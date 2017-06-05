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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 18:32 BJT

东南亚股市：多数收高，马来西亚股市创两年最高收位

    路透6月5日 - 东南亚股市周一多数收盘上涨，追随美国股市涨势；尽管周五公布的非农就业数据表现不佳，但美股仍创下纪录高点。
    
    整体亚洲股市早盘表现低迷，但随后反弹，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               一度上涨0.3%至逾两年最高水准。
    
    “我认为，总体而言，投资者对新兴市场/亚洲似乎仍有兴趣，地区股市从美股中获得指引，”华侨银行驻新加坡的策略师Emmanuel Ng说。

    马来西亚股市连续第二个交易日上涨，受4月出口数据激励，收在两年来高位。
    
    马来西亚4月出口同比上升20.6%，为连续第五个月增幅达两位数，但略低于市场预估的22.3%。
    
    菲律宾股市上涨1.2%，收盘站上8,000点大关，为2016年8月以来首见。
    
    越南股市上涨0.6%，蓝筹股Vinamilk         升至2016年9月以来高位。
    
    泰国股市       回吐盘初涨幅，终场小幅收低，能源股领跌。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 395.60     2.70   +0.69  +13.17   349.57
    新加坡                            3238.31    -1.70   -0.05  +12.41  2880.76
    马来西亚                          1787.95    11.00   +0.62   +8.91  1641.73
    泰国                              1566.85    -0.75   -0.05   +1.55  1542.94
    印尼                              5748.24     5.79   +0.10   +8.52  5296.71
    菲律宾                            8001.38    93.72   +1.19  +16.97  6840.64
    越南                               743.49     4.68   +0.63  +11.82   664.87
    (完) (编译 汪红英/蔡美珍；审校 李春喜/艾茂林)
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