版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 18:55 BJT

东南亚股市：受油价上涨推升多数收高，静待美联储主席讲话

    路透6月27日 - 东南亚股市周二多上涨，因油价连四个交易日上扬，尽管对全球供应持续过剩的疑虑犹存。

    马尼拉Eagle Equities分析师Joseph Roxas称，油价走升帮助推升东南亚市场小幅上扬，且上半年即将告一段落，市场也出现美化帐面的操作。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二稍后将在伦敦参加一场讨论会。投资者预其她将强调对美国经济的乐观看法，这样的话将支持美联储对今年还会再升息一次的预期。

    菲律宾股市收高0.8%。

    新加坡股市上涨0.3%，工业和金融股领涨。

    越南股市逆势下跌0.7%，但稍早一度触及九年盘中高位。

    马来西亚和印尼股市因假期休市。

                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 394.49     0.90   +0.23  +12.85   349.57
    新加坡                            3219.53    10.06   +0.31  +11.76  2880.76
    泰国                              1586.45     0.84   +0.05   +2.82  1542.94
    菲律宾                            7876.37    62.20   +0.80  +15.14  6840.64
    越南                               767.51    -5.01   -0.65  +15.44   664.87
    (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐