东南亚股市：多数收跌，投资者等待全球重磅事件

路透6月8日 - 多数东南亚股市周四下跌，投资者未理会利好的中国贸易数据，在英国大选、欧洲央行举行政策会议和前美国FBI局长科米国会作证前谨慎行事。 科米将在今日稍晚接受议员的盘问，他之前指控美国总统特朗普曾要求他放弃调查前国家安全顾问弗林(Mike Flynn)，当时FBI正在调查俄罗斯是否干涉了2016年美国总统大选。 海关总署周四公布，以美元计价5月出口同比增长8.7%，进口同比增长14.8%，均高于路透调查预估中值7%和8.5%。但分析师预计中国经济在这一年中将因政策收紧而丧失动能。 马尼拉Asiasec Equities Inc的分析师Manny Cruz说，东南亚股市目前可能未对中国数据作出反应，因为 在等候全球重大事件的结果。 但他补充说，该数据近期将鼓舞人民币和其他新兴亚币的走势。 菲律宾股市 收跌近0.6%，盘初曾触及近10个月最高位。工业和电信类股拖累大盘。 印尼股市 跌0.3%，印尼人民银行 下挫1.8%。 另一方面，新加坡股市 中止三日连跌，工业和地产股领涨。 泰国股市 小涨，马来西亚股市 几近持平。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 394.50 -0.46 -0.12 +12.85 349.57 新加坡 3237.05 6.56 +0.20 +12.37 2880.76 马来西亚 1785.57 -0.35 -0.02 +8.76 1641.73 泰国 1570.28 3.70 +0.24 +1.77 1542.94 印尼 5702.92 -14.40 -0.25 +7.67 5296.71 菲律宾 7958.63 -43.69 -0.55 +16.34 6840.64 越南 750.13 -3.33 -0.44 +12.82 664.87 (完) (编译 汪红英/艾茂林; 审校 王颖/于春红)