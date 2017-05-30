东南亚股市：多数收跌，新加坡股市创一个月收盘低位

路透5月30日 - 东南亚股市周二多数收跌，与整体亚股表现一致，因 数个主要市场适逢假期休市，交投缺乏指引。 希腊纾困疑虑、意大利提前大选、及欧洲央行总裁有关需要维持刺激 措施的谈话，皆打击了风险偏好，令亚股承压。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.1%。 “从明天开始，市场或更加活跃，因为会有重磅经济数据，”KGI Securities(泰国)分析师Rakpong Chai suparakul说，指的是中国周三将公布的制造业数据。 另外他表示泰国将公布4月贸易数据，这有助于判断二季度经济增长情况。 新加坡股市 连续第三日下滑，触及5月1日以来最低收盘价。 “亚洲上午时段有一些地缘政治担忧，”华侨银行策略师Emmanuel Ng说，“而且这几天债券和股票市场 资金净流入也有些放缓。” 该国大型银行下滑，大华银行 和星展集团控股 一度均下跌1.5%，而华侨银行<OCBC.SI >则下跌1.1%。 新加坡金管局周二表示，已对瑞士信贷和大华银行(UOB)施以经济处罚。此前金管局已结束为期两年、针 对一马发展(1MDB)相关交易牵涉银行的调查。 菲律宾股市 收于近一周低点，受房地产股拖累。 越南股市 一度下跌1.1%，为逾六周来最大跌幅。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 390.05 -1.36 -0.35 +11.58 349.57 新加坡 3204.79 -9.76 -0.30 +11.25 2880.76 马来西亚 1765.34 0.45 +0.03 +7.53 1641.73 泰国 1568.57 0.40 +0.03 +1.66 1542.94 印尼 5693.39 -18.94 -0.33 +7.49 5296.71 菲律宾 7860.77 -25.26 -0.32 +14.91 6840.64 越南 738.21 -8.04 -1.08 +11.03 664.87 (完) (编译 蔡美珍/王洋; 审校 王颖/李春喜)