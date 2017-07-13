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东南亚股市：多数上涨因叶伦口风谨慎，菲律宾股市回吐涨幅
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2017年7月13日 / 上午10点09分 / 1 天前

东南亚股市：多数上涨因叶伦口风谨慎，菲律宾股市回吐涨幅

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透7月13日 - 东南亚股市周四多数上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会证词中暗示或以较为渐近的方式收紧货币政策，这提振了风险偏好。
    
    叶伦周三指出，虽然美国经济稳健程度足以支持美联储收紧货币政策，但联邦基金利率“不必进一步调升那么多”，以达到既不会鼓励也不会打击经济活动的中性利率水准。            
    
    新加坡股市      收涨0.8%，得益于金融股和工业股。星展集团控股          和大华银行          分别上涨2.1%和1.5%，怡和控股         涨2%。

    泰国股市       涨0.3%，材料及能源类股领涨。
    
    越南股市      连续第三个交易日上涨，收高0.5%。
    
    菲律宾股市      削减稍早涨幅，收平。
    
    印尼股市       收高0.2%，受金融类股提振。
    
    马来西亚股市       收盘微幅下跌，此前该国央行维持指标利率不变，符合市场预期
。                
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 394.67     2.08   +0.53  +12.90   349.57
    新加坡                            3235.67    26.76   +0.83  +12.32  2880.76
    马来西亚                          1753.78    -3.46   -0.20   +6.83  1641.73
    泰国                              1579.41     4.48   +0.28   +2.36  1542.94
    印尼                              5830.04    10.91   +0.19  +10.07  5296.71
    菲律宾                            7936.85    -1.52   -0.02  +16.02  6840.64
    越南                               778.30     4.13   +0.53  +17.06   664.87
    (完) (编译 孙国玉/刘秀红；审校 艾茂林/王洋)

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