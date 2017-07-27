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东南亚股市：多数上涨，因美联储对通胀的谨慎看法暗示将缓慢升息
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2017年7月27日 / 上午10点23分 / 1 天前

东南亚股市：多数上涨，因美联储对通胀的谨慎看法暗示将缓慢升息

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透7月27日 - 多数东南亚股市周四上涨，因投资者将美国联邦储备理事会(美联储/FED)对通胀的谨慎看法视为该央行将缓慢收紧货币政策的信号。
    
    美联储曾在6月政策声明中称通胀率“略微”低于目标水平，但周三只是称通胀率低于2%。
    
    美联储周三维持利率不变，称预计将在“相对短期内”开始缩减所持巨量公债。            

    菲律宾股市      回吐部分涨幅，终场小幅收高。
    
    新加坡股市      涨0.5%，连涨第三日，金融股领涨。
    
    星展集团控股         攀升1.6%，收于逾17年高位。
    
    华侨银行         大涨2.1%，触及纪录最高收位，此前公布的第二季净利大增22%。
    
    马来西亚股市       连涨第五日，印尼股市       收高0.3%。    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 401.94     1.55   +0.39  +14.98   349.57
    新加坡                            3354.71    17.99   +0.54  +16.45  2880.76
    马来西亚                          1770.07     4.07   +0.23   +7.82  1641.73
    泰国                              1581.06    -2.11   -0.13   +2.47  1542.94
    印尼                              5819.74    19.54   +0.34   +9.87  5296.71
    菲律宾                            8045.78     8.27   +0.10  +17.62  6840.64
    越南                               771.50    -2.38   -0.31  +16.04   664.87
    (完) (编译 汪红英/艾茂林; 审校 王兴亚/于春红)

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