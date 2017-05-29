东南亚股市：多数收低，菲律宾股市触及三周收盘新高

路透5月29日 - 东南亚股市周一收盘多数下跌，股市缺乏催化剂，中国和美国市场因假日休市。 但菲律宾股市 勉力上涨0.2%，收在近三周高位。 AB Capital Securities驻马尼拉股市分析师Victor Felix表示，投资者仍离场观望，他们在等待定于本周稍后公布的中国制造业活动数据。 路透综合30家分析机构的预估中值显示，中国5月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计为51，自上月的51.2略微回落，显示随着工业品价格 触顶回落，制造业扩张步伐有所放缓。 朝鲜周一发射的至少一枚短程弹道导弹落入了该国东部外海，但此事 对投资者情绪几无影响。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌约0.2%，日内 稍早曾追随美股的涨势而上扬，美股周五在纪录高位徘徊。 马来西亚股市 收低0.4%，受化工企业Petronas Chemicals Gr oup 大跌2%的拖累。 新加坡股市 下挫0.2%，因丰益国际 和Thai Beverag e Pcl 等消费企业股下跌，抹去了指数权重股星展集团<DBSM.S I>和香港置地 的涨幅。 印尼股市 微幅下落，因电信巨头PT Telekomunikasi Indones ia Tbk 下挫达2.5%。 菲律宾股市收在5月9日以来最高位，受房地产股驱动。SM Prime Hol dings 触及纪录高位，Ayala Land 攀升至逾九个月最 高位。 泰国股市 下跌约0.1%，越南股市 收高0.4%，继续在约 九年高位徘徊，能源类股领涨。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 391.36 -1.25 -0.32 +11.95 349.57 新加坡 3214.55 -4.87 -0.15 +11.59 2880.76 马来西亚 1764.89 -7.41 -0.42 +7.50 1641.73 泰国 1568.17 -1.10 -0.07 +1.64 1542.94 印尼 5712.33 -4.48 -0.08 +7.85 5296.71 菲律宾 7886.03 18.54 +0.24 +15.28 6840.64 越南 746.25 2.84 +0.38 +12.24 664.87 (完) (编译 王颖/王琛; 审校 孙茉莉/李春喜)