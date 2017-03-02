东南亚股市：多数上涨，马来西亚股市涨幅超1%

路透3月2日 - 多数东南亚股市周四上涨，追随亚洲股市及美股隔夜走势，美国总统特朗普承诺大举投资基础设施、削减企业税并放宽监管，令投资者感到宽慰。 虽然特朗普在演讲中未提供税改或支出计划的细节，但投资者认为他的措辞不再盛气凌人，尝试在国会不愿扩大政府预算赤字的情况下，推进其经济增长计划。 美国股市道琼工业指数 周三史上首次收在21,000点以上，三大股指升幅均超过1.3%，并都收于纪录高位。 “特朗普虽然没披露细节，但至少他提到了市场希望听到的所有要点。大家都知道，他的目标是减税，是要进行至多1万亿美元的基建投资，”凯基证券(泰国)策略师Rakpong Chaisuparakul称。 “我认为这向全球股市发出乐观信号，那就是美国经济今年具备增长空间。” 新加坡股市 收高0.4%，受工业及金融类股提振。 菲律宾股市 收高0.9%，也是金融及工业类股领涨。 马来西亚股市 收高1.1%，创2016年4月22日以来最高收盘点位，金融类股领涨。 印尼股市 一度涨1.3%，触及三个月高位，最终收高0.8%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 371.52 1.70 +0.46 +6.28 349.57 新加坡 3136.48 13.71 +0.44 +8.88 2880.76 马来西亚 1715.67 17.98 +1.06 +4.50 1641.73 泰国 1569.94 2.75 +0.18 +1.75 1542.94 印尼 5408.25 45.20 +0.84 +2.11 5296.71 菲律宾 7234.94 64.24 +0.90 +5.76 6840.64 越南 707.51 -2.01 -0.28 +6.41 664.87 (完) (编译 王兴亚/刘秀红；审校 许娜/艾茂林)