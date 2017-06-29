东南亚股市：多数收高，新加坡股市触及一个月收盘高位

路透6月29日 - 东南亚股市周四多数上涨，因原油价格上涨以及隔夜美股收升激励信心，推高市场。新加坡股市收在逾一个月高位。 美国股市周三大涨，标普500指数创下约两个月来最大单日百分比涨幅，因金融和科技股引领市场全面反弹。 与此同时，原油价格连续第六日上涨，来到6月19日以来的最高水平，因美国产出下降。 “上周市场担心库存低于预期等因素。现在油价企稳了，股市给予积极的回应，”AB Capital Securities分析师Victor Felix表示。 新加坡股市收高1.3%，权重股星展集团控股 和大华银行 分别上涨2.5%。 /新加坡金管局周四表示，2016/17财年官方外汇储备的投资收益增长三倍至219亿坡元(158亿美元)，受助于全球金融市场复苏。 越南股市收高0.4% 。菲律宾股市则收低0.9%创下逾一个月低点，受地产股和通讯股表现不佳的拖累。 “菲律宾披索兑美元下跌。这对股市构成压力，”Felix说。 周四公布的路透调查显示，与两周前相比，投资人削减了多数亚洲货币的多头仓位，此时市场担心欧洲央行可能已经准备好缩减大规模货币刺激政策。 印尼金融市场逢假期休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 394.74 1.37 +0.35 +12.92 349.57 新加坡 3258.65 42.95 +1.34 +13.12 2880.76 马来西亚 1771.36 0.13 +0.01 +7.90 1641.73 泰国 1578.12 -4.51 -0.28 +2.28 1542.94 菲律宾 7788.06 -69.12 -0.88 +13.85 6840.64 越南 771.75 2.71 +0.35 +16.08 664.87 (完) (编译 王洋/张若琪 审校 蔡美珍)