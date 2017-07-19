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东南亚股市：多数收高，下周将迎来一波上市公司业绩
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2017年7月19日 / 上午9点57分 / 1 天前

东南亚股市：多数收高，下周将迎来一波上市公司业绩

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透7月19日 - 多数东南亚股市周三收高，符合亚洲股市的整体走势，投资者略过美国传出的经济信号，聚焦于下周的一系列公司业绩。
    
    对于中国经济的乐观情绪支撑亚洲股市和大宗商品市场，与此同时美元徘徊在10个月低点附近，因投资者认为，美国货币政策的收紧步伐充其量将是缓慢的。
    
    “投资者在为下周的第二季业绩出炉做准备，”Asiasec Equities Inc分析师Manny Cruz说。

    他补充称，近期区域股市上涨趋势预示着财报季看俏。
    
    新加坡股市      创下近两年来最高收位，受金融及地产股所带动。
    
    华侨银行         上涨1.1%，收在纪录高点，凯德集团          上涨0.8%。
    
    新加坡电信         旗下宽频事业NetLink NBN Trust          周三上市首日小幅上涨，略高于发行价；NetLink NBN Trust首次公开发行(IPO)为新加坡市场上四年来最大的IPO。
    
    惠誉预估新加坡2017年实质国内生产总值(GDP)将成长2.2%。
    

    菲律宾股市      创6月9日以来最高收位，房地产和电信类股领涨。
    
    地产开发商SM Prime Holdings          涨1.6%，触及一个月最高收位；菲律宾长途
电话公司(PLDT)        收高0.9%。
    
    马来西亚股市       创近两周最高收位，受金融类股提振。联昌国际集团(CIMB)<CIMB
.KL>收高1.4%。
    
                                                 涨跌    当日  今年以来  2016年
                                     最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 398.49     0.57   +0.14  +13.99   349.57
    新加坡                            3325.07    18.99   +0.57  +15.42  2880.76
    马来西亚                          1757.27     2.35   +0.13   +7.04  1641.73
    泰国                              1575.85     4.33   +0.28   +2.13  1542.94
    印尼                              5806.69   -15.66   -0.27   +9.63  5296.71
    菲律宾                            7972.90    19.98   +0.25  +16.55  6840.64
    越南                               771.30     3.81   +0.50  +16.01   664.87
    (完) (编译 王洋/张明钧/刘秀红；审校 王兴亚/于春红/艾茂林)

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