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2 天前
东南亚股市：多数收高，新加坡股市触及一个月收盘高位
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2017年6月29日 / 上午11点02分 / 2 天前

东南亚股市：多数收高，新加坡股市触及一个月收盘高位

2 分钟阅读

    路透6月29日 - 东南亚股市周四多数上涨，因原油价格上涨以及隔夜美股收升激励信心，推高市场。新加坡股市收在逾一个月高位。
    
    美国股市周三大涨，标普500指数创下约两个月来最大单日百分比涨幅，因金融和科技股引领市场全面反弹。            
    
    与此同时，原油价格连续第六日上涨，来到6月19日以来的最高水平，因美国产出下降。
    
    “上周市场担心库存低于预期等因素。现在油价企稳了，股市给予积极的回应，”AB Capital Securities分析师Victor Felix表示。
    
    新加坡股市收高1.3%，权重股星展集团控股         和大华银行         分别上涨2.5%。
    
    /新加坡金管局周四表示，2016/17财年官方外汇储备的投资收益增长三倍至219亿坡元(158亿美元)，受助于全球金融市场复苏。            
    
    越南股市收高0.4%      。菲律宾股市则收低0.9%创下逾一个月低点，受地产股和通讯股表现不佳的拖累。
    
    “菲律宾披索兑美元下跌。这对股市构成压力，”Felix说。
    
    周四公布的路透调查显示，与两周前相比，投资人削减了多数亚洲货币的多头仓位，此时市场担心欧洲央行可能已经准备好缩减大规模货币刺激政策。            
    
    印尼金融市场逢假期休市。

                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 394.74     1.37   +0.35  +12.92   349.57
    新加坡                            3258.65    42.95   +1.34  +13.12  2880.76
    马来西亚                          1771.36     0.13   +0.01   +7.90  1641.73
    泰国                              1578.12    -4.51   -0.28   +2.28  1542.94
    菲律宾                            7788.06   -69.12   -0.88  +13.85  6840.64
    越南                               771.75     2.71   +0.35  +16.08   664.87
    (完) (编译 王洋/张若琪 审校 蔡美珍)

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