349.57 新加坡 3216.92 -4.74 -0.15 +11.67 2880.76 马来西亚 1768.28 1.11 +0.06 +7.71 1641.73 泰国 1549.64 3.76 +0.24 +0.43 1542.94 印尼 5791.88 146.43 +2.59 +9.35 5296.71 菲律宾 7767.62 9.93 +0.13 +13.55 6840.64 越南 733.82 6.83 +0.94 +10.37 664.87 (完) (编译 艾茂林/侯雪苹；审校 李春喜/王洋)