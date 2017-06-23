东南亚股市：因油价前景黯淡而交投迟滞，新加坡和菲律宾连跌第二周

路透6月23日 - 东南亚股市周五走势迟滞，因油价可能录得近20年来上半年的最大跌幅，新加坡和菲律宾股市下滑，周线连续第二周下跌。 油价周五小涨，扳回部分本周稍早录得的巨大跌幅，不过上半年或仍会录得20年来最差的半年表现，尽管产油国减产。 油价今年已下跌20%左右，尽管石油输出国组织(OPEC)牵头减产。 “外界预期油价短线将继续下跌。”马尼拉Asiasec Equities Inc.分析师Manny Cruz表示。 新加坡股市收低0.2%，削减稍早部分跌幅，之前数据显示，受强劲的电子产品产出扶助，新加坡5月工业 生产连续10个月较上年同期增长。新加坡股市本周累计跌0.7%。 菲律宾股市收低0.6%，周线跌近1%，权重股SM Prime Holdings 下挫2.5%。 马来西亚股市小幅收高0.1%；但周线跌0.7%，中止此前连四周涨势。 印尼金融市场周五及下周均因假期休市。 新加坡、马来西亚和菲律宾市场周一也将休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 393.53 0.23 +0.06 +12.58 349.57 新加坡 3209.47 -6.08 -0.19 +11.41 2880.76 马来西亚 1779.45 2.02 +0.11 +8.39 1641.73 泰国 1582.36 1.45 +0.09 +2.55 1542.94 菲律宾 7814.17 -44.17 -0.56 +14.23 6840.64 越南 769.01 2.71 +0.35 +15.66 664.87 (完) (编译 艾茂林/张若琪 审校 于春红/蔡美珍)