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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 18:56 BJT

东南亚股市：呈区间波动等待美联储政策会议，越南股市结束两日连跌

    路透6月12日 - 东南亚股市周一区间波动，等待美国联邦储备理事会
(美联储/FED)政策会议。该会议料提供未来数月进一步收紧利率步伐的线
索。
    
    市场普遍预期美联储会在周三结束的为期两天的政策会议上升息，投
资者将聚焦观察美联储是否认为，美国经济足够强劲，可承受年内进一步
升息，及其缩减大规模资产负债表的计划。
    
    “升息25个基点被认为是6月美国联邦公开市场委员会(FOMC)板上钉
钉之事，利率市场预期升息概率超过90%，”瑞穗银行在一份报告中称。
    
    “这意味着升息25个基点已经反映到市场价格中，如未能出现，则将
引发膝跳反应，但这种风险不高。”
    
    越南股市      结束两日跌势，收高，受到FLC Faros Construction
        提振。该股收高6.9%，录得逾三个月最大百分比涨幅。
    
    印尼股市       领涨区域市场，受金融类股提振，投资者在等待印
尼央行本周稍晚利率决定。
    
    新加坡股市        逆势而跌，受金融股拖累。
    
    马来西亚和菲律宾市场因假日休市。
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2016年
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    印尼                              5691.44    15.91   +0.28  
 +7.45  5296.71
    越南                               751.09     1.37   +0.18  
+12.97   664.87
    (完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
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