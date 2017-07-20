东南亚股市：多数收低，观望欧洲央行会议

路透7月20日 - 多数东南亚股市周四收低，欧洲央行即将公布会议结论，投资人在不安中期能获得更多有关预期中的缩减非传统政策的线索。 今日稍晚登场的欧洲央行会议预料将为秋季政策调整奠定基础；欧洲央行总裁德拉吉上月在一场谈话中为调整政策打开大门，被外界解读为立场异常强硬。 “当局料将为逐渐缩减刺激奠定基础，这暗示刺激步伐将放缓，而非逆势收紧政策，”星展银行在一份论及欧洲央行会议的研究报告中写道。 路透访问的分析师大多预计欧洲央行维持政策不变，但也有不少人预计央行会调整政策指引。 与此同时，日本央行周四维持货币政策不变，一如广泛预期。 东南亚方面，新加坡股市 中止五日连涨，今日收跌约1%，受金融股打压。 大华银行 下挫2.4%，星展集团 收低1.9%。 菲律宾股市 回吐盘初涨幅终场收跌0.86%，工业和房地产类股拖累大盘。 Aboitiz Equity Ventures 大跌2.9%至逾四个半月来最低收位。SM Prime Hol dings 下挫2.8%。 不过印尼股市 收高0.32%，消费和能源股引领涨势。 惠誉称，印尼2017年实质国内生产总值(GDP)料增长5.2%，2018年料为5.6%。2016年GDP 增长了5.0%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 396.72 -1.70 -0.43 +13.49 349.57 新加坡 3293.13 -31.94 -0.96 +14.31 2880.76 马来西亚 1755.63 -1.64 -0.09 +6.94 1641.73 泰国 1575.28 -0.57 -0.04 +2.10 1542.94 印尼 5825.21 18.52 +0.32 +9.98 5296.71 菲律宾 7904.34 -68.56 -0.86 +15.55 6840.64 越南 768.41 -2.89 -0.37 +15.57 664.87 (完) (编译 张明钧/艾茂林/孙茉莉; 审校 于春红/高琦)