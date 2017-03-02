版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 18:19 BJT

东南亚股市：多数上涨，马来西亚股市涨幅超1%

    路透3月2日 - 多数东南亚股市周四上涨，追随亚洲股市及美股隔夜走势，美国总统特朗普承诺大举投资基础设施、削减企业税并放宽监管，令投资者感到宽慰。
    
    虽然特朗普在演讲中未提供税改或支出计划的细节，但投资者认为他的措辞不再盛气凌人，尝试在国会不愿扩大政府预算赤字的情况下，推进其经济增长计划。            
    
    美国股市道琼工业指数      周三史上首次收在21,000点以上，三大股指升幅均超过1.3%，并都收于纪录高位。

    “特朗普虽然没披露细节，但至少他提到了市场希望听到的所有要点。大家都知道，他的目标是减税，是要进行至多1万亿美元的基建投资，”凯基证券(泰国)策略师Rakpong Chaisuparakul称。
    
    “我认为这向全球股市发出乐观信号，那就是美国经济今年具备增长空间。”
    
    新加坡股市      收高0.4%，受工业及金融类股提振。
    
    菲律宾股市      收高0.9%，也是金融及工业类股领涨。
    
    马来西亚股市       收高1.1%，创2016年4月22日以来最高收盘点位，金融类股领涨。
    
    印尼股市       一度涨1.3%，触及三个月高位，最终收高0.8%。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 371.52     1.70   +0.46   +6.28   349.57
    新加坡                            3136.48    13.71   +0.44   +8.88  2880.76
    马来西亚                          1715.67    17.98   +1.06   +4.50  1641.73
    泰国                              1569.94     2.75   +0.18   +1.75  1542.94
    印尼                              5408.25    45.20   +0.84   +2.11  5296.71
    菲律宾                            7234.94    64.24   +0.90   +5.76  6840.64
    越南                               707.51    -2.01   -0.28   +6.41   664.87
    (完) (编译 王兴亚/刘秀红；审校 许娜/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐