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亚洲 | 2017年 5月 30日 星期二 19:00 BJT

东南亚股市：多数收跌，新加坡股市创一个月收盘低位

    路透5月30日 - 东南亚股市周二多数收跌，与整体亚股表现一致，因
数个主要市场适逢假期休市，交投缺乏指引。
    
    希腊纾困疑虑、意大利提前大选、及欧洲央行总裁有关需要维持刺激
措施的谈话，皆打击了风险偏好，令亚股承压。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数                下跌0.1%。

    “从明天开始，市场或更加活跃，因为会有重磅经济数据，”KGI Securities(泰国)分析师Rakpong Chai
suparakul说，指的是中国周三将公布的制造业数据。
    
    另外他表示泰国将公布4月贸易数据，这有助于判断二季度经济增长情况。
    
    新加坡股市      连续第三日下滑，触及5月1日以来最低收盘价。
    
    “亚洲上午时段有一些地缘政治担忧，”华侨银行策略师Emmanuel Ng说，“而且这几天债券和股票市场
资金净流入也有些放缓。”
    
    该国大型银行下滑，大华银行         和星展集团控股         一度均下跌1.5%，而华侨银行<OCBC.SI
>则下跌1.1%。
 
    新加坡金管局周二表示，已对瑞士信贷和大华银行(UOB)施以经济处罚。此前金管局已结束为期两年、针
对一马发展(1MDB)相关交易牵涉银行的调查。            
    
    菲律宾股市      收于近一周低点，受房地产股拖累。 

    越南股市      一度下跌1.1%，为逾六周来最大跌幅。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 390.05    -1.36   -0.35  +11.58   349.57
    新加坡                            3204.79    -9.76   -0.30  +11.25  2880.76
    马来西亚                          1765.34     0.45   +0.03   +7.53  1641.73
    泰国                              1568.57     0.40   +0.03   +1.66  1542.94
    印尼                              5693.39   -18.94   -0.33   +7.49  5296.71
    菲律宾                            7860.77   -25.26   -0.32  +14.91  6840.64
    越南                               738.21    -8.04   -1.08  +11.03   664.87
    (完) (编译 蔡美珍/王洋; 审校 王颖/李春喜)
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