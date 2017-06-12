东南亚股市：呈区间波动等待美联储政策会议，越南股市结束两日连跌

路透6月12日 - 东南亚股市周一区间波动，等待美国联邦储备理事会 (美联储/FED)政策会议。该会议料提供未来数月进一步收紧利率步伐的线 索。 市场普遍预期美联储会在周三结束的为期两天的政策会议上升息，投 资者将聚焦观察美联储是否认为，美国经济足够强劲，可承受年内进一步 升息，及其缩减大规模资产负债表的计划。 “升息25个基点被认为是6月美国联邦公开市场委员会(FOMC)板上钉 钉之事，利率市场预期升息概率超过90%，”瑞穗银行在一份报告中称。 “这意味着升息25个基点已经反映到市场价格中，如未能出现，则将 引发膝跳反应，但这种风险不高。” 越南股市 结束两日跌势，收高，受到FLC Faros Construction 提振。该股收高6.9%，录得逾三个月最大百分比涨幅。 印尼股市 领涨区域市场，受金融类股提振，投资者在等待印 尼央行本周稍晚利率决定。 新加坡股市 逆势而跌，受金融股拖累。 马来西亚和菲律宾市场因假日休市。 涨跌 当日 今 年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 394.33 -0.15 -0.04 +12.80 349.57 新加坡 3248.34 -5.85 -0.18 +12.76 2880.76 泰国 1563.81 -2.84 -0.18 +1.35 1542.94 印尼 5691.44 15.91 +0.28 +7.45 5296.71 越南 751.09 1.37 +0.18 +12.97 664.87 (完) (编译 刘秀红；审校 王洋)