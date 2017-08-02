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东南亚股市：多数追随亚股涨势收高，菲律宾股市连续第三日收低
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2017年8月2日 / 上午10点48分 / 1 天前

东南亚股市：多数追随亚股涨势收高，菲律宾股市连续第三日收低

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透8月2日 - 多数东南亚股市周三收高，追随亚洲其他股市温和上涨态势，菲律宾股市则连续第三个交易日下跌，受令人失望的第二季公司业绩结果拖累。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               持稳于近2007年底以来最高位。
    
    菲律宾股市      回吐稍早涨幅，收跌0.4%，受公司业绩不佳及获利了结拖累。该股指上周晚些时候录得近一年高位，今年以来累计涨逾15%。
    
    “我猜投资者目前对于第二季公司业绩稍微有些失望，”马尼拉AB Capital Securities资深分析师Lexter Azurin称。
    
    泰国股市       连续第二个交易日走高，收涨0.3%，受金融、工业及科技股提振。
    
    其他股市方面，印尼股市       收高0.3%，得益于材料及必需消费品类股涨势。
    
    新加坡股市      也连续第二个交易日上涨，收高0.3%，受金融及消费类股上涨提振。星展集团控股         收高1.1%。
    
    马来西亚股市       涨0.3%，大盘全线上涨，工业及电信类股领涨。
  
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
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    汤森路透东南亚指数                 401.19     0.74   +0.19  +14.77   349.57
    新加坡                            3348.80    10.60   +0.32  +16.25  2880.76
    马来西亚                          1770.61     5.48   +0.31   +7.85  1641.73
    泰国                              1580.54     4.09   +0.26   +2.44  1542.94
    印尼                              5824.25    19.04   +0.33   +9.96  5296.71
    菲律宾                            7872.65   -33.95   -0.43  +15.09  6840.64
    越南                               786.23    -0.58   -0.07  +18.25   664.87
    (完) (编译 刘秀红；审校 王洋)

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