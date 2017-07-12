东南亚股市：多数收高，菲律宾股市涨1%创下三周最高收位

路透7月12日 - 多数东南亚股市周三收高，和亚洲整体表现一致。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦今日稍晚将在国会进行证词陈述。 虽然预期叶伦会表示，美联储仍维持稳步升息的鹰派路线，但任何有关美联储认为通胀回落或是薪资滞涨的信号，都将受到密切关注。 菲律宾股市 表现强于其他，涨1%，创逾三周最高收位。 约238,000只股票易手，为近一个月来最高。 地产类股引领涨势，Ayala Land 涨2.9%，SM Prime Holdings 收高1.8%。 印尼股市 收高0.8%，消费和金融股引领涨势。 越南股市 涨0.6%。马来西亚股市 一度跌至逾两个半月来最低，尾盘扳回跌幅，终场微幅收高。泰国股市 收高0.4%。 但新加坡股市 收低0.3%，稍早跌幅多达0.7%至六周低点。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 392.62 1.65 +0.42 +12.32 349.57 新加坡 3208.91 -9.89 -0.31 +11.39 2880.76 马来西亚 1757.24 2.21 +0.13 +7.04 1641.73 泰国 1574.93 5.69 +0.36 +2.07 1542.94 印尼 5819.13 45.81 +0.79 +9.86 5296.71 菲律宾 7938.37 80.23 +1.02 +16.05 6840.64 越南 774.17 4.81 +0.63 +16.44 664.87 (完) (编译 刘秀红/孙茉莉；审校 高琦/张若琪)