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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 18:17 BJT

东南亚股市：多数收高，菲律宾股市收于逾三周最高水准

    路透6月1日 - 东南亚股市周四多数收高，菲律宾股市创下逾三周以来最大单日涨幅，该国备受期待的税改议案周三在国会闯过一关。
    
    在获得菲律宾众议院批准后，该议案仍需获得参议院批准，该议案对菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)的经济计划至关重要。
    
    菲律宾主要股指      最多上涨1.3%，收于逾三周最高水准，受电信和房地产类股提振。

    新加坡股市      录得逾四周最大涨幅，受助于电信和金融类股升势。
    
    泰国整体通胀年率出现14个月来首次下降，让泰国央行有余地来维持低利率以扶助经济复苏。
    
    泰国股市       略收高，盘中一度上涨0.3%。
    
    马来西亚股市       跌至5月5日以来最低位。
    
    越南股市      最多涨0.6%，印尼股市       适逢假期休市。
                                                 涨跌    当日  今年以来  2016年
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    汤森路透东南亚指数                 391.71     1.00   +0.25  +12.05   349.57
    新加坡                            3235.96    25.14   +0.78  +12.33  2880.76
    马来西亚                          1763.11    -2.76   -0.16   +7.39  1641.73
    泰国                              1563.11     1.45   +0.09   +1.31  1542.94
    菲律宾                            7927.49    90.37   +1.15  +15.89  6840.64
    越南                               741.80     3.98   +0.54  +11.57   664.87
    (完) (编译 汪红英/艾茂林; 审校 张涛/孙茉莉)
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