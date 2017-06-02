东南亚股市：多数上涨，但尾盘卖压致菲律宾股市回吐涨幅收跌

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月2日 - 多数东南亚股市周五收高，强劲的美国制造业和就业数据显示经济重拾升势，令投资者感到乐观。 美国5月制造业活动小幅升温，结束此前连续两个月放缓之势，民间企业也增加聘雇人手，表明经济在年初经历困境后，正在重新加速。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 最高上涨0.7%，至逾两年高位。 菲律宾股市 回吐稍早涨幅，盘终收跌0.3%，因尾盘时段权重股SM Investments C orp 和Metropolitan Bank and Trust Co 遭遇卖压。 本周菲律宾股市累计上涨0.5%，录得连续第二周的涨幅。 马来西亚股市 上涨0.8%，森那美 触及逾两年最高，提振大盘。 新加坡股市 稍稍收高，大华银行 和凯德集团(Capitaland) 上涨，抵消了星展集团控股 的下跌。 泰国股市 上涨0.3%，但本周收跌0.1%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 392.90 1.30 +0.33 +12.40 349.57 新加坡 3240.01 4.05 +0.13 +12.47 2880.76 马来西亚 1776.95 13.84 +0.78 +8.24 1641.73 泰国 1567.60 4.49 +0.29 +1.60 1542.94 印尼 5742.45 4.29 +0.07 +8.42 5296.71 菲律宾 7907.66 -19.83 -0.25 +15.60 6840.64 越南 738.81 -2.99 -0.40 +11.12 664.87 (完) (编译 艾茂林/王洋; 审校 高琦/李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为