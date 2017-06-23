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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 18:43 BJT

东南亚股市：因油价前景黯淡而交投迟滞，新加坡和菲律宾连跌第二周

    路透6月23日 - 东南亚股市周五走势迟滞，因油价可能录得近20年来上半年的最大跌幅，新加坡和菲律宾股市下滑，周线连续第二周下跌。
    
    油价周五小涨，扳回部分本周稍早录得的巨大跌幅，不过上半年或仍会录得20年来最差的半年表现，尽管产油国减产。       
    
    油价今年已下跌20%左右，尽管石油输出国组织(OPEC)牵头减产。

    “外界预期油价短线将继续下跌。”马尼拉Asiasec Equities Inc.分析师Manny Cruz表示。
    
    新加坡股市收低0.2%，削减稍早部分跌幅，之前数据显示，受强劲的电子产品产出扶助，新加坡5月工业
生产连续10个月较上年同期增长。新加坡股市本周累计跌0.7%。
    
    菲律宾股市收低0.6%，周线跌近1%，权重股SM Prime Holdings         下挫2.5%。
    
    马来西亚股市小幅收高0.1%；但周线跌0.7%，中止此前连四周涨势。
    
    印尼金融市场周五及下周均因假期休市。
    
    新加坡、马来西亚和菲律宾市场周一也将休市。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 393.53     0.23   +0.06  +12.58   349.57
    新加坡                            3209.47    -6.08   -0.19  +11.41  2880.76
    马来西亚                          1779.45     2.02   +0.11   +8.39  1641.73
    泰国                              1582.36     1.45   +0.09   +2.55  1542.94
    菲律宾                            7814.17   -44.17   -0.56  +14.23  6840.64
    越南                               769.01     2.71   +0.35  +15.66   664.87
    (完) (编译 艾茂林/张若琪 审校 于春红/蔡美珍)
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