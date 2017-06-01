东南亚股市：多数收高，菲律宾股市收于逾三周最高水准

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月1日 - 东南亚股市周四多数收高，菲律宾股市创下逾三周以来最大单日涨幅，该国备受期待的税改议案周三在国会闯过一关。 在获得菲律宾众议院批准后，该议案仍需获得参议院批准，该议案对菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)的经济计划至关重要。 菲律宾主要股指 最多上涨1.3%，收于逾三周最高水准，受电信和房地产类股提振。 新加坡股市 录得逾四周最大涨幅，受助于电信和金融类股升势。 泰国整体通胀年率出现14个月来首次下降，让泰国央行有余地来维持低利率以扶助经济复苏。 泰国股市 略收高，盘中一度上涨0.3%。 马来西亚股市 跌至5月5日以来最低位。 越南股市 最多涨0.6%，印尼股市 适逢假期休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 391.71 1.00 +0.25 +12.05 349.57 新加坡 3235.96 25.14 +0.78 +12.33 2880.76 马来西亚 1763.11 -2.76 -0.16 +7.39 1641.73 泰国 1563.11 1.45 +0.09 +1.31 1542.94 菲律宾 7927.49 90.37 +1.15 +15.89 6840.64 越南 741.80 3.98 +0.54 +11.57 664.87 (完) (编译 汪红英/艾茂林; 审校 张涛/孙茉莉)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为