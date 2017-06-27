东南亚股市：受油价上涨推升多数收高，静待美联储主席讲话

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月27日 - 东南亚股市周二多上涨，因油价连四个交易日上扬，尽管对全球供应持续过剩的疑虑犹存。 马尼拉Eagle Equities分析师Joseph Roxas称，油价走升帮助推升东南亚市场小幅上扬，且上半年即将告一段落，市场也出现美化帐面的操作。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二稍后将在伦敦参加一场讨论会。投资者预其她将强调对美国经济的乐观看法，这样的话将支持美联储对今年还会再升息一次的预期。 菲律宾股市收高0.8%。 新加坡股市上涨0.3%，工业和金融股领涨。 越南股市逆势下跌0.7%，但稍早一度触及九年盘中高位。 马来西亚和印尼股市因假期休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 394.49 0.90 +0.23 +12.85 349.57 新加坡 3219.53 10.06 +0.31 +11.76 2880.76 泰国 1586.45 0.84 +0.05 +2.82 1542.94 菲律宾 7876.37 62.20 +0.80 +15.14 6840.64 越南 767.51 -5.01 -0.65 +15.44 664.87 (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。