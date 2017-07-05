东南亚股市：多数收高，投资人观望美联储会议记录

路透7月5日 - 东南亚股市周三多数收高，新加坡股市上涨逾1%，在此同时，投资人已将朝鲜(北韩)相关紧张情势暂搁一旁，等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录公布。 全球投资人等待美联储6月会议记录公布，以研判美联储今年再度升息的决心有多坚定，以及美联储缩减资产负债表的细节。 “朝鲜发射洲际弹道导弹所引发的地缘政治紧张疑虑，已开始消退，投资人目前聚焦于本地股市基本面，”Asiasec Equities分析师Manny Cruz称。 “日圆已开始走弱，这代表先前转至避险资产的资金开始回笼至亚洲股市。” 新加坡股市收高逾1%，金融股为大盘贡献逾半数涨幅。 越南股市收涨0.4%，受公共事业及金融股支撑。 菲律宾股市收升0.2%，受产业股推升。 泰国股市持平，能源股跌势抵销产业股涨幅。 印尼股市下跌0.7%，受金融股拖累。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 394.11 0.71 +0.18 +12.74 349.57 新加坡 3248.71 37.54 +1.17 +12.77 2880.76 马来西亚 1768.16 6.08 +0.35 +7.70 1641.73 泰国 1575.02 0.91 +0.06 +2.08 1542.94 印尼 5825.05 -40.31 -0.69 +9.97 5296.71 菲律宾 7848.84 14.88 +0.19 +14.74 6840.64 越南 778.32 2.78 +0.36 +17.06 664.87 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)