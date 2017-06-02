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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 18:51 BJT

东南亚股市：多数上涨，但尾盘卖压致菲律宾股市回吐涨幅收跌

    路透6月2日 - 多数东南亚股市周五收高，强劲的美国制造业和就业数据显示经济重拾升势，令投资者感到乐观。
    
    美国5月制造业活动小幅升温，结束此前连续两个月放缓之势，民间企业也增加聘雇人手，表明经济在年初经历困境后，正在重新加速。            
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               最高上涨0.7%，至逾两年高位。

    菲律宾股市      回吐稍早涨幅，盘终收跌0.3%，因尾盘时段权重股SM Investments C
orp        和Metropolitan Bank and Trust Co
        遭遇卖压。
    
    本周菲律宾股市累计上涨0.5%，录得连续第二周的涨幅。
    
    马来西亚股市       上涨0.8%，森那美         触及逾两年最高，提振大盘。
    
    新加坡股市      稍稍收高，大华银行         和凯德集团(Capitaland)          
上涨，抵消了星展集团控股         的下跌。
    
    泰国股市       上涨0.3%，但本周收跌0.1%。
       
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 392.90     1.30   +0.33  +12.40   349.57
    新加坡                            3240.01     4.05   +0.13  +12.47  2880.76
    马来西亚                          1776.95    13.84   +0.78   +8.24  1641.73
    泰国                              1567.60     4.49   +0.29   +1.60  1542.94
    印尼                              5742.45     4.29   +0.07   +8.42  5296.71
    菲律宾                            7907.66   -19.83   -0.25  +15.60  6840.64
    越南                               738.81    -2.99   -0.40  +11.12   664.87
    (完) (编译 艾茂林/王洋; 审校 高琦/李春喜)
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