东南亚股市：多数收低，菲律宾股市触及三周收盘新高

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月29日 - 东南亚股市周一收盘多数下跌，股市缺乏催化剂，中国和美国市场因假日休市。 但菲律宾股市 勉力上涨0.2%，收在近三周高位。 AB Capital Securities驻马尼拉股市分析师Victor Felix表示，投资者仍离场观望，他们在等待定于本周稍后公布的中国制造业活动数据。 路透综合30家分析机构的预估中值显示，中国5月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计为51，自上月的51.2略微回落，显示随着工业品价格 触顶回落，制造业扩张步伐有所放缓。 朝鲜周一发射的至少一枚短程弹道导弹落入了该国东部外海，但此事 对投资者情绪几无影响。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌约0.2%，日内 稍早曾追随美股的涨势而上扬，美股周五在纪录高位徘徊。 马来西亚股市 收低0.4%，受化工企业Petronas Chemicals Gr oup 大跌2%的拖累。 新加坡股市 下挫0.2%，因丰益国际 和Thai Beverag e Pcl 等消费企业股下跌，抹去了指数权重股星展集团<DBSM.S I>和香港置地 的涨幅。 印尼股市 微幅下落，因电信巨头PT Telekomunikasi Indones ia Tbk 下挫达2.5%。 菲律宾股市收在5月9日以来最高位，受房地产股驱动。SM Prime Hol dings 触及纪录高位，Ayala Land 攀升至逾九个月最 高位。 泰国股市 下跌约0.1%，越南股市 收高0.4%，继续在约 九年高位徘徊，能源类股领涨。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 391.36 -1.25 -0.32 +11.95 349.57 新加坡 3214.55 -4.87 -0.15 +11.59 2880.76 马来西亚 1764.89 -7.41 -0.42 +7.50 1641.73 泰国 1568.17 -1.10 -0.07 +1.64 1542.94 印尼 5712.33 -4.48 -0.08 +7.85 5296.71 菲律宾 7886.03 18.54 +0.24 +15.28 6840.64 越南 746.25 2.84 +0.38 +12.24 664.87 (完) (编译 王颖/王琛; 审校 孙茉莉/李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为