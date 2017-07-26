东南亚股市：多数上涨，菲律宾股市收于一年高点

路透7月26日 - 多数东南亚股市周三微涨，因投资者押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持利率不变，因而关注美联储何时开始缩减其庞大的资产负债表。 美联储将在两日政策会议结束后，于1800GMT公布货币政策声明。 “大家都预计美联储今夜不会调整利率，”KGI Securities Thailand的策略师Rakpong Chaisuparakul说，“但我认为更令人关注的因素是美联储是否会暗示将资产负债表正常化。” 菲律宾股市 涨0.8%，收于2016年8月10日以来最高水位，房地产类股领涨。 Ayala Land 上涨1.7%，触及纪录最高收位，SM Prime Holdings 攀升1.8%。 RCBC Securities股票分析师Jeffrey Lucero称，季度业绩报告将于下周开始公布，市场乐观认为房地产企业的业绩将符合预期。 新加坡股市 收盘时回吐涨幅，早盘涨幅高达0.6%。 星展集团控股 收涨1.3%，新加坡电信 触及四个月最高收位。Thai Beverage 收跌1%。 越南股市 收涨0.9%，触及近两周最高收位。Vinamilk 收涨0.8%，Vingroup 攀升1.4%。 马来西亚股市 触及近三周最高收位，泰国股市 小幅收高0.1%。 印尼股市 小幅收低。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 400.23 0.39 +0.10 +14.49 349.57 新加坡 3336.72 8.89 +0.27 +15.83 2880.76 马来西亚 1766.00 2.66 +0.15 +7.57 1641.73 泰国 1583.17 1.75 +0.11 +2.61 1542.94 印尼 5800.21 -13.33 -0.23 +9.51 5296.71 菲律宾 8037.51 65.79 +0.83 +17.50 6840.64 越南 773.88 6.61 +0.86 +16.40 664.87 (完) (编译 汪红英/王琛；审校 孙茉莉/于春红)