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东南亚股市：多数收低，观望欧洲央行会议
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2017年7月20日 / 上午10点10分 / 2 天前

东南亚股市：多数收低，观望欧洲央行会议

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透7月20日 - 多数东南亚股市周四收低，欧洲央行即将公布会议结论，投资人在不安中期能获得更多有关预期中的缩减非传统政策的线索。
    
    今日稍晚登场的欧洲央行会议预料将为秋季政策调整奠定基础；欧洲央行总裁德拉吉上月在一场谈话中为调整政策打开大门，被外界解读为立场异常强硬。
    
    “当局料将为逐渐缩减刺激奠定基础，这暗示刺激步伐将放缓，而非逆势收紧政策，”星展银行在一份论及欧洲央行会议的研究报告中写道。

    路透访问的分析师大多预计欧洲央行维持政策不变，但也有不少人预计央行会调整政策指引。
    
    与此同时，日本央行周四维持货币政策不变，一如广泛预期。
    
    东南亚方面，新加坡股市      中止五日连涨，今日收跌约1%，受金融股打压。
    
    大华银行         下挫2.4%，星展集团         收低1.9%。
    
    菲律宾股市      回吐盘初涨幅终场收跌0.86%，工业和房地产类股拖累大盘。

    Aboitiz Equity Ventures         大跌2.9%至逾四个半月来最低收位。SM Prime Hol
dings          下挫2.8%。
    
    不过印尼股市       收高0.32%，消费和能源股引领涨势。
    
    惠誉称，印尼2017年实质国内生产总值(GDP)料增长5.2%，2018年料为5.6%。2016年GDP
增长了5.0%。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 396.72    -1.70   -0.43  +13.49   349.57
    新加坡                            3293.13   -31.94   -0.96  +14.31  2880.76
    马来西亚                          1755.63    -1.64   -0.09   +6.94  1641.73
    泰国                              1575.28    -0.57   -0.04   +2.10  1542.94
    印尼                              5825.21    18.52   +0.32   +9.98  5296.71
    菲律宾                            7904.34   -68.56   -0.86  +15.55  6840.64
    越南                               768.41    -2.89   -0.37  +15.57   664.87
    (完) (编译 张明钧/艾茂林/孙茉莉; 审校 于春红/高琦)

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