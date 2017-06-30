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1 天前
东南亚股市：多数收低，泰国第二季录得跌幅中止五连涨
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2017年6月30日 / 上午10点58分 / 1 天前

东南亚股市：多数收低，泰国第二季录得跌幅中止五连涨

1 分钟阅读

    路透6月30日 - 东南亚股市周五多数下跌，尾随国际股市走势，多国央行官员接连发表鹰派评论，暗示宽松货币即将告终。
    
    英国央行总裁卡尼周三表示，随着经济接近产能满载，可能需要升息，此言令外界大感意外，全球股市受到打击。
    
    “投资人预期美联储将展开缩减资产负债表之际，央行官员鹰派评论持续打击主要市场，推升债券收益率，打压隔夜美股表现，”华侨银行一篇报告称。
    
    东南亚股市第二季多录得涨幅，唯独泰国股市中止连续五季涨势。
    
    新加坡股市周五收跌1%，受金融股拖累。华侨银行         及大华银行         分别下跌1.5%及1.7%。大盘指数连续第五季录得涨幅。
    
    菲律宾股市连续第四个月录得涨幅。
    
    越南股市收高0.61%。
    
    印尼股市仍因假期休市。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
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    汤森路透东南亚指数                 394.05    -0.72   -0.18  +12.72   349.57
    新加坡                            3226.48   -32.17   -0.99  +12.00  2880.76
    马来西亚                          1763.67    -7.69   -0.43   +7.43  1641.73
    泰国                              1574.74    -3.38   -0.21   +2.06  1542.94
    菲律宾                            7843.16    55.10   +0.71  +14.66  6840.64
    越南                               776.47     4.72   +0.61  +16.79   664.87
    (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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