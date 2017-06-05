东南亚股市：多数收高，马来西亚股市创两年最高收位

路透6月5日 - 东南亚股市周一多数收盘上涨，追随美国股市涨势；尽管周五公布的非农就业数据表现不佳，但美股仍创下纪录高点。 整体亚洲股市早盘表现低迷，但随后反弹，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 一度上涨0.3%至逾两年最高水准。 “我认为，总体而言，投资者对新兴市场/亚洲似乎仍有兴趣，地区股市从美股中获得指引，”华侨银行驻新加坡的策略师Emmanuel Ng说。 马来西亚股市连续第二个交易日上涨，受4月出口数据激励，收在两年来高位。 马来西亚4月出口同比上升20.6%，为连续第五个月增幅达两位数，但略低于市场预估的22.3%。 菲律宾股市上涨1.2%，收盘站上8,000点大关，为2016年8月以来首见。 越南股市上涨0.6%，蓝筹股Vinamilk 升至2016年9月以来高位。 泰国股市 回吐盘初涨幅，终场小幅收低，能源股领跌。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 395.60 2.70 +0.69 +13.17 349.57 新加坡 3238.31 -1.70 -0.05 +12.41 2880.76 马来西亚 1787.95 11.00 +0.62 +8.91 1641.73 泰国 1566.85 -0.75 -0.05 +1.55 1542.94 印尼 5748.24 5.79 +0.10 +8.52 5296.71 菲律宾 8001.38 93.72 +1.19 +16.97 6840.64 越南 743.49 4.68 +0.63 +11.82 664.87 (完) (编译 汪红英/蔡美珍；审校 李春喜/艾茂林)