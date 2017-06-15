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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 19:58 BJT

东南亚股市：受美联储鹰派立场打压收跌，新加坡股市创一周收盘低位

    路透6月15日 - 东南亚股市周四收跌，受累于美国联邦储备理事会(美联储/FED)的鹰派立场和油价下跌。
新加坡股市延续跌势，录得一周最低收盘水准。
    
    美联储周三进行了三个月内的第二次加息，并表示将在今年削减债券和其它证券的持有量。
    
    不过美联储利率决定以及对美国经济增长的信心，被今日稍早意外低迷的数据所盖过。
    
    美国5月消费者物价指数(CPI)意外下降，而零售销售创下16个月来最大降幅，这表明国内需求疲软或制约
美联储今年继续加息的能力。            
    
    “市场对形势做出反应，已经消化了加息预期，”NRA
Capital研究部门主管Liu Jinshu说。
    
    “基调和预估暗示年内还会有一次加息，此外我们还需要考虑缩表，我觉着市场正在努力消化这一额外信
息，”他说。
    
    油价下跌也打压了投资者的信心，由于全球库存高琦以及对OPEC实施减产能力的怀疑，油价跌至六周最低
。
    
    新加坡股市      录得一周最低收位，受金融股拖累。
    
    印尼股市       从前一日的纪录收盘高位回落，今日下跌0.3%。
    
    印尼央行周四维持指标利率不变，利率处于去年10月以来水准，央行称，利率水准符合维持稳定同时推动
经济增长复苏的努力。            

    马来西亚股市       收跌，但盘中曾触及两年高位。
    
    越南股市      收平。
   
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 395.97    -1.50   -0.38  +13.27   349.57
    新加坡                            3232.09   -21.34   -0.66  +12.20  2880.76
    马来西亚                          1790.01    -2.34   -0.13   +9.03  1641.73
    泰国                              1573.53    -3.47   -0.22   +1.98  1542.94
    印尼                              5776.28   -16.61   -0.29   +9.05  5296.71
    菲律宾                            7964.49    -1.52   -0.02  +16.43  6840.64
    越南                               760.57    -0.20   -0.03  +14.39   664.87
    (完) (编译 王洋；审校 刘秀红)
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