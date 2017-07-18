东南亚股市：大多尾随亚股下跌，菲律宾及新加坡逆势上涨

路透7月18日 - 多数东南亚股市周二下跌，尾随亚洲及上日美股走势，因各界愈发质疑美国医保法案能否获得通过，令人担心美国总统特朗普要如何推行其他的经济政策。 美国共和党参议员Mike Lee和Jerry Moran周一表示反对修改后的医改议案，导致支持票数不足以通过该法案。 “自从特朗普推翻奥巴马医保失败之后，由避开风险改为追逐风险的交易持续遭到解除，”雅加达Mirae Asset Sekuritas研究主管Taye Shim表示。 印尼股市 收低0.3%，金融和必需消费品类股造成拖累。 Shim指出，下跌主要归因于外资卖超。 “欧洲央行传递出的货币政策信号不一，造成市场有些紧张，所以投资者可能对新兴市场采取避险做法，”他补充说。 泰国股市 连续第三个交易日下跌，收于一周低位，受金融及电信类股拖累。 泰国汇商银行(SCB) 收跌2.2%，Advanced Info Service 跌1.1%创一周收盘低位。 菲律宾股市 创一个月最高收位，受金融及房地产类股提振。不过涨幅因电信类股拖累而受限。 菲律宾长途电话公司(PLDT) 跌3.5%，创近两个月最低收位，该公司股票 周一在纽交所下跌约2.2%。 新加坡股市 延续涨势，已连涨四日，收于2015年7月27日以来最高水准。金融类股领涨，星展集团控股 涨1.7%，至17年半收盘高位。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 397.69 0.26 +0.07 +13.77 349.57 新加坡 3306.08 7.84 +0.24 +14.76 2880.76 马来西亚 1754.92 -0.27 -0.02 +6.89 1641.73 泰国 1571.52 -2.57 -0.16 +1.85 1542.94 印尼 5822.35 -18.93 -0.32 +9.92 5296.71 菲律宾 7952.92 18.42 +0.23 +16.26 6840.64 越南 767.49 -1.42 -0.18 +15.43 664.87 (完) (编译 张明钧/王兴亚/刘秀红；审校 蔡美珍/艾茂林/孙茉莉)