东南亚股市：受中国数据激励多数收高，印尼股市创新高

路透7月3日 - 多数东南亚股市周一收高，追随市场普遍走势，投资人视中国制造业活动的意外复苏，为这个全球第二大经济体稳步增长的迹象。 中国财新制造业PMI在短暂与官方PMI背离后，6月重归荣枯线50之上，新订单、产出等主要分项均获改善，价格指数也重又扩张，显示当前制造业仍具韧性。 “中国的制造业PMI反弹是乌云中的一丝希望，整体通胀尽管已触底，但升幅可能受限。”瑞穗银行分析师在报告中称。 印尼市场经过上周长假后恢复交易，印尼股市收在记录高点，电信和金融类股领涨。 泰国股市收高0.3%，各类股均扬。 菲律宾股市也小涨0.3%，地产及金融股领涨。 马来西亚股市亦收高0.3%，消费及材料股上涨。 越南股市收高0.3%，连续四个交易日上涨。 新加坡股市微幅收低，主要受金融股打压。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 395.18 1.06 +0.27 +13.05 349.57 新加坡 3223.46 -3.02 -0.09 +11.90 2880.76 马来西亚 1768.67 5.00 +0.28 +7.73 1641.73 泰国 1579.41 4.67 +0.30 +2.36 1542.94 印尼 5910.24 80.53 +1.38 +11.58 5296.71 菲律宾 7866.52 23.36 +0.30 +15.00 6840.64 越南 778.88 2.41 +0.31 +17.15 664.87 (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)