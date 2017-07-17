东南亚股市：多数上涨，新加坡股市收于近两年来最高位

路透7月17日 - 多数东南亚股市周一上涨，新加坡股市收于近两年来最高位，因美国通胀低迷以及内需疲软，降低了美国联邦储备理事会(美联储/FED)年内第三次升息的可能性。 美联储决策者在考虑是否进行第三次升息，以及宣布开始缩减4.2万亿美元债券组合的计划时，面临通胀温和和劳动力市场收紧这一相互矛盾的状况。 美联储升息预期降温有利于资金流入亚洲，因投资者通常在亚洲市场寻找更高收益率。 东南亚市场方面，新加坡股市 周一连续第三个交易日上涨，金融和地产类股领升。 星展集团控股 收创逾10年高位，Ascendas Real Estate Investment Trust 收涨1.15%。 菲律宾股市 中止两日连跌而收高，工业和地产类股涨势居前。 “一周后将发表国情咨文，接下来则是议会开议。市场通常会在这些重要谈话之前上涨 ，”马尼拉Eagle Equities Inc总裁Joseph Roxas表示。 “我们预期参议院将通过税务改革措施，主要调降企业及个人所得税。” 越南股市 下跌1%，收在一周来最低，受金融股拖累。 Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade 重挫2.8%至一个半月最低收位。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 397.34 1.18 +0.30 +13.67 349.57 新加坡 3298.24 10.81 +0.33 +14.49 2880.76 马来西亚 1755.19 0.19 +0.01 +6.91 1641.73 泰国 1574.09 -3.70 -0.23 +2.02 1542.94 印尼 5841.28 9.49 +0.16 +10.28 5296.71 菲律宾 7934.50 48.60 +0.62 +15.99 6840.64 越南 768.91 -8.69 -1.12 +15.65 664.87 (完) (编译 王兴亚/艾茂林/张明钧; 审校 孙茉莉)