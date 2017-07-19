东南亚股市：多数收高，下周将迎来一波上市公司业绩

路透7月19日 - 多数东南亚股市周三收高，符合亚洲股市的整体走势，投资者略过美国传出的经济信号，聚焦于下周的一系列公司业绩。 对于中国经济的乐观情绪支撑亚洲股市和大宗商品市场，与此同时美元徘徊在10个月低点附近，因投资者认为，美国货币政策的收紧步伐充其量将是缓慢的。 “投资者在为下周的第二季业绩出炉做准备，”Asiasec Equities Inc分析师Manny Cruz说。 他补充称，近期区域股市上涨趋势预示着财报季看俏。 新加坡股市 创下近两年来最高收位，受金融及地产股所带动。 华侨银行 上涨1.1%，收在纪录高点，凯德集团 上涨0.8%。 新加坡电信 旗下宽频事业NetLink NBN Trust 周三上市首日小幅上涨，略高于发行价；NetLink NBN Trust首次公开发行(IPO)为新加坡市场上四年来最大的IPO。 惠誉预估新加坡2017年实质国内生产总值(GDP)将成长2.2%。 菲律宾股市 创6月9日以来最高收位，房地产和电信类股领涨。 地产开发商SM Prime Holdings 涨1.6%，触及一个月最高收位；菲律宾长途 电话公司(PLDT) 收高0.9%。 马来西亚股市 创近两周最高收位，受金融类股提振。联昌国际集团(CIMB)<CIMB .KL>收高1.4%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 398.49 0.57 +0.14 +13.99 349.57 新加坡 3325.07 18.99 +0.57 +15.42 2880.76 马来西亚 1757.27 2.35 +0.13 +7.04 1641.73 泰国 1575.85 4.33 +0.28 +2.13 1542.94 印尼 5806.69 -15.66 -0.27 +9.63 5296.71 菲律宾 7972.90 19.98 +0.25 +16.55 6840.64 越南 771.30 3.81 +0.50 +16.01 664.87 (完) (编译 王洋/张明钧/刘秀红；审校 王兴亚/于春红/艾茂林)