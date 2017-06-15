东南亚股市：受美联储鹰派立场打压收跌，新加坡股市创一周收盘低位

路透6月15日 - 东南亚股市周四收跌，受累于美国联邦储备理事会(美联储/FED)的鹰派立场和油价下跌。 新加坡股市延续跌势，录得一周最低收盘水准。 美联储周三进行了三个月内的第二次加息，并表示将在今年削减债券和其它证券的持有量。 不过美联储利率决定以及对美国经济增长的信心，被今日稍早意外低迷的数据所盖过。 美国5月消费者物价指数(CPI)意外下降，而零售销售创下16个月来最大降幅，这表明国内需求疲软或制约 美联储今年继续加息的能力。 “市场对形势做出反应，已经消化了加息预期，”NRA Capital研究部门主管Liu Jinshu说。 “基调和预估暗示年内还会有一次加息，此外我们还需要考虑缩表，我觉着市场正在努力消化这一额外信 息，”他说。 油价下跌也打压了投资者的信心，由于全球库存高琦以及对OPEC实施减产能力的怀疑，油价跌至六周最低 。 新加坡股市 录得一周最低收位，受金融股拖累。 印尼股市 从前一日的纪录收盘高位回落，今日下跌0.3%。 印尼央行周四维持指标利率不变，利率处于去年10月以来水准，央行称，利率水准符合维持稳定同时推动 经济增长复苏的努力。 马来西亚股市 收跌，但盘中曾触及两年高位。 越南股市 收平。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 395.97 -1.50 -0.38 +13.27 349.57 新加坡 3232.09 -21.34 -0.66 +12.20 2880.76 马来西亚 1790.01 -2.34 -0.13 +9.03 1641.73 泰国 1573.53 -3.47 -0.22 +1.98 1542.94 印尼 5776.28 -16.61 -0.29 +9.05 5296.71 菲律宾 7964.49 -1.52 -0.02 +16.43 6840.64 越南 760.57 -0.20 -0.03 +14.39 664.87 (完) (编译 王洋；审校 刘秀红)