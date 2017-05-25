版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 18:29 BJT

东南亚股市：收盘上涨，因美联储对于升息表露审慎态度

    路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。            
    
    AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。
    
    “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。”

    新加坡股市      今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市      收高0.4%，受电信及房地产类股提振。
    
    马来西亚股市       涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。
    
    泰国股市       收高0.2%；印尼股市       因假日休市。
    
    越南股市      跌0.1%，受金融类股拖累。

    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 392.04     1.67   +0.43  +12.15   349.57
    新加坡                            3234.37     3.13   +0.10  +12.27  2880.76
    马来西亚                          1773.96     2.95   +0.17   +8.05  1641.73
    泰国                              1569.41     3.26   +0.21   +1.72  1542.94
    菲律宾                            7871.65    33.83   +0.43  +15.07  6840.64
    越南                               741.91    -0.83   -0.11  +11.59   664.87
    (完) (编译 张明钧/刘秀红/; 审校 高琦/张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐