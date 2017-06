东南亚股市：多数上涨，但尾盘卖压致菲律宾股市回吐涨幅收跌

路透6月2日 - 多数东南亚股市周五收高,强劲的美国制造业和就业数据显示经济重拾升势,令投资者感到乐观。 美国5月制造业活动小幅升温,结束此前连续两个月放缓之势,民间企业也增加聘雇人手,表明经济在年初经历困境后,正在重新加速。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 最高上涨0.7%,至逾两年高位。 菲律宾股市 回吐稍早涨幅,盘终收跌0.3%,因尾盘时段权重股SM Investments C orp 和Metropolitan Bank and Trust Co 遭遇卖压。 本周菲律宾股市累计上涨0.5%,录得连续第二周的涨幅。 马来西亚股市 上涨0.8%,森那美 触及逾两年最高,提振大盘。 新加坡股市 稍稍收高,大华银行 和凯德集团(Capitaland) 上涨,抵消了星展集团控股 的下跌。 泰国股市 上涨0.3%,但本周收跌0.1%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 392.90 1.30 +0.33 +12.40 349.57 新加坡 3240.01 4.05 +0.13 +12.47 2880.76 马来西亚 1776.95 13.84 +0.78 +8.24 1641.73 泰国 1567.60 4.49 +0.29 +1.60 1542.94 印尼 5742.45 4.29 +0.07 +8.42 5296.71 菲律宾 7907.66 -19.83 -0.25 +15.60 6840.64 越南 738.81 -2.99 -0.40 +11.12 664.87 (完) (编译 艾茂林/王洋; 审校 高琦/李春喜)