FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
20 小时前
东南亚股市：多数收高，投资人观望美联储会议记录
#半岛局势
#2017年夏季达沃斯
#中国楼市调控
#人民币汇率
#图片精选
频道
专题
综述：朝鲜称其洲际弹道导弹可携带核弹头 美国呼吁全球行动
半岛局势
综述：朝鲜称其洲际弹道导弹可携带核弹头 美国呼吁全球行动
腾讯入股TCL 推进智能电视市场
中国财经
腾讯入股TCL 推进智能电视市场
IMF敦促G20领导人避免短视的贸易政策
国际财经
IMF敦促G20领导人避免短视的贸易政策
图片视频
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月5日 / 上午10点53分 / 20 小时前

东南亚股市：多数收高，投资人观望美联储会议记录

2 分钟阅读

    路透7月5日 - 东南亚股市周三多数收高，新加坡股市上涨逾1%，在此同时，投资人已将朝鲜(北韩)相关紧张情势暂搁一旁，等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录公布。
    
    全球投资人等待美联储6月会议记录公布，以研判美联储今年再度升息的决心有多坚定，以及美联储缩减资产负债表的细节。
    
    “朝鲜发射洲际弹道导弹所引发的地缘政治紧张疑虑，已开始消退，投资人目前聚焦于本地股市基本面，”Asiasec Equities分析师Manny Cruz称。
    
    “日圆已开始走弱，这代表先前转至避险资产的资金开始回笼至亚洲股市。”
    
    新加坡股市收高逾1%，金融股为大盘贡献逾半数涨幅。
    
    越南股市收涨0.4%，受公共事业及金融股支撑。
    
    菲律宾股市收升0.2%，受产业股推升。
    
    泰国股市持平，能源股跌势抵销产业股涨幅。
    
    印尼股市下跌0.7%，受金融股拖累。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 394.11     0.71   +0.18  +12.74   349.57
    新加坡                            3248.71    37.54   +1.17  +12.77  2880.76
    马来西亚                          1768.16     6.08   +0.35   +7.70  1641.73
    泰国                              1575.02     0.91   +0.06   +2.08  1542.94
    印尼                              5825.05   -40.31   -0.69   +9.97  5296.71
    菲律宾                            7848.84    14.88   +0.19  +14.74  6840.64
    越南                               778.32     2.78   +0.36  +17.06   664.87
    (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below