东南亚股市：受资金外流疑虑打压多数收低，新加坡逆势上涨

路透7月10日 - 多数东南亚股市周一收跌，因美国就业数据强劲，强化了美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步升息的预期，使投资人担心外国资金自新兴市场撤离，流向收益较佳的美国资产。 美国6月就业增长幅度大幅提高，超过分析师预期，雇主同时提高工人工作时间，这显示就业市场强劲，可能让美联储进行年内第三次升息，即便薪资增长迟缓。 “虽然这(乐观的就业数据)表示美国经济强劲复苏，但也有人担心美国即将再次升息。”马尼拉AB Capital Securities资深分析师Lexter Azurin表示。 菲律宾股市收低0.7%，创逾一周来单日最大跌幅。菲律宾长途电话公司(PLDT) 领跌，重挫3.3%，创近七周来最低收盘价。 马来西亚股市下跌0.2%，收在4月21日以来最低。Petronas Chemicals集团 重挫2.8%至逾六个月低点，对大盘造成最大拖累。 越南股市收低1.2%，创近七个月最大跌幅。Ho Chi Minh Securities研究主管Fiachra Mac Cana表示，越南股市“早就该修正了。” 印尼股市跌0.7%收在三周低点。 新加坡股市逆势收高0.5%，受金融和电讯类股表现强劲的支撑。 泰国股市因假期休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 391.64 -0.97 -0.25 +12.03 349.57 新加坡 3246.35 17.34 +0.54 +12.69 2880.76 马来西亚 1757.13 -2.80 -0.16 +7.03 1641.73 印尼 5771.51 -43.29 -0.74 +8.96 5296.71 菲律宾 7837.47 -51.86 -0.66 +14.57 6840.64 越南 766.56 -9.17 -1.18 +15.29 664.87 (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)