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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 18:30 BJT

东南亚股市：多数收高等待美联储会议；越南股市创九年高点

    路透6月13日 - 东南亚股市周二多数收高，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)召开政策会议前，投资者采取谨慎乐观态度。此次会议可能提供有关未来几个月升息步伐的线索。
    
    上周对100名分析师的调查显示，美联储几乎肯定会在6月13-14日的会议上将利率提高25个基点至1.00-1.25%。
    
    不过很多预测人士对于此后政策行动的预期，则不像之前那么确信，与通胀前景一道减弱。            

    “在联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前，预计亚股将持续审慎观望
，”华侨银行一份报告称。
    
    油价上扬亦支撑亚股正面人气。
    
    越南股市      延续涨势，创逾九年来最高收位，受金融及产业股支
撑。
    
    新加坡股市      收复上日跌幅，三大银行涨势提振大盘。
    
    印尼股市       小涨，由必需性消费类股领涨。
    
    菲律宾股市      收低，受地产股拖累。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 395.30     0.95   +0.24  +13.08   349.57
    新加坡                            3257.52     9.18   +0.28  +13.08  2880.76
    马来西亚                          1784.44    -4.45   -0.25   +8.69  1641.73
    泰国                              1572.36     8.55   +0.55   +1.91  1542.94
    印尼                              5707.65    16.21   +0.28   +7.76  5296.71
    菲律宾                            7917.89   -72.35   -0.91  +15.75  6840.64
    越南                               756.89     5.80   +0.77  +13.84   664.87
    (完) (编译 汪红英/蔡美珍；审校 王颖/孙茉莉)
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