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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 18:46 BJT

东南亚股市：多数收低，菲律宾股市触及三周收盘新高

    路透5月29日 - 东南亚股市周一收盘多数下跌，股市缺乏催化剂，中国和美国市场因假日休市。
    
    但菲律宾股市      勉力上涨0.2%，收在近三周高位。
    
    AB Capital Securities驻马尼拉股市分析师Victor Felix表示，投资者仍离场观望，他们在等待定于本周稍后公布的中国制造业活动数据。

    路透综合30家分析机构的预估中值显示，中国5月官方制造业采购经
理人指数(PMI)预计为51，自上月的51.2略微回落，显示随着工业品价格
触顶回落，制造业扩张步伐有所放缓。            
    
    朝鲜周一发射的至少一枚短程弹道导弹落入了该国东部外海，但此事
对投资者情绪几无影响。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               下跌约0.2%，日内
稍早曾追随美股的涨势而上扬，美股周五在纪录高位徘徊。
    
    马来西亚股市       收低0.4%，受化工企业Petronas Chemicals Gr
oup          大跌2%的拖累。
    
    新加坡股市      下挫0.2%，因丰益国际          和Thai Beverag
e Pcl          等消费企业股下跌，抹去了指数权重股星展集团<DBSM.S
I>和香港置地         的涨幅。
    
    印尼股市       微幅下落，因电信巨头PT Telekomunikasi Indones
ia Tbk          下挫达2.5%。
    
    菲律宾股市收在5月9日以来最高位，受房地产股驱动。SM Prime Hol
dings          触及纪录高位，Ayala Land         攀升至逾九个月最
高位。
    
    泰国股市       下跌约0.1%，越南股市      收高0.4%，继续在约
九年高位徘徊，能源类股领涨。

    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 391.36    -1.25   -0.32  +11.95   349.57
    新加坡                            3214.55    -4.87   -0.15  +11.59  2880.76
    马来西亚                          1764.89    -7.41   -0.42   +7.50  1641.73
    泰国                              1568.17    -1.10   -0.07   +1.64  1542.94
    印尼                              5712.33    -4.48   -0.08   +7.85  5296.71
    菲律宾                            7886.03    18.54   +0.24  +15.28  6840.64
    越南                               746.25     2.84   +0.38  +12.24   664.87
    (完) (编译 王颖/王琛; 审校 孙茉莉/李春喜)
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