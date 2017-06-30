东南亚股市：多数收低，泰国第二季录得跌幅中止五连涨

路透6月30日 - 东南亚股市周五多数下跌，尾随国际股市走势，多国央行官员接连发表鹰派评论，暗示宽松货币即将告终。 英国央行总裁卡尼周三表示，随着经济接近产能满载，可能需要升息，此言令外界大感意外，全球股市受到打击。 “投资人预期美联储将展开缩减资产负债表之际，央行官员鹰派评论持续打击主要市场，推升债券收益率，打压隔夜美股表现，”华侨银行一篇报告称。 东南亚股市第二季多录得涨幅，唯独泰国股市中止连续五季涨势。 新加坡股市周五收跌1%，受金融股拖累。华侨银行 及大华银行 分别下跌1.5%及1.7%。大盘指数连续第五季录得涨幅。 菲律宾股市连续第四个月录得涨幅。 越南股市收高0.61%。 印尼股市仍因假期休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 394.05 -0.72 -0.18 +12.72 349.57 新加坡 3226.48 -32.17 -0.99 +12.00 2880.76 马来西亚 1763.67 -7.69 -0.43 +7.43 1641.73 泰国 1574.74 -3.38 -0.21 +2.06 1542.94 菲律宾 7843.16 55.10 +0.71 +14.66 6840.64 越南 776.47 4.72 +0.61 +16.79 664.87 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)