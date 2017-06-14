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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 18:36 BJT

东南亚股市：印尼股市涨1.5%创下纪录收位，越南市场触及九年峰值

    路透6月14日 - 印尼股市周三创下最高纪录收位，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能加息前，多数市场均上涨。投资者静候美联储对未来立场更明晰的阐述。
    
    印尼股市       大涨1.5%，金融股激励大盘。越南股市      触及九年最高收位。
    
    路透调查显示，美联储今年将再升息两次。外界普遍预期本月升息，不过很多预测人士对于此后政策行动的预期，则不像之前那么确信，与通胀前景一道减弱。            
    

    美联储定于1800GMT公布货币政策决定。
    
    “鉴于近来美国公布的疲弱经济数据，我们真的希望他们本季不会再升息，”Sunsecur
ities分析师Mikey Macanaig称。
    
    “但是我们仍然相当谨慎，我们不希望有任何意外。”
    
    菲律宾股市      涨0.6%，前一交易日跌0.9%。
    
    新加坡股市      小跌0.1%，近半数跌幅归咎于金融类股。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 397.51     2.29   +0.58  +13.71   349.57
    新加坡                            3253.43    -4.09   -0.13  +12.94  2880.76
    马来西亚                          1792.35     7.91   +0.44   +9.17  1641.73
    泰国                              1577.00     4.64   +0.30   +2.21  1542.94
    印尼                              5792.90    85.25   +1.49   +9.37  5296.71
    菲律宾                            7966.01    48.12   +0.61  +16.45  6840.64
    越南                               760.77     3.88   +0.51  +14.42   664.87
    (完) (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 王洋)
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